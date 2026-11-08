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रविवार भी और दिवाली भी, फिर भी खुलेगा शेयर बाजार, जानें कब होगी 'मुहूर्त ट्रेडिंग'

दिवाली पर आज खुलेगा शेयर बाजार. ( ANI )

मुंबई : आज 8 नवंबर यानी रविवार को दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. सामान्य तौर पर रविवार के दिन शेयर बाजार बंद रहता है. लेकिन आज दिवाली के वजह से कुछ समय के लिए मुहुर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार खुलेगा. इस दौरान निवेशकों को बाजार में निवेश करने का मौका मिलेगा.

मुहूर्त ट्रेडिंग का समय

सेशन समय प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक

मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक

क्लोजिंग सेशन (Non-CAS) दोपहर 3:30 बजे से 3:50 बजे तक

क्लोजिंग सेशन (CAS) दोपहर 3:35 बजे से 3:50 बजे तक

पोस्ट-क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे तक एनएससी और बीएससी सर्कुलर के अनुसार, ब्लॉक डील विंडो दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक चलेगी, इसके बाद दोपहर 2:05 बजे से 2:17 बजे तक प्री-ओपन सेशन होगा, जिसमें ऑर्डर एंट्री, मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन शामिल होगा. दोनों एक्सचेंज पर लगातार ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे शुरू होगी और दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी. दोनों एक्सचेंज ने एक क्लोजिंग ऑक्शन प्रोसेस भी तय किया है, जो दोपहर 3:15 बजे लगातार ट्रेडिंग से शुरू होकर 3:50 बजे तक खत्म होगा. क्लोजिंग के बाद का सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा. बीएसई ने इसके अलावा ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो दोपहर 2:20 बजे से शाम 4:15 बजे तक सेट की है. कमोडिटी की बात करें तो, एमसीएक्स ने कहा कि सभी कमोडिटी और इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे. इसका विशेष सेशन दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक चलेगा, जबकि मेन ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे के बीच होगा. क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन विंडो दोपहर 3:45 बजे तक खुली रहेगी. यह स्पेशल सेशन शुक्रवार को घरेलू इक्विटी में जबरदस्त तेजी के बाद आया है, जिसमें बड़े ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी स्टॉक में बिकवाली के बावजूद बेंचमार्क इंडेक्स ने लगातार सातवें ट्रेडिंग सेशन में अपनी बढ़त बनाए रखी.