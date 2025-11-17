शेयर बाजार में छठे दिन तेजी; सोमवार को सेंसेक्स 388 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,000 के पार

ETV Bharat / business

सेंसेक्स 388.17 अंक चढ़कर 84,950.95 पर बंद हुआ. व्यापक एनएसई निफ्टी 103.40 अंक बढ़कर 26,013.45 पर क्लोज हुआ.

STOCK MARKET 17 NOV 2025 CLOSING
शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार छठे सत्र में तेजी रही. (ETV Bharat (प्रतीकात्मक तस्वीर))
Published : November 17, 2025 at 5:05 PM IST

मुंबई: शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार छठे सत्र में तेजी रही. बेंचमार्क सेंसेक्स 388 अंक चढ़ा और निफ्टी 26,000 अंक के ऊपर बंद हुआ. यह बढ़त व्यापक तेजी और कंपनियों के मजबूत तिमाही प्रदर्शन के कारण हुई.

लगातार छठे दिन बढ़त के साथ, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत चढ़कर 84,950.95 पर बंद हुआ. व्यापक एनएसई निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ. व्यापारियों ने कहा कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत खरीदारी ने तेजी को बढ़ावा दिया.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

STOCK MARKET 17 NOV 2025 CLOSING
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

STOCK MARKET 17 NOV 2025 CLOSING
शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

STOCK MARKET 17 NOV 2025 CLOSING
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

बाजार ने अपनी सकारात्मक गति बनाए रखी है और 26,000 के प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास मंडरा रहा है, क्योंकि निवेशकों को आगे की तेजी के लिए एक मजबूत उत्प्रेरक की उम्मीद है.

"एक संभावित व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण ट्रिगर बना हुआ है जिस पर प्रतिभागी बारीकी से नजर रख रहे हैं. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "वर्तमान में, जोखिम-लाभ अनुपात काफी हद तक अनुकूल है, जिसे मिडकैप शेयरों की दूसरी तिमाही की उम्मीद से बेहतर आय से बल मिला है. इनसे विकास में सुधार का भरोसा बढ़ा है और भविष्य में आय में संभावित वृद्धि की ओर इशारा करता है."

सेंसेक्स के शेयरों में, इटरनल, मारुति सुजुकी इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.

दूसरी ओर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पिछड़े रहे.

एशियाई बाजारों में, हांगकांग का हैंग सेंग, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और जापान का निक्केई 225 बेंचमार्क नकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी सकारात्मक क्षेत्र में रहा.

यूरोप के बाजार लाल क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार काफी हद तक गिरावट के साथ बंद हुए.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पांचवें दिन शुद्ध बिकवाल बने रहे और शुक्रवार को 4,968.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. हालांकि, एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अपनी खरीदारी जारी रखी और 8,461.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 84.11 अंक बढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 30.90 अंक बढ़कर 25,910.05 पर बंद हुआ.

