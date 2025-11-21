ETV Bharat / business

स्टॉक मार्केट में गिरावट का रुख, सेंसेक्स 285 पॉइंट गिरा, निफ्टी 83 अंक फिसला

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

मुंबई: शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 285.28 पॉइंट गिरकर 85,347.40 पर आ गया. वहीं निफ्टी 82.6 पॉइंट गिरकर 26,109.55 पर कारोबार कर रहा था. कमज़ोर ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स की वजह से शुरुआती कारोबार में शेयर बाज़ार गिर गए. दो दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई. 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 285.28 पॉइंट्स गिरकर 85,347.40 पर आ गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 82.6 पॉइंट्स गिरकर 26,109.55 पर आ गया. सेंसेक्स की कंपनियों में, ICICI बैंक, इटरनल, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा पिछड़ने वाले शेयरों में से थे. हालांकि, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाइटन और एशियन पेंट्स को फायदा हुआ. एशियाई बाज़ारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स नीचे कारोबार कर रहे थे. कोस्पी 3 परसेंट से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि निक्केई 225 इंडेक्स 2 परसेंट से ज़्यादा गिरा.