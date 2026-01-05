ETV Bharat / business

लाल निशान में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 322 अंक टूटा, निफ्टी 0.3% गिरा

सांकेतिक फोटो ( credit- Getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और तेल एवं गैस सेक्टर के शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार की धारणा को कमजोर किया. इसके अलावा, वैश्विक संकेत भी मिले-जुले रहे, जिससे निवेशक सतर्क नजर आए. वहीं, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया नौ पैसे की गिरावट के साथ 90.29 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ. कारोबार के अंत में निफ्टी 78.25 अंकों या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,250.30 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 26,300 से 26,350 का स्तर एक अहम प्रतिरोध क्षेत्र बना हुआ है. यदि सूचकांक इस दायरे के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो निकट भविष्य में 26,500 के स्तर तक तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं, अगर निफ्टी 26,200 के नीचे फिसलता है, तो इसमें 26,050 से 26,000 तक सुधार की संभावना बन सकती है. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (Etv Bharat) सेंसेक्स भी कमजोर रहा और 322.39 अंकों या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,439.62 पर बंद हुआ. दिन के शुरुआती कारोबार में बाजार ने मजबूती दिखाई थी और निफ्टी ने 26,373.20 का नया रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया था. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण बाद के सत्र में बाजार दबाव में आ गया और बढ़त टिक नहीं सकी.