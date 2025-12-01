दिसंबर की धमाकेदार मार्केट ओपनिंग, बैंक निफ्टी पहली बार 60,000 के पार
शेयर बाजार ने दिसंबर की मजबूत शुरुआत की. सेंसेक्स-निफ्टी ने नए रिकॉर्ड बनाए, बैंक निफ्टी पहली बार 60,000 पार
Published : December 1, 2025 at 9:38 AM IST
मुंबई: भारत के शेयर बाजार ने दिसंबर 2025 की शुरुआत शानदार अंदाज में की. सोमवार, 1 दिसंबर को मार्केट गैप-अप ओपनिंग के साथ खुला और ट्रेडिंग शुरू होते ही Sensex और Nifty दोनों अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए. Q2FY26 की 8.2% GDP ग्रोथ—जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज है—ने निवेशकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया. साथ ही एशियाई बाजारों की मजबूती ने घरेलू मार्केट का सेंटीमेंट और अच्छी तरह सपोर्ट किया.
ओपनिंग में ही नए हाई
Sensex 288 अंक उछला और खुलते ही 85,994 पर पहुंच गया. कुछ ही देर में इसने 86,159 का नया ऑल-टाइम हाई बना दिया. Nifty 87 अंक मजबूत होकर 26,290 पर खुला और ट्रेडिंग के दौरान 26,325.8 का नया रिकॉर्ड स्तर छू लिया.
मिडकैप–स्मॉलकैप भी जोश में
Nifty Midcap: +0.27%
Nifty Smallcap: +0.52%
इन इंडेक्स में भी तेजी रही, यानी रैली केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ब्रॉड मार्केट ने भी भागीदारी दिखाई.
Bank Nifty का ऐतिहासिक दिन — पहली बार 60,000 के पार
बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और Bank Nifty पहली बार 60,000 के ऊपर निकल गया, जिससे मार्केट में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड जुड़ गया.
Bank Nifty: +0.4%
नया हाई: 60,114
मेटल और PSU बैंक इंडेक्स में दमदार उछाल
कमोडिटी मार्केट की मजबूती और सरकारी बैंकों में चल रही लगातार खरीदारी का सीधा असर सेक्टोरल इंडेक्स पर दिखा.
Nifty Metal: +0.8%
Nifty PSU Bank: +0.8%
दोनों इंडेक्स आज टॉप गेनर रहे.
खबर अपडेट हो रही है