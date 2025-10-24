ETV Bharat / business

शुक्रवार को लाल निशान पर बंद हुआ स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी दोनों लुढ़के; डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे हुआ मजबूत

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर नजर डालते हैं.

अब शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर एक नजर डालते हैं.

एनएसई पर आज 3,179 शेयरों में ट्रेडिंग हुई. इनमें से 1,850 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. 1,235 शेयर तेजी के साथ क्लोज हुए. इसके अलावा 94 शेयरों के रेट में कोई अंतर नहीं आया.

मुंबई: आज 24 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट के हर सेक्टर में बिकवाली हावी रही. सेंसेक्स 0.41% यानी अंक की 344.52 गिरावट के साथ 84,211.88 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 96.25 अंक यानी 0.37% की गिरावट के साथ 25,795.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

हिंडाल्को का शेयर 32.05 रुपये की तेजी के साथ 824.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. भारती एयरटेल का शेयर 21.40 रुपये की तेजी के साथ 2,029.30 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ. ओएनजीसी का शेयर 2.65 रुपये की तेजी के साथ 254.96 रुपये के स्तर पर जाकर ठहर गया.

आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 14 रुपये की तेजी के साथ 1,377.70 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक 5.80 रुपये की तेजी के साथ 715.45 रुपये के स्तर पर जाकर ठहर गया.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते शुक्रवार को रुपया 10 पैसे बढ़कर 87.78 (अनंतिम) प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

हालांकि, विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निकासी, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोर धारणा ने स्थानीय मुद्रा में तेज बढ़त को सीमित कर दिया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.78 पर खुला और 87.63-87.85 के दायरे में कारोबार करने के बाद 87.78 (अनंतिम) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे अधिक था. गुरुवार को रुपया 5 पैसे बढ़कर 87.88 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

मिराए एसेट शेयरखान के मुद्रा एवं कमोडिटीज़ के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के चलते रुपया सकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रहा है... हमें उम्मीद है कि व्यापार समझौते को लेकर आशावाद और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह के बीच जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि के कारण रुपया सकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा. भू-राजनीतिक तनाव कम होने से भी रुपये को समर्थन मिल सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले निवेशक सतर्क हैं. अमेरिकी डॉलर/रुपये की हाजिर कीमत 87.45 रुपये से 88.10 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है."

इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.10 प्रतिशत बढ़कर 99.03 पर कारोबार कर रहा था. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

घरेलू शेयर बाजार में, सेंसेक्स 344.52 अंक गिरकर 84,211.88 पर बंद हुआ. निफ्टी 96.25 अंक गिरकर 25,795.15 पर बंद हुआ. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 1,165.94 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.