बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी सूचकांक लुढ़के

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

मुंबई: शुरुआती कारोबार में बुधवार को सेंसेक्स 135.8 अंक गिरकर 84,537.22 पर खुला. वहीं निफ्टी 53.85 अंक गिरकर 25,856.20 पर कारोबार कर रहा था. कमजोर वैश्विक बाजार रुझानों और नए विदेशी फंडों की निकासी के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 135.8 अंक गिरकर 84,537.22 पर आ गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 53.85 अंक गिरकर 25,856.20 पर आ गया. सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और सन फार्मा पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे. हालांकि, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुआ. उधर अमेरिकी बाजार मंगलवार को नकारात्मक दायरे में बंद हुए.