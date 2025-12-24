शुरुआती कारोबार में ग्रीन जोन में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 116 अंक उछला
भारतीय स्टॉक मार्केट में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 115.8 पॉइंट्स चढ़कर 85,640.64 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 40.7 पॉइंट्स चढ़कर 26,217.85 पर कारोबार कर रहा था.
December 24, 2025
मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 115.8 पॉइंट्स चढ़कर 85,640.64 पर पहुंचा; निफ्टी 40.7 पॉइंट्स चढ़कर 26,217.85 पर पहुंचा.
सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने मध्यम लाभ कमाया, क्योंकि शेयर बाजार 2025 के अंत में मजबूत होता दिख रहा है.
आज सुबह 9.30 बजे तक, सेंसेक्स 105 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 85,630 पर और निफ्टी 40 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 26,217 पर पहुंच गया.
मुख्य ब्रॉड-कैप सूचकांकों ने लाभ के मामले में बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 0.31 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
निफ्टी पैक में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और सिप्ला प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाइटन कंपनी, डॉ रेड्डीज लैब्स और टाटा कंज्यूमर शामिल थे. निफ्टी IT 0.49 परसेंट की गिरावट के साथ आगे चल रहा था.
एक्सपर्ट्स ने कहा कि निफ्टी 26,202 और 26,330 पर रेजिस्टेंस लेवल की ओर अपनी बढ़त बढ़ा सकता है, जबकि 26,000 से शॉर्ट-टर्म सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.
एनालिस्ट्स ने कहा कि CY2025 खत्म होते-होते मार्केट ऊपर की ओर कंसोलिडेट होता दिख रहा है. FY26 और FY27 के Q3 और Q4 में मजबूत घरेलू मैक्रोज और अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीदें मार्केट को सपोर्ट करेंगी.
घरेलू इनफ्लो और DII की खरीदारी के कारण मार्केट लचीला रहेगा, लेकिन FII रैली में बिकवाली कर सकते हैं, जिससे तेज ब्रेकआउट को रोका जा सकेगा.
उन्होंने कहा कि US में AI ट्रेड के रिवाइवल से भारत जैसे मार्केट में 'नॉन-AI ट्रेड' के पक्ष में सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है. RBI द्वारा अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये का OMO लिक्विडिटी बढ़ाएगा और यील्ड कम करेगा, जिससे क्रेडिट ग्रोथ और बैंक स्टॉक्स को पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा.
RBI ने मंगलवार को बैंकिंग सिस्टम में बड़ी मात्रा में पैसा डालने के लिए नए कदमों की घोषणा की, ताकि लिक्विडिटी की तंगी को कम किया जा सके.
एशिया-पैसिफिक मार्केट में पॉजिटिव रुझान के साथ फ्लैट ट्रेड हुआ. इसमें क्रिसमस की पूर्व संध्या की छुट्टी के कारण कई इंडेक्स जल्दी बंद होने वाले थे.
एशियाई मार्केट में, चीन का शंघाई इंडेक्स 0.24 प्रतिशत बढ़ा, और शेनझेन 0.31 प्रतिशत बढ़ा, जापान का निक्केई 0.06 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.08 प्रतिशत बढ़ा.
साउथ कोरिया का कोस्पी 0.12 परसेंट बढ़ा. US मार्केट रात भर ज़्यादातर ग्रीन जोन में बंद हुए, क्योंकि नैस्डैक 0.57 परसेंट बढ़ा, S&P 500 0.46 परसेंट बढ़ा, और डाउ 0.16 परसेंट बढ़ा.
मंगलवार को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 1,795 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने 3,812 करोड़ रुपये के इक्विटी के नेट बायर थे.
