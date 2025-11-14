ETV Bharat / business

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में खुले, रुपया कमजोर

वॉल स्ट्रीट पर नुकसान का अनुसरण करते हुए क्योंकि प्रौद्योगिकी शेयरों में गिरावट जारी रही और फेड ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई.

विश्लेषकों ने निफ्टी के लिए तत्काल प्रतिरोध 25,950 पर रखा, उसके बाद 26,000, और समर्थन 25,700 और 25,750 क्षेत्रों में रखा. शुरुआती कारोबारी सत्रों में एशिया-प्रशांत बाजारों में गिरावट आई.

उन्होंने कहा कि इस मोर्चे पर आशावाद की गुंजाइश है, जैसा कि मजबूत जीडीपी विकास और आय वृद्धि में सुधार की संभावनाओं से संकेत मिलता है.

विश्लेषकों का कहना है कि बिहार चुनाव के नतीजों की प्रतिक्रिया अस्थायी ही रहेगी. हालांकि आज यह बाजार पर हावी रहेगी. बाजार का मध्यम से लंबी अवधि का रुख बुनियादी बातों, खासकर आय वृद्धि पर निर्भर करेगा.

एनएसई पर सेक्टोरल इंडेक्स एफएमसीजी (0.28 फीसदी नीचे), आईटी (0.94 फीसदी नीचे), ऑटो (0.35 फीसदी नीचे) और मेटल (0.54 फीसदी नीचे) के साथ मिले-जुले कारोबार कर रहे थे. निफ्टी मीडिया में 0.72 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क के विपरीत प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 0.27 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 0.15 फीसदी बढ़े.

शुक्रवार सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 292 अंक या 0.35 फीसदी गिरकर 84,185 पर और निफ्टी 85 अंक या 0.33 फीसदी गिरकर 25,794 पर आ गया.

मुंबई: अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के कारण नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक लाल क्षेत्र में खुले, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना चल रही थी. GOj शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरकर 88.75 पर आया.

अमेरिकी बाजार रात भर लाल क्षेत्र में बंद हुए, क्योंकि नैस्डैक में गिरावट जारी रही, 2.29 प्रतिशत गिर गया, एसएंडपी 500 1.66 प्रतिशत गिर गया, और डॉव 1.65 प्रतिशत गिर गया.

एशियाई बाजारों में, चीन का शंघाई सूचकांक 1 प्रतिशत और शेन्जेन 1.09 प्रतिशत गिर गया दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2 प्रतिशत गिर गया. गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 384 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 3,092 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार थे.

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरकर 88.75 पर आया. घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और विदेशी पूंजी निकासी के चलते शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरकर 88.75 पर आ गया.

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई घोषणा न होने के कारण निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.70 पर खुला और फिर 5 पैसे गिरकर 88.75 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 5 पैसे कम है. गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 88.70 पर बंद हुआ.

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लगभग पूरा होने के बावजूद इसकी घोषणा न होने से व्यापारी हैरान हैं. औपचारिक समझौते के लंबे समय तक न होने से पिछले कुछ दिनों में रुपये की चाल धीमी रही है."

भंसाली ने आगे बताया कि आरबीआई बॉन्ड बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है ताकि प्रतिफल कम और तरलता पर्याप्त बनी रहे, जिससे पिछले कुछ दिनों में रुपये की तेजी पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि आरबीआई तरलता को अवशोषित करने के लिए डॉलर की लगातार बिक्री कर रहा है.

इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापता है, 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.11 पर कारोबार कर रहा था.