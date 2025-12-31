ETV Bharat / business

भारतीय शेयर बाजार ने 2025 को ऊंचाई पर कहा अलविदा, सेंसेक्स 545 अंक उछला, निफ्टी ने लगाया 191 प्वॉइंट्स का जंप

बाजार ने 2025 को ऊंचाई पर अलविदा कहा: सेंसेक्स 545.52 पॉइंट्स उछल कर 85,220.60 पर बंद हुआ; निफ्टी 190.75 पॉइंट्स बढ़कर 26,129.60 पर पहुंचा.

STOCK CLOSING 31 DEC 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

December 31, 2025

Updated : December 31, 2025 at 4:50 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने 2025 को ऊंचाई पर अलविदा कहा. सेंसेक्स 545.52 पॉइंट्स उछल कर 85,220.60 पर बंद हुआ; निफ्टी 190.75 पॉइंट्स बढ़कर 26,129.60 पर पहुंचा.

भारतीय इक्विटी मार्केट ने कैलेंडर साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन मजबूती के साथ खत्म किया, जिसे ज़्यादातर सेक्टर में बड़े पैमाने पर खरीदारी का सपोर्ट मिला, जबकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक दबाव में रहे.

ट्रेड खत्म होने पर, सेंसेक्स 545.52 पॉइंट या 0.64 परसेंट बढ़कर 85,220.6 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 190.75 पॉइंट या 0.74 परसेंट बढ़कर 26,129.6 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

STOCK CLOSING 31 DEC 2025
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

STOCK CLOSING 31 DEC 2025
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

STOCK CLOSING 31 DEC 2025
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

एनालिस्ट ने कहा, “मौजूदा अपट्रेंड को बनाए रखने और 26,320 के ऑल-टाइम हाई के रीटेस्ट की संभावना को बनाए रखने के लिए 26,000 के निशान से ऊपर बने रहना ज़रूरी है.” मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, “26,200–26,230 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट 26,300–26,500 जोन की ओर तेजी से बढ़ने का रास्ता खोल सकता है.” इसके साथ, निफ्टी ने लगातार दसवें कैलेंडर साल में बढ़त हासिल की, जो 2025 में 10.5 परसेंट बढ़ा. सेंसेक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, और साल का अंत 9.06 परसेंट की बढ़त के साथ किया.

BSE पर कई बड़े स्टॉक्स में खरीदारी देखी गई. टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयर टॉप गेनर्स में रहे. दूसरी ओर, TCS, टेक महिंद्रा और इंफोसिस जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव देखा गया, जबकि बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और ICICI बैंक भी नुकसान में बंद हुए.

सेशन के दौरान बड़े मार्केट ने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.95 परसेंट ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.11 परसेंट बढ़ा.

पूरे कैलेंडर साल 2025 के लिए, निफ्टी मिडकैप 100 में 5.7 परसेंट की बढ़त हुई, जिससे इसकी जीत का सिलसिला लगातार 6 साल तक चला.

इसके उलट, निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में साल के दौरान 5.6 परसेंट की गिरावट आई, जिससे इसकी दो साल की रैली खत्म हो गई.

सेक्टर के हिसाब से, मार्केट में काफी मजबूती दिखी. निफ्टी IT इंडेक्स को छोड़कर, जो 0.3 परसेंट गिरा, बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स पॉजिटिव जोन में बंद हुए. निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने 2.66 परसेंट की बढ़त के साथ बढ़त को लीड किया.

बैंकिंग, रियल्टी, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया और केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी हुई, और सेशन के आखिर तक हर सेक्टर में 1 परसेंट से ज़्यादा की बढ़त हुई. एनालिस्ट्स ने कहा कि यह अच्छी बढ़त निवेशकों की पॉजिटिव सोच को दिखाती है, क्योंकि भारतीय बाजारों ने कैलेंडर साल को मजबूती के साथ खत्म किया है.

उधर रुपया US डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 89.88 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ.

