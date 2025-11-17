कंपनियों के मजबूत तिमाही प्रदर्शन से शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी
सोमवार सुबह सेंसेक्स 234 अंक बढ़कर 84,797.20 पर पहुंच गया. वहीं एनएसई निफ्टी 56.10 अंक या 0.22 प्रतिशत बढ़कर 25,966.15 पर कारोबार कर रहा था.
Published : November 17, 2025 at 10:31 AM IST
मुंबई: दूसरी तिमाही में कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन के चलते प्रमुख शेयरों में खरीदारी के बीच सोमवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ हुई.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सुबह के कारोबार में 234.42 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 84,797.20 पर पहुंच गया. एनएसई निफ्टी 56.10 अंक या 0.22 प्रतिशत बढ़कर 25,966.15 पर पहुंच गया.
सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.
दूसरी ओर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, पावरग्रिड और ट्रेंट पिछड़ गए.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, "अब तक घोषित दूसरी तिमाही के नतीजे आय वृद्धि में तेज़ी का संकेत देते हैं. शुद्ध लाभ में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछली छह तिमाहियों में सबसे अच्छी वृद्धि है."
उन्होंने कहा कि यह अनुमान से ज़्यादा है. उपभोग के मौजूदा रुझान बताते हैं कि तीसरी तिमाही में आय में और सुधार होगा. विवेकाधीन उपभोग, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, तीसरी तिमाही में आय वृद्धि का नेतृत्व करेगा.
व्यापक एशियाई शेयर बाजार मुख्यतः नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे. जापान का निक्केई 225 बेंचमार्क, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग लाल क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी सकारात्मक क्षेत्र में था. गौर करें तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मुख्यतः गिरावट के साथ बंद हुए.
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च प्रमुख देवर्ष वकील ने कहा, "नैस्डैक और एसएंडपी 500 अपने निचले स्तरों से अच्छी-खासी चढ़कर सकारात्मक दायरे में आ गए, लेकिन अंत में लगभग स्थिर रहे."
वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.87 प्रतिशत गिरकर 63.83 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.
इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पांचवें दिन शुद्ध बिकवाल बने रहे और शुक्रवार को 4,968.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अपनी खरीदारी जारी रखी और 8,461.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
"जब से एफआईआई ने सभी तेजी के दौरान बिकवाली जारी रखी है, तब से बाजार में लगातार तेजी और नए रिकॉर्ड स्तर नहीं बन पाए हैं. बाजार को नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने और वहां बने रहने के लिए एफआईआई की रणनीति में बदलाव जरूरी है."
"इसके लिए, आय वृद्धि में लगातार सुधार की आवश्यकता है, जो तीसरी तिमाही से होने की संभावना है." विजयकुमार ने कहा, "अगर वैश्विक एआई व्यापार में गिरावट आती है, तो यह एक मददगार कारक होगा."
शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 84.11 अंक बढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 30.90 अंक बढ़कर 25,910.05 पर बंद हुआ.
