सोमवार को ग्रीन जोन में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 218 चढ़ा, निफ्टी ने भी दिखाई ताकत; रुपया मजबूत

शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 218.44 पॉइंट्स चढ़कर 85,450.36 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 69.4 पॉइंट्स चढ़कर 26,137.55 पर कारोबार कर रहा था.

STOCK MARKET 24 NOVEMBER
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 9:53 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 10:31 AM IST

मुंबई: स्टॉक मार्केट में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बढ़त के साथ कारोबार शुरू किया. सेंसेक्स 218.44 पॉइंट्स चढ़कर 85,450.36 पर पहुंचा; निफ्टी 69.4 पॉइंट्स चढ़कर 26,137.55 पर पहुंचा. उधर शुरुआती कारोबार में US डॉलर के मुकाबले रुपया 49 पैसे बढ़कर 89.17 पर पहुंचा.

IT शेयरों में तेजी और ग्लोबल मार्केट के मजबूत ट्रेंड्स के चलते सोमवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 218.44 पॉइंट्स चढ़कर 85,450.36 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 69.4 पॉइंट्स बढ़कर 26,137.55 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा, इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक और मारुति सबसे ज्यादा फायदे में रहीं.

हालांकि, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पिछड़ने वालों में से थे.

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स पॉजिटिव दायरे में कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स नीचे था. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए.

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर VP (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा, "शुक्रवार को निफ्टी में गिरावट आई, कमजोर ग्लोबल संकेतों और AI और टेक वैल्यूएशन में बढ़ोतरी को लेकर नई चिंता के कारण, जिससे इंडेक्स घबराहट भरे क्लोजिंग के बाद कमजोर दिख रहा था.

साथ ही, वॉल स्ट्रीट की AI से होने वाली वापसी, संभावित US-इंडिया ट्रेड डील को लेकर उम्मीद, अक्टूबर में 0.25 परसेंट पर महंगाई में कमी, न्यूयॉर्क फेड के सपोर्टिव कमेंट्स और कच्चे तेल की गिरती कीमतें भारत के लिए अच्छी उम्मीदें हैं."

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने शुक्रवार को 1,766.05 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे, हालांकि, घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने 3,161.61 करोड़ रुपये के स्टॉक खरीदे.

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.10 परसेंट गिरकर USD 62.50 प्रति बैरल पर आ गया.

शुक्रवार को सेंसेक्स 400.76 पॉइंट या 0.47 परसेंट गिरकर 85,231.92 पर बंद हुआ. निफ्टी 124 पॉइंट या 0.47 परसेंट गिरकर 26,068.15 पर बंद हुआ.

उधर बैंकों की US डॉलर की बिकवाली और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से सोमवार को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरा और शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 49 पैसे बढ़कर 89.17 पर पहुंच गया.

फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक, घरेलू इक्विटी मार्केट में अच्छी शुरुआत और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दखल से घरेलू यूनिट को सपोर्ट मिला.

रुपया डॉलर के मुकाबले 89.46 पर खुला और फिर 89.17 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 49 पैसे ज़्यादा था.

स्थानीय और वैश्विक इक्विटी में बड़े पैमाने पर बिकवाली के दबाव और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच घरेलू फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की भारी मांग की वजह से शुक्रवार को रुपया US डॉलर के मुकाबले 98 पैसे गिरकर 89.66 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ.

तीन साल से ज़्यादा समय में सबसे बड़ी गिरावट में, घरेलू करेंसी 98 पैसे गिरकर आखिरकार अमेरिकी करेंसी के मुकाबले 89.66 पर आ गई.

इससे पहले एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट 24 फरवरी, 2022 को डॉलर के मुकाबले 99 पैसे दर्ज की गई थी.

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स LLP के ट्रेजरी हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार भंसाली ने कहा, "ज़्यादातर ट्रेडर्स का मानना ​​है कि रुपया 90 के पार नहीं जाएगा, क्योंकि यह कुछ और हफ़्तों तक सुरक्षित रह सकता है और दिसंबर के आखिर तक एक पॉजिटिव (इंडिया-US) ट्रेड डील का नतीजा आने की उम्मीद है. शुक्रवार को रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के बाद मार्केट और कमजोरी के लिए तैयार है."

(इनपुट-पीटीआई)

ये भी पढ़ें -हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

STOCK MARKET
SENSEX
NIFTY
RUPEES
