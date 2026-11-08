रविवार भी और दिवाली भी, फिर भी खुलेगा शेयर बाजार, जानें कब होगी 'मुहूर्त ट्रेडिंग'
दिवाली पर आज कुछ समय के लिए मुहुर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार खुलेगा.
Published : November 8, 2026 at 10:46 AM IST
मुंबई : आज 8 नवंबर यानी रविवार को दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. सामान्य तौर पर रविवार के दिन शेयर बाजार बंद रहता है. लेकिन आज दिवाली के वजह से कुछ समय के लिए मुहुर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार खुलेगा. इस दौरान निवेशकों को बाजार में निवेश करने का मौका मिलेगा.
मुहूर्त ट्रेडिंग का समय
सेशन समय
- प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक
- मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक
- क्लोजिंग सेशन (Non-CAS) दोपहर 3:30 बजे से 3:50 बजे तक
- क्लोजिंग सेशन (CAS) दोपहर 3:35 बजे से 3:50 बजे तक
- पोस्ट-क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे तक
एनएससी और बीएससी सर्कुलर के अनुसार, ब्लॉक डील विंडो दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक चलेगी, इसके बाद दोपहर 2:05 बजे से 2:17 बजे तक प्री-ओपन सेशन होगा, जिसमें ऑर्डर एंट्री, मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन शामिल होगा. दोनों एक्सचेंज पर लगातार ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे शुरू होगी और दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी.
दोनों एक्सचेंज ने एक क्लोजिंग ऑक्शन प्रोसेस भी तय किया है, जो दोपहर 3:15 बजे लगातार ट्रेडिंग से शुरू होकर 3:50 बजे तक खत्म होगा. क्लोजिंग के बाद का सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा. बीएसई ने इसके अलावा ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो दोपहर 2:20 बजे से शाम 4:15 बजे तक सेट की है.
कमोडिटी की बात करें तो, एमसीएक्स ने कहा कि सभी कमोडिटी और इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे. इसका विशेष सेशन दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक चलेगा, जबकि मेन ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे के बीच होगा. क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन विंडो दोपहर 3:45 बजे तक खुली रहेगी.
यह स्पेशल सेशन शुक्रवार को घरेलू इक्विटी में जबरदस्त तेजी के बाद आया है, जिसमें बड़े ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी स्टॉक में बिकवाली के बावजूद बेंचमार्क इंडेक्स ने लगातार सातवें ट्रेडिंग सेशन में अपनी बढ़त बनाए रखी.
वहीं सेंसेक्स 1,718.01 पॉइंट्स या 2.17 प्रतिशत बढ़कर 81,028.02 पर बंद हुआ, और 80,000 का लेवल फिर से पार कर गया, जबकि निफ्टी 493.75 पॉइंट्स या 2.01 प्रतिशत बढ़कर 25,030.35 पर बंद हुआ, और 25,000 का लेवल पार कर गया. बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स ने रैली को लीड किया, दोनों सेक्टोरल इंडेक्स 2 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़े, इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फार्मास्युटिकल स्टॉक्स में बढ़त हुई.
निफ्टी 100 बड़े मार्केट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा फायदा पाने वाला इंडेक्स रहा, जो 1 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा, हालांकि बड़े मार्केट का परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा. पिछले सेशन में तेज बढ़त के बाद निवेशक नए संवत साल में एंट्री करेंगे, जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट शॉर्ट-टर्म मार्केट की दिशा के लिए ज़रूरी फैक्टर बने रहेंगे.
1957 में शुरू हई थी मुहूर्त ट्रेडिंग
व्यापारियों के लिए, दिवाली नए साल की शुरुआत होती है. हिंदू पंचांग 'संवत' के अनुसार, इसी दिन नया साल शुरू होता है. भारतीय शेयर बाजारों में 'मुहूर्त ट्रेडिंग' की शुरुआत 1957 में हुई थी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया था.
समय के साथ निवेश करने वालों के लिए दिवाली की ट्रेडिंग अहम हिस्सा बन गई. 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बाद, वहां भी ये परंपरा अपना ली गई.
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