ETV Bharat / business

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 293 अंक गिरा, निफ्टी 83 अंक लुढ़का

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

मुंबई: शुरुआती कारोबार में मंगलवार को सेंसेक्स 292.95 अंक गिरकर 84,658 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 83.3 अंक गिरकर 25,930.15 पर व्यवसाय कर रहा था. गौर करें तो 6 दिनों की तेजी के बाद शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई है. इसकी वजह ये रही कि वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के रुख के साथ-साथ मुनाफावसूली बढ़ने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 292.95 अंक गिरकर 84,658 पर आ गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 83.3 अंक गिरकर 25,930.15 पर आ गया. सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे. हालांकि, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और अदानी पोर्ट्स के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक तेजी से गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. वहीं अमेरिकी बाजार सोमवार को नकारात्मक दायरे में बंद हुए.