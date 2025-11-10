ETV Bharat / business

सेंसेक्स में 200 अंकों की उछाल. निफ्टी ने भी दिखाई बढ़त

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( Etv Bharat )

मुंबई: सप्ताह के पहले दिन सोमवार 10 नवंबर को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 202.48 अंक चढ़कर 83,418.76 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 68.65 अंक बढ़कर 25,560.95 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 88.69 पर आ गया था. गौर करें तो शेयर बाजार ओपन होते समय सोमवार को सपाट शुरुआत के साथ खुला. प्रमुख घरेलू और वैश्विक घटनाओं से पहले निवेशकों के सतर्क रुख के कारण इसमें एकतरफा बदलाव जारी रहा. शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में मामूली बढ़त दर्ज की गई. बाद में फिर तेजी आई. शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 सूचकांक 11.20 अंक या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,503.50 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 134.07 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,350.35 पर कारोबार की शुरुआत की. मग उसके कुथ देर बाद सेंसेक्स 202.48 अंक चढ़कर 83,418.76 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 68.65 अंक बढ़कर 25,560.95 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 88.69 पर आ गया था. बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया कि दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्मों द्वारा हाल ही में किए गए उन्नयन से भारतीय बाजारों को लाभ होने की संभावना है. बग्गा ने कहा, "गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी दोनों ने भारतीय बाजारों पर अपना दबदबा बनाए रखा है. इससे अगले कुछ हफ़्तों में विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार बन सकते हैं." उन्होंने आगे कहा कि 11 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद जारी होने वाले बिहार चुनाव के एग्जिट पोल, सप्ताह के शुरुआती हिस्से में बाजार की स्थिति को कमजोर बनाए रखने की संभावना रखते हैं. चुनाव के वास्तविक नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. बग्गा ने आगे कहा, "इस हफ़्ते आईपीओ लिस्टिंग में प्रमुख शेयरों की नकारात्मक लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, जिसका असर बाजार की धारणा पर पड़ेगा." प्राथमिक बाजार में, निवेशक दो प्रमुख आईपीओ घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं. मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बावजूद, खुदरा श्रेणी में 7.376 गुना और क्यूआईबी श्रेणी में 23.79 गुना ओवरसब्सक्राइब होने के बाद लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ आज सूचीबद्ध होने वाला है. इस बीच, ग्रो के आईपीओ आवंटन को आज अंतिम रूप दिया जाएगा. रिटेल सेक्शन में आईपीओ को 9.27 गुना, क्यूआईबी श्रेणी में 10.9 गुना और एनआईआई सेगमेंट में 13.96 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया. आईपीओ के अलावा, कई प्रमुख कंपनियां आज वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं. इनमें एथर एनर्जी, बजाज कंज्यूमर केयर, बजाज फाइनेंस, बालाजी एमाइंस, कैरीसिल, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स, इमामी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, ईसाब इंडिया, गणेश इकोस्फीयर आदि शामिल हैं.