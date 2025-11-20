ETV Bharat / business

शुरुआती कारोबार में बाजार में रौनक, सेंसेक्स 285 पॉइंट्स चढ़ा, निफ्टी ने लगाई 83 अंकों की छलांग

मुंबई: गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 284.49 पॉइंट्स चढ़कर 85,470.96 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 83.35 पॉइंट्स चढ़कर 26,136 पर पहुंचा. उधर शुरुआती कारोबार में रुपया US डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरकर 88.66 पर आ गया.

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में तेजी, ग्लोबल मार्केट में मजबूती और नए विदेशी फंड के आने से शेयर बाजारों में तेजी दिखी. गुरुवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई। यह ग्लोबल इक्विटी मार्केट में तेजी को दिखाता है और नए विदेशी फंड के आने से भी उम्मीद की किरण जगी.

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 284.49 पॉइंट्स चढ़कर 52 हफ़्ते के अपने सबसे ऊंचे लेवल 85,470.96 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 83.35 पॉइंट्स चढ़कर 26,136 पर पहुंच गया, जो इसका 52 हफ़्ते का सबसे ऊंचा लेवल है.

सेंसेक्स की कंपनियों में, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और पावर ग्रिड को फायदा हुआ. हालांकि, HCL टेक, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक और मारुति पिछड़ने वालों में से थे.

एशियाई मार्केट में, साउथ कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का SSE कम्पोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे. कोस्पी और निक्केई 225 इंडेक्स 3 परसेंट से ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे थे. बुधवार को US मार्केट पॉजिटिव जोन में बंद हुए.