बुधवार को शेयर मार्केट में तेजी, भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ग्रीन जोन में खुले

सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी स्मॉलकैप बढ़त के साथ खुले. मेटल, पावर और रियल्टी सेक्टर में शुरुआती बढ़त दिखी.

Published : December 10, 2025 at 10:02 AM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 126.34 पॉइंट्स चढ़कर 84,792.62 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 26.35 पॉइंट्स चढ़कर 25,866 पर पहुंच गया था.

मिलेजुले ग्लोबल संकेतों और US फेड के रेट कट की निवेशकों की उम्मीद के बीच, लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ग्रीन ज़ोन में खुले. आज सुबह सुबह 9.30 बजे तक, सेंसेक्स 231 पॉइंट या 0.27 परसेंट बढ़कर 84,898 पर और निफ्टी 66 पॉइंट या 0.26 परसेंट बढ़कर 25,906 पर पहुंच गया था.

ब्रॉडकैप इंडेक्स ने बेंचमार्क के हिसाब से ही काम किया, निफ्टी मिडकैप 100 0.47 परसेंट और निफ्टी स्मॉलकैप 100 0.50 परसेंट बढ़ा.

NSE पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, जिसमें मेटल, पावर और रियल्टी सबसे ज़्यादा बढ़त वाले थे, जो लगभग 0.5 परसेंट ऊपर थे।

एनालिस्ट ने कहा कि लिक्विडिटी ने वैल्यूएशन को ऊंचा रखा है, जिससे ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली सही है. एक बड़ी चिंता US-इंडिया ट्रेड डील को फाइनल करने में बहुत ज़्यादा देरी है.

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का US में चावल डंप करने पर भारत के खिलाफ एक्शन लेने का बयान ट्रेडर्स के सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेडर्स को बुधवार (US टाइम) को लगातार तीसरी बार फेड रेट कट की उम्मीद है और वे सेंट्रल बैंक के लेटेस्ट डॉट प्लॉट, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और चेयर जेरोम पॉवेल के कमेंट्स पर फोकस करेंगे.

मार्केट के फंडामेंटल्स भारत के फेवर में जा रहे हैं, जबकि आने वाले क्वार्टर्स में हाई ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स हासिल की जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि इस साल दिए गए फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है.

US मार्केट रात भर ज्यादातर रेड ज़ोन में बंद हुए, क्योंकि नैस्डैक 0.13 परसेंट बढ़ा, S&P 500 0.09 परसेंट गिरा, और डॉव 0.38 परसेंट गिरा। वॉल स्ट्रीट पर कमजोर सेशन के बाद US फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के फैसले से पहले इन्वेस्टर्स की सावधानी के बीच ज्यादातर एशियाई मार्केट नीचे ट्रेड कर रहे थे.

इसके अलावा, चीन के महंगाई के आंकड़ों ने भी ट्रेडर्स के सेंटिमेंट पर असर डाला, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस एक साल पहले के मुकाबले 0.7 परसेंट बढ़ गए, जो पिछले साल फरवरी के बाद का सबसे ऊंचा लेवल है.

एशियाई मार्केट में, चीन का शंघाई इंडेक्स 0.72 परसेंट गिरा, और शेनझेन 0.56 परसेंट गिरा, जापान का निक्केई 0.38 परसेंट गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.31 परसेंट गिरा। साउथ कोरिया का कोस्पी 0.17 परसेंट बढ़ा। मंगलवार को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 3,760 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) 6,225 करोड़ रुपये के इक्विटी के नेट बायर थे.

(इनपुट- आईएएनएस)

