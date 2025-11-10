सेंसेक्स में 200 अंकों की उछाल. निफ्टी ने भी दिखाई बढ़त
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 202.48 अंक चढ़कर 83,418.76 पर पहुंचा; निफ्टी 68.65 अंक बढ़कर 25,560.95 पर।
Published : November 10, 2025 at 10:15 AM IST
मुंबई: सप्ताह के पहले दिन सोमवार 10 नवंबर को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 202.48 अंक चढ़कर 83,418.76 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 68.65 अंक बढ़कर 25,560.95 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 88.69 पर आ गया था.
गौर करें तो शेयर बाजार ओपन होते समय सोमवार को सपाट शुरुआत के साथ खुला. प्रमुख घरेलू और वैश्विक घटनाओं से पहले निवेशकों के सतर्क रुख के कारण इसमें एकतरफा बदलाव जारी रहा. शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में मामूली बढ़त दर्ज की गई. बाद में फिर तेजी आई.
शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 सूचकांक 11.20 अंक या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,503.50 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 134.07 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,350.35 पर कारोबार की शुरुआत की. मग उसके कुथ देर बाद सेंसेक्स 202.48 अंक चढ़कर 83,418.76 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 68.65 अंक बढ़कर 25,560.95 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 88.69 पर आ गया था.
बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया कि दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्मों द्वारा हाल ही में किए गए उन्नयन से भारतीय बाजारों को लाभ होने की संभावना है.
बग्गा ने कहा, "गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी दोनों ने भारतीय बाजारों पर अपना दबदबा बनाए रखा है. इससे अगले कुछ हफ़्तों में विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार बन सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि 11 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद जारी होने वाले बिहार चुनाव के एग्जिट पोल, सप्ताह के शुरुआती हिस्से में बाजार की स्थिति को कमजोर बनाए रखने की संभावना रखते हैं. चुनाव के वास्तविक नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
बग्गा ने आगे कहा, "इस हफ़्ते आईपीओ लिस्टिंग में प्रमुख शेयरों की नकारात्मक लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, जिसका असर बाजार की धारणा पर पड़ेगा."
प्राथमिक बाजार में, निवेशक दो प्रमुख आईपीओ घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं. मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बावजूद, खुदरा श्रेणी में 7.376 गुना और क्यूआईबी श्रेणी में 23.79 गुना ओवरसब्सक्राइब होने के बाद लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ आज सूचीबद्ध होने वाला है.
इस बीच, ग्रो के आईपीओ आवंटन को आज अंतिम रूप दिया जाएगा. रिटेल सेक्शन में आईपीओ को 9.27 गुना, क्यूआईबी श्रेणी में 10.9 गुना और एनआईआई सेगमेंट में 13.96 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया.
आईपीओ के अलावा, कई प्रमुख कंपनियां आज वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं. इनमें एथर एनर्जी, बजाज कंज्यूमर केयर, बजाज फाइनेंस, बालाजी एमाइंस, कैरीसिल, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स, इमामी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, ईसाब इंडिया, गणेश इकोस्फीयर आदि शामिल हैं.
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वेल्थ मैनेजमेंट में शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने एएनआई को बताया कि मिश्रित वैश्विक संकेतों और एफआईआई निकासी के कारण बाजार सीमित दायरे में रहने की संभावना है।.
उन्होंने कहा, "अच्छी कमाई को लेकर आशावाद और सकारात्मक टिप्पणियां समर्थन प्रदान कर सकती हैं. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में कोई भी प्रगति भी एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है."
खेमका ने आगे कहा कि जैसे-जैसे कमाई का मौसम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, घरेलू उपभोग की ओर ध्यान केंद्रित हो सकता है, खासकर शादियों के मौसम के जल्द ही शुरू होने के साथ.
वैश्विक मोर्चे पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के घटनाक्रम केंद्र में रहे. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष के अंत तक ट्रंप टैरिफ पर अपना फैसला सुनाए जाने की उम्मीद नहीं है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास टैरिफ लगाने के कई विकल्प हैं और उन्होंने यह भी घोषणा की कि अमेरिकी परिवारों को टैरिफ संग्रह से 1,000 से 2,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान मिल सकता है. हालांकि, इस उपाय की व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
ट्रंप ने आगे उल्लेख किया कि उनकी प्रस्तावित ट्रम्पकेयर नीति के तहत, ओबामाकेयर के तहत स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को वर्तमान में दी जाने वाली प्रीमियम सब्सिडी सीधे अमेरिकी परिवारों को दी जाएगी. इससे उन्हें अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चुनने की अनुमति मिलेगी.
इस बीच, वैश्विक शेयर बाजार एआई बुलबुले के टूटने से व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों पर नजर रख रहे हैं. यह पिछले सप्ताह बाजार की धारणा पर हावी रहा. अमेरिका और एशिया भर में प्रमुख एआई-संबंधित शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, और व्यापारी आने वाले सत्रों में किसी भी अनुवर्ती कदम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं.
सेबी-पंजीकृत विश्लेषक और अल्फामोजो फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक सुनील गुर्जर ने कहा कि निफ्टी 50 वर्तमान में 25,250 के करीब पहुंच रहा है, जो एक मजबूत समर्थन स्तर है.
उन्होंने कहा. "इस समर्थन स्तर से नीचे का टूटना गिरावट के जारी रहने की पुष्टि करेगा. तकनीकी रूप से, सूचकांक वर्तमान में मंदी का रुख दिखा रहा है, क्योंकि यह सभी अल्पकालिक प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) से नीचे कारोबार कर रहा है और वर्तमान में 50-ईएमए पर समर्थन प्राप्त कर रहा है. आने वाले सप्ताह निफ्टी के रुझान के लिए निर्णायक होंगे."
एशियाई बाजारों में, धारणा काफी हद तक सकारात्मक रही. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.88 प्रतिशत बढ़ा. हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.55 प्रतिशत बढ़ा, ताइवान का भारित सूचकांक 0.56 प्रतिशत बढ़ा, और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 2.92 प्रतिशत उछला. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 88.69 पर आ गया था.
