लाल निशान में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 322 अंक टूटा, निफ्टी 0.3% गिरा
बीएसई सेंसेक्स 322.39 अंक गिरकर 85,439.62 अंक पर बंद, एनएसई निफ्टी 78.25 अंक घटकर 26,250.30 अंक पर रहा. रुपया 90.29 प्रति डॉलर पर बंद.
Published : January 5, 2026 at 4:34 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और तेल एवं गैस सेक्टर के शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार की धारणा को कमजोर किया. इसके अलावा, वैश्विक संकेत भी मिले-जुले रहे, जिससे निवेशक सतर्क नजर आए. वहीं, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया नौ पैसे की गिरावट के साथ 90.29 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ.
कारोबार के अंत में निफ्टी 78.25 अंकों या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,250.30 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 26,300 से 26,350 का स्तर एक अहम प्रतिरोध क्षेत्र बना हुआ है. यदि सूचकांक इस दायरे के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो निकट भविष्य में 26,500 के स्तर तक तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं, अगर निफ्टी 26,200 के नीचे फिसलता है, तो इसमें 26,050 से 26,000 तक सुधार की संभावना बन सकती है.
सेंसेक्स भी कमजोर रहा और 322.39 अंकों या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,439.62 पर बंद हुआ. दिन के शुरुआती कारोबार में बाजार ने मजबूती दिखाई थी और निफ्टी ने 26,373.20 का नया रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया था. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण बाद के सत्र में बाजार दबाव में आ गया और बढ़त टिक नहीं सकी.
सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और टीसीएस सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे प्रमुख सूचकांकों पर नकारात्मक असर पड़ा . दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और ये दिन के टॉप गेनर्स रहे .
वृहद बाजार की बात करें तो रुझान मिला-जुला रहा. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.16 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.53 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई
सेक्टोरल स्तर पर आईटी और तेल एवं गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव देखा गया . निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत तक टूटे . इसके विपरीत, रियल्टी सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई . एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी मजबूती रही, जो रक्षात्मक और उपभोग आधारित सेक्टरों में निरंतर खरीदारी का संकेत देती है .
आगे चलकर बाजार की दिशा तय करने में तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे अहम भूमिका निभाएंगे . बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निकट अवधि में निवेशकों की धारणा संतुलित रूप से सकारात्मक बनी रह सकती है .
