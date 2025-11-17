ETV Bharat / business

कंपनियों के मजबूत तिमाही प्रदर्शन से शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी

मुंबई: दूसरी तिमाही में कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन के चलते प्रमुख शेयरों में खरीदारी के बीच सोमवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ हुई.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सुबह के कारोबार में 234.42 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 84,797.20 पर पहुंच गया. एनएसई निफ्टी 56.10 अंक या 0.22 प्रतिशत बढ़कर 25,966.15 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.

दूसरी ओर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, पावरग्रिड और ट्रेंट पिछड़ गए.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, "अब तक घोषित दूसरी तिमाही के नतीजे आय वृद्धि में तेज़ी का संकेत देते हैं. शुद्ध लाभ में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछली छह तिमाहियों में सबसे अच्छी वृद्धि है."

उन्होंने कहा कि यह अनुमान से ज़्यादा है. उपभोग के मौजूदा रुझान बताते हैं कि तीसरी तिमाही में आय में और सुधार होगा. विवेकाधीन उपभोग, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, तीसरी तिमाही में आय वृद्धि का नेतृत्व करेगा.

व्यापक एशियाई शेयर बाजार मुख्यतः नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे. जापान का निक्केई 225 बेंचमार्क, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग लाल क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी सकारात्मक क्षेत्र में था. गौर करें तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मुख्यतः गिरावट के साथ बंद हुए.