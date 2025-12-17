ETV Bharat / business

कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन जोन में खुले, बाद में आ गई कमजोरी

सेंसेक्स 176 पॉइंट्स बढ़कर 84,856 पर खुला, लेकिन शुरुआती बढ़त खो दी और 84,649 के निचले स्तर पर पहुंच कर लाल निशान में चला गया.

STOCK MARKET 17 DECEMBER
Published : December 17, 2025 at 10:03 AM IST

मुंबई: बुधवार को शुरुआती डील में भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स फ्लैट नोट पर ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में मिलेजुले ट्रेंड्स ने इन्वेस्टर्स को सावधान रखा. सेंसेक्स 176 पॉइंट्स बढ़कर 84,856 पर खुला, लेकिन जल्द ही अपनी शुरुआती बढ़त खो दी और 84,649 के निचले स्तर पर पहुंचकर लाल निशान में चला गया.

सुबह करीब 9:25 AM पर, इंडेक्स 134 पॉइंट्स या 0.2 परसेंट बढ़कर 84,820 पर ट्रेड कर रहा था. निफ्टी भी थोड़ा ऊपर था, 53 पॉइंट्स या 0.2 परसेंट बढ़कर 25,913 पर ट्रेड कर रहा था.

निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पर कमेंट करते हुए, एनालिस्ट ने कहा कि तुरंत सपोर्ट 25,700 के आसपास है, और इस लेवल से नीचे जाने पर 25,600–25,550 की ओर और कंसोलिडेशन हो सकता है. मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "ऊपर की तरफ, 26,000–26,050 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो एक बड़ी रुकावट बनी हुई है." बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में मिला-जुला ट्रेंड दिखा.

SBI, बजाज फाइनेंस, इटरनल और एक्सिस बैंक के शेयर सेंसेक्स पर टॉप गेनर्स में शामिल थे, जिनमें से हर एक में लगभग 1 परसेंट की बढ़त हुई. दूसरी ओर, ICICI बैंक और HDFC बैंक उन खास पिछड़ने वालों में शामिल थे, जिनका मार्केट की बढ़त पर असर पड़ा. बड़े मार्केट में, परफॉर्मेंस शांत रहा.

BSE मिडकैप इंडेक्स 0.1 परसेंट थोड़ा ऊपर था, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.1 परसेंट फिसला. इस बीच, भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 91.07 पर खुला. एशियाई मार्केट हाल के नुकसान से उबरते हुए हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे. दोपहर के कारोबार में जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.2 से 0.4 परसेंट के बीच ऊपर थे, जबकि दक्षिण कोरिया का KOSPI और ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 0.7 परसेंट बढ़ा. अमेरिका में रात भर वॉल स्ट्रीट इंडेक्स मिलेजुले नोट पर बंद हुए.

नवंबर की जॉब्स रिपोर्ट के देर से जारी होने पर निवेशकों की प्रतिक्रिया के कारण S&P 500 लगातार तीसरे सेशन में गिरा, 0.24 परसेंट नीचे बंद हुआ. नैस्डैक कंपोजिट 0.23 परसेंट बढ़ा, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.62 परसेंट गिरा. इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पर, विदेशी इंस्टीट्यूशनल निवेशक भारतीय बाजार में नेट सेलर बने रहे. FII ने मंगलवार को 2,060.76 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने 770.76 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर कुछ सपोर्ट दिया.

