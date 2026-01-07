ETV Bharat / business

सेंसेक्स, निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद, मिडकैप शेयरों में रही तेजी

स्टॉक मार्केट में ऑर्डर पूरा करने वाले ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ( IANS )

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्रकार सेक्टोरल आधार पर निफ्टी आईटी (1.87 प्रतिशत), निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (1.69 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.69 प्रतिशत), निफ्टी इंडिया डिफेंस ( 0.65 प्रतिशत) और निफ्टी मीडिया (0.07 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ.

वहीं लार्जकैप में तो गिरावट रही, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई. जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 276.15 अंक या 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,424.70 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 70.65 अंक या 0.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,958.50 पर बंद हुआ.

मुंबई : भारतीय इक्विटी मार्केट बुधवार को लगातार तीसरे सेशन में नीचे बंद हुए क्योंकि चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन ने निवेशकों को परेशान रखा और ऑटोमोबाइल और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक्स में बिकवाली के दबाव ने ओवरऑल सेंटीमेंट पर असर डाला. दिन के अंत में बीएसई सेंसेक्स 102.20 अंक की गिरावट के साथ 84,961.14, एनएसई निफ्टी 37.95 अंक टूटकर 26,140.75 अंक पर बंद हुआ. दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे मजबूत होकर 89.88 (अस्थायी) पर बंद हुआ.

दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो (0.80 प्रतिशत), निफ्टी ऑयल एंड गैस (0.66 प्रतिशत), निफ्टी इन्फ्रा (0.50 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.33 प्रतिशत) और निफ्टी कमोडिटीज (0.31 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ बंद हुआ.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

सेंसेक्स पैक में टाइटन, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, एलएंडटी, बीईएल और ट्रेंट गेनर्स थे. मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एचयूएल, एसबीआई, भारती एयरटेल, एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, इंडिगो और बजाज फिनसर्व लूजर्स थे.

इस बारे में जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों और अमेरिका के अहम रोजगार आंकड़ों से पहले जोखिम से बचने के संकेतों के चलते घरेलू बाजार का माहौल सतर्क बना हुआ है. तिमाही आधार पर कंपनियों के मुनाफे में सुधार की उम्मीद है, लेकिन वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक जोखिम से बचने की कोशिश कर रहे हैं. ऑटोमोबाइल और वित्तीय क्षेत्र में मुनाफावसूली से सूचकांकों पर दबाव बना हुआ है. हालांकि आईटी, फार्मा और मिड-कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी से कुछ हद तक राहत मिली है."

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "वैश्विक अस्थिरता के बीच चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों से आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम बढ़ गए हैं। इससे शेयर बाजार के सीमित दायरे में रहने की संभावना है."

