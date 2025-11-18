मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 293 अंक गिरा, निफ्टी 83 अंक लुढ़का
सोमवार की हरियाली गायब हो गई. मंगलवार को सेंसेक्स 292.95 अंक गिरकर 84,658 पर और निफ्टी 83.3 अंक गिरकर 25,930.15 पर कारोगार कर रहा था.
By PTI
Published : November 18, 2025 at 10:19 AM IST
मुंबई: शुरुआती कारोबार में मंगलवार को सेंसेक्स 292.95 अंक गिरकर 84,658 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 83.3 अंक गिरकर 25,930.15 पर व्यवसाय कर रहा था.
गौर करें तो 6 दिनों की तेजी के बाद शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई है. इसकी वजह ये रही कि वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के रुख के साथ-साथ मुनाफावसूली बढ़ने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 292.95 अंक गिरकर 84,658 पर आ गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 83.3 अंक गिरकर 25,930.15 पर आ गया.
सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे. हालांकि, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और अदानी पोर्ट्स के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.
एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक तेजी से गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. वहीं अमेरिकी बाजार सोमवार को नकारात्मक दायरे में बंद हुए.
मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, "मंगलवार को साप्ताहिक वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) समाप्ति और नरम वैश्विक संकेतों के कारण कुछ क्षेत्रों में अस्थिरता रह सकती है, फिर भी राजनीतिक स्थिरता, मुद्रास्फीति में कमी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, व्यापार सौदों को लेकर आशावाद और एफआईआई की खरीदारी से बाजार का रुख सकारात्मक बना हुआ है."
एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहला चरण "पूरा होने वाला है" और यह अमेरिका की बाजार पहुंच संबंधी समस्याओं के समाधान के अलावा, ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क को भी संबोधित करेगा.
अमेरिका ने रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है.
एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 442.17 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी पिछले कारोबार में 1,465.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.47 प्रतिशत गिरकर 63.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.
सोमवार को लगातार छठे दिन तेजी के साथ, सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत चढ़कर 84,950.95 पर बंद हुआ. निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ.
