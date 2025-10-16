ETV Bharat / business

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

मुंबई: आज गुरुवार 16 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 407.67 अंक उछलकर 83,013.10 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 104 अंक बढ़कर 25,427.55 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे बढ़कर 87.68 पर पहुंच गया.

नवंबर में होने वाले संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला. हालांकि, विशेषज्ञों ने आगाह किया कि बाजार फिलहाल ओवरबॉट जोन में हैं और निकट भविष्य में इसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.

भारत और अमेरिका के बीच आगामी व्यापार वार्ता में सफलता की बढ़ती उम्मीदों के बीच बाजार का रुझान उत्साहजनक बना दिख रहा है.

बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया, "भारतीय बाजार ओवरबॉट हैं और इनमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, एक बड़ा उत्प्रेरक काम कर रहा है, भारत से एक व्यापारिक टीम अमेरिका में है और नवंबर में व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ रही हैं. इससे बाज़ार की धारणा को काफी बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर, भारतीय बाजार सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ओवरबॉट स्तर के करीब है, इसलिए हम यहाँ कुछ मुनाफाखोरी देख सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि बाजार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं. बग्गा ने कहा, "ट्रंप ने दावा किया है कि उनके साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. इसलिए बाजार इस बात के किसी भी खंडन या पुष्टि का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर असर पड़ सकता है."