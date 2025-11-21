ETV Bharat / business

स्टॉक मार्केट में गिरावट का रुख, सेंसेक्स 285 पॉइंट गिरा, निफ्टी 83 अंक फिसला

शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को सेंसेक्स 285.28 पॉइंट गिरकर 85,347 अंक पर और निफ्टी 83 पॉइंट गिरकर 26,110 पर कारोबार कर रहा था.

stock market 21th November 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By PTI

Published : November 21, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read
मुंबई: शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 285.28 पॉइंट गिरकर 85,347.40 पर आ गया. वहीं निफ्टी 82.6 पॉइंट गिरकर 26,109.55 पर कारोबार कर रहा था.

कमज़ोर ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स की वजह से शुरुआती कारोबार में शेयर बाज़ार गिर गए. दो दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 285.28 पॉइंट्स गिरकर 85,347.40 पर आ गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 82.6 पॉइंट्स गिरकर 26,109.55 पर आ गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में, ICICI बैंक, इटरनल, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा पिछड़ने वाले शेयरों में से थे. हालांकि, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाइटन और एशियन पेंट्स को फायदा हुआ.

एशियाई बाज़ारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स नीचे कारोबार कर रहे थे. कोस्पी 3 परसेंट से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि निक्केई 225 इंडेक्स 2 परसेंट से ज़्यादा गिरा.

गुरुवार को US मार्केट नेगेटिव जोन में बंद हुए. नैस्डैक कंपोजिट 2.15 परसेंट गिरा, S&P 500 1.56 परसेंट गिरा, और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.84 परसेंट गिरा.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी के विजयकुमार ने कहा, "मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है. AI ट्रेड का बैरोमीटर नैस्डैक कल 2.15 परसेंट नीचे बंद हुआ, जो इंट्रा-डे पीक से 4.4 परसेंट गिर गया. मार्केट में इस तरह की हलचल इस बात का संकेत है कि और उतार-चढ़ाव आने वाला है."

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने गुरुवार को 283.65 करोड़ रुपये के इक्विटी खरीदे. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने भी 824.46 करोड़ रुपये के स्टॉक खरीदे. उधर ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.26 परसेंट गिरकर USD 62.58 प्रति बैरल पर आ गया.

गुरुवार को, सेंसेक्स 446.21 पॉइंट्स या 0.52 परसेंट उछल कर 85,632.68 पर बंद हुआ. दिन के दौरान, यह 615.23 पॉइंट्स या 0.72 परसेंट बढ़कर 52 हफ़्ते के हाई 85,801.70 पर पहुंच गया.

निफ्टी भी दिन के दौरान अपने 52 हफ़्ते के हाई 26,246.65 पर पहुंचा, और फिर 26,192.15 पर बंद हुआ, जो 139.50 पॉइंट्स या 0.54 परसेंट की बढ़त दिखाता है.

ये भी पढ़ें- सेंसेक्स-निफ्टी ने बनाया 52 सप्ताह का रिकॉर्ड! SENSEX 85,633 और निफ्टी 26,192 अंक पर हुआ बंद

