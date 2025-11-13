ETV Bharat / business

शेयर बाजार में बिकवाली का असर, गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स और निफ्टी, रुपए में आई कमजोरी

सेंसेक्स 68 अंक गिरकर 84,398 पर और निफ्टी 15 अंक लुढ़ककर 25,860 पर आ गया. शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरा.

STOCK MARKET 13 NOVEMBER 2025
प्रतीकात्मक तस्वी. (आईएएनएस)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 13, 2025 at 10:22 AM IST

5 Min Read
मुंबई: मिश्रित वैश्विक संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के बीच गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हल्के लाल क्षेत्र में खुले.

गुरुवार 13 नवंबर को सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 68 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 84,398 पर और निफ्टी 15 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 25,860 पर आ गया. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरकर 88.68 पर आ गया.

ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क के अनुरूप प्रदर्शन किया. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.13 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.27 प्रतिशत की गिरावट आई. निफ्टी पैक में टाटा स्टील, हिंडाल्को और डॉ रेड्डीज लैब्स प्रमुख लाभार्थियों में रहे. वहीं हारने वालों में बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, श्रीराम फाइनेंस और टीसीएस शामिल थे.

एफएमसीजी 0.78 प्रतिशत नीचे रहा. आईटी और निजी बैंक को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे रंग में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी मेटल में 1.52 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई.

विश्लेषकों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में दंडात्मक शुल्कों को हटाने और पारस्परिक शुल्कों को कम करने की संभावना एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है, जिस पर नजर रखी जानी चाहिए.

भारत में अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति में 0.25 फीसदी की गिरावट से दिसंबर में आरबीआई एमपीसी द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना का संकेत मिलता है. लेकिन उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति संचरण कमजोर होना आरबीआई के लिए एक चुनौती बन गया है.

विश्लेषकों ने निफ्टी के लिए तत्काल प्रतिरोध 25,950 पर, उसके बाद 26,000, और समर्थन 25,700 और 25,750 क्षेत्रों पर रखा. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा रिकॉर्ड पर सबसे लंबे संघीय बंद को समाप्त करने के लिए अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक पारित करने के बाद शुरुआती कारोबारी सत्रों में अधिकांश एशिया-प्रशांत बाजारों में तेजी आई.

अमेरिकी बाजार रातोंरात हरे क्षेत्र में समाप्त हुए, क्योंकि एसएंडपी 500 में 0.06 फीसदी की वृद्धि हुई हालांकि, नैस्डैक में गिरावट जारी रही और यह 0.26 प्रतिशत लुढ़क गया.

एशियाई बाजारों में, चीन का शंघाई सूचकांक 0.3 प्रतिशत बढ़ा, शेन्ज़ेन 1.62 प्रतिशत बढ़ा, जापान का निक्केई 0.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.45 प्रतिशत कमजोर हुआ.

दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.17 प्रतिशत गिरा. बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1,150 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 5,127 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे.

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया सीमित दायरे में कारोबार करते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट के साथ 88.69 पर आ गया. मजबूत अमेरिकी डॉलर सूचकांक और घरेलू शेयर बाज़ार में सुस्त रुख़ ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया.

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता को लेकर नए उत्साह के साथ रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. इसके विपरीत, स्थिर अमेरिकी डॉलर सूचकांक ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया.

अमेरिकी डॉलर सूचकांक 99.50 के आसपास मंडरा रहा है, क्योंकि बाजार अमेरिकी सरकार के बंद होने की कहानी के अंतिम अध्याय की तैयारी कर रहा है.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.66 पर खुला और फिर 88.69 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 7 पैसे कम है. बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे गिरकर 88.62 पर बंद हुआ.

सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पाबारी ने कहा, "डॉलर/रुपये की जोड़ी को 88.40 पर एक महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है. इस स्तर से नीचे लगातार गिरावट 87.70-88.00 के स्तर की ओर बढ़ सकती है, जो रुपये में और मजबूती का संकेत है. ऊपर की ओर, प्रतिरोध 88.70-88.80 पर है."

इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, 0.02 प्रतिशत बढ़कर 99.51 पर कारोबार कर रहा था.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.63 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 205.08 अंक गिरकर 84,261.43 पर आ गया, जबकि निफ्टी 61.15 अंक गिरकर 25,814.65 पर आ गया.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 1,750.03 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

इस बीच, सरकार ने बुधवार को इस वित्त वर्ष से शुरू होने वाले छह वित्त वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी. यह कदम निर्यातकों को अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों से निपटने में मदद करेगा.

इस मिशन को दो उप-योजनाओं - निर्यात प्रोत्साहन (10,401 करोड़ रुपये) और निर्यात दिशा (14,659 करोड़ रुपये) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा.

पबारी ने कहा, "ये उपाय निर्यात को मजबूत करने और व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं, जो अंततः रुपये पर दबाव कम करके और बाह्य स्थिरता बनाए रखकर मुद्रा को समर्थन प्रदान करता है."

(इनपुट-आईएएनएस-पीटीआई)

