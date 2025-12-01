ETV Bharat / business

दिसंबर की धमाकेदार मार्केट ओपनिंग, बैंक निफ्टी पहली बार 60,000 के पार

मुंबई: भारत के शेयर बाजार ने दिसंबर 2025 की शुरुआत शानदार अंदाज में की. सोमवार, 1 दिसंबर को मार्केट गैप-अप ओपनिंग के साथ खुला और ट्रेडिंग शुरू होते ही Sensex और Nifty दोनों अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए. Q2FY26 की 8.2% GDP ग्रोथ—जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज है—ने निवेशकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया. साथ ही एशियाई बाजारों की मजबूती ने घरेलू मार्केट का सेंटीमेंट और अच्छी तरह सपोर्ट किया.

ओपनिंग में ही नए हाई

Sensex 288 अंक उछला और खुलते ही 85,994 पर पहुंच गया. कुछ ही देर में इसने 86,159 का नया ऑल-टाइम हाई बना दिया. Nifty 87 अंक मजबूत होकर 26,290 पर खुला और ट्रेडिंग के दौरान 26,325.8 का नया रिकॉर्ड स्तर छू लिया.

मिडकैप–स्मॉलकैप भी जोश में

Nifty Midcap: +0.27%

Nifty Smallcap: +0.52%

इन इंडेक्स में भी तेजी रही, यानी रैली केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ब्रॉड मार्केट ने भी भागीदारी दिखाई.