दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम
शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 407.67 अंक उछलकर 83,013.10 पर पहुंचा; निफ्टी 104 अंक बढ़कर 25,427.55 पर पहुंचा.
Published : October 16, 2025 at 10:06 AM IST
मुंबई: आज गुरुवार 16 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 407.67 अंक उछलकर 83,013.10 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 104 अंक बढ़कर 25,427.55 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे बढ़कर 87.68 पर पहुंच गया.
नवंबर में होने वाले संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला. हालांकि, विशेषज्ञों ने आगाह किया कि बाजार फिलहाल ओवरबॉट जोन में हैं और निकट भविष्य में इसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.
भारत और अमेरिका के बीच आगामी व्यापार वार्ता में सफलता की बढ़ती उम्मीदों के बीच बाजार का रुझान उत्साहजनक बना दिख रहा है.
बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया, "भारतीय बाजार ओवरबॉट हैं और इनमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, एक बड़ा उत्प्रेरक काम कर रहा है, भारत से एक व्यापारिक टीम अमेरिका में है और नवंबर में व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ रही हैं. इससे बाज़ार की धारणा को काफी बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर, भारतीय बाजार सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ओवरबॉट स्तर के करीब है, इसलिए हम यहाँ कुछ मुनाफाखोरी देख सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि बाजार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं. बग्गा ने कहा, "ट्रंप ने दावा किया है कि उनके साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. इसलिए बाजार इस बात के किसी भी खंडन या पुष्टि का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर असर पड़ सकता है."
एनएसई के क्षेत्रीय सूचकांकों में, सभी सेक्टर सकारात्मक दायरे में खुले. निफ्टी ऑटो 0.28 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया 0.46 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.28 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 0.60 प्रतिशत उछले.
कई कंपनियां आज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करने वाली हैं, जिनमें इंफोसिस, विप्रो, नेस्ले इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटीआईमाइंडट्री, इंडियन बैंक, वारी एनर्जीज, इंडियन ओवरसीज बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो ब्रांड्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और कजारिया सेरामिक्स शामिल हैं.
इस बीच, रूबिकॉन रिसर्च गुरुवार को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगी. दवा कंपनी के आईपीओ को तीसरे दिन 109.35 गुना सब्सक्राइब किया गया. 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक खुले इस आईपीओ की कीमत 461 रुपये से 485 रुपये प्रति शेयर के बीच थी, जिससे कुल 1,377.50 करोड़ रुपये जुटाए गए.
वैश्विक मोर्चे पर, अमेरिकी सरकार का शटडाउन अपने 15वें दिन में प्रवेश कर गया है, जबकि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव जारी है. हालाँकि, अमेरिका में चल रहा आय सत्र उत्साहजनक रहा है और 29 अक्टूबर को फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है.
अमेरिकी बाजार मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए, एसएंडपी 500 और नैस्डैक बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि डॉव जोन्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई.
हांगकांग के हैंग सेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स को छोड़कर, एशिया भर में अधिकांश बाजार बढ़त में रहे, जो मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. जापान का निक्केई 225 0.9 प्रतिशत, ताइवान का वेटेड इंडेक्स 0.98 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.88 प्रतिशत बढ़ा.
