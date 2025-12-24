ETV Bharat / business

शुरुआती कारोबार में ग्रीन जोन में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 116 अंक उछला

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( आईएएनएस )

By IANS 3 Min Read

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 115.8 पॉइंट्स चढ़कर 85,640.64 पर पहुंचा; निफ्टी 40.7 पॉइंट्स चढ़कर 26,217.85 पर पहुंचा. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने मध्यम लाभ कमाया, क्योंकि शेयर बाजार 2025 के अंत में मजबूत होता दिख रहा है. आज सुबह 9.30 बजे तक, सेंसेक्स 105 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 85,630 पर और निफ्टी 40 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 26,217 पर पहुंच गया. मुख्य ब्रॉड-कैप सूचकांकों ने लाभ के मामले में बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 0.31 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई. निफ्टी पैक में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और सिप्ला प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाइटन कंपनी, डॉ रेड्डीज लैब्स और टाटा कंज्यूमर शामिल थे. निफ्टी IT 0.49 परसेंट की गिरावट के साथ आगे चल रहा था. एक्सपर्ट्स ने कहा कि निफ्टी 26,202 और 26,330 पर रेजिस्टेंस लेवल की ओर अपनी बढ़त बढ़ा सकता है, जबकि 26,000 से शॉर्ट-टर्म सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. एनालिस्ट्स ने कहा कि CY2025 खत्म होते-होते मार्केट ऊपर की ओर कंसोलिडेट होता दिख रहा है. FY26 और FY27 के Q3 और Q4 में मजबूत घरेलू मैक्रोज और अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीदें मार्केट को सपोर्ट करेंगी.