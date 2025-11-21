ETV Bharat / business

रुपया ऑल-टाइम लो पर बंद; सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, निफ्टी ने भी लगाया गोता

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट.

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, रुपया 88.67 पर खुला और 82 पैसे गिरकर 89.50 के अपने अब तक के सबसे निचले इंट्रा-डे लेवल पर आ गया. इसके बाद यह अमेरिकन करेंसी के मुकाबले 89.40 पर ट्रेड कर रहा था. गुरुवार को, रुपया 20 पैसे गिरकर US डॉलर के मुकाबले 88.68 पर बंद हुआ था.

रुपये में तीन महीने से ज़्यादा समय में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. और यह पहली बार 89 प्रति US डॉलर के लेवल को पार कर गया. घरेलू और ग्लोबल इक्विटी मार्केट से मिले नेगेटिव संकेतों के बीच, शुक्रवार को इंट्रा-डे सेशन के दौरान यह 78 पैसे गिरकर 89.46 पर डॉलर के मुकाबले ट्रेड कर रहा था.

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रुपया US डॉलर के मुकाबले 87 पैसे गिरकर 89.55 (प्रोविजनल) के ऑल-टाइम लो पर बंद हुआ.

मुंबई: रुपया US डॉलर के मुकाबले 87 पैसे गिरकर 89.55 के ऑल-टाइम लो पर बंद हुआ. सेंसेक्स 400.76 पॉइंट गिरकर 85,231.92 पर बंद हुआ; निफ्टी 124 पॉइंट गिरकर 26,068.15 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर.

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार नीचे बंद हुए, क्योंकि कमजोर ग्लोबल संकेतों ने इन्वेस्टर्स की सोच पर असर डाला. ज़्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव दिखा, और कुल मिलाकर मार्केट का झुकाव मंदड़ियों की तरफ रहा.

सेंसेक्स 400.76 पॉइंट्स या 0.47 परसेंट गिरकर 85,231.92 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 124 पॉइंट्स या 0.47 परसेंट गिरकर 26,068.15 पर बंद हुआ. एक्सपर्ट्स ने कहा, "मुख्य डिमांड ज़ोन 26,000 और 25,900 के बीच बना हुआ है, जो लगातार मज़बूत सपोर्ट दे रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "26,200 के ऊपर एक निर्णायक क्लोजिंग अपट्रेंड के अगले लेग के लिए अहम ट्रिगर बना हुआ है, जिससे 26,277 और 26,300 के टारगेट मिल सकते हैं."

BSE पर बड़े गेनर्स में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल डिवीजन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट्स शामिल थे. दूसरी ओर, टाटा स्टील, HCLTech, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इटरनल टॉप लूजर्स में शामिल थे.

सेक्टर के हिसाब से, मेटल स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई. इसमें निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.34 परसेंट फिसला. निफ्टी PSU बैंक 1.43 परसेंट गिरा, जबकि निफ्टी रियल्टी 1.86 परसेंट गिरा.

इसके उलट, निफ्टी FMCG अकेला ऐसा सेक्टर था जो 0.43 परसेंट नीचे बंद हुआ. पॉजिटिव ज़ोन में, 0.14 परसेंट की बढ़त के साथ. बड़े मार्केट में भी बिकवाली का दबाव दिखा.

निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.13 परसेंट नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.22 परसेंट गिरा.

मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "भारतीय मार्केट में उतार-चढ़ाव रहा और वे नीचे बंद हुए, जो उम्मीद से बेहतर US नॉन-फार्म पेरोल डेटा के बाद दिसंबर में रेट कट की उम्मीद को कम करने के बाद एशियाई इक्विटी में देखी गई बड़ी गिरावट को दिखाता है."

उन्होंने आगे कहा, "मैन्युफैक्चरिंग PMI रीडिंग में नरमी, INR में कमजोरी और भारत-US ट्रेड बातचीत में संभावित देरी को लेकर बढ़ती चिंताओं से मार्केट सेंटिमेंट और कमजोर हुआ." एनालिस्ट के अनुसार, दो दिन की छोटी तेजी के बाद प्रॉफिट-बुकिंग ने सावधानी बढ़ा दी, जिससे सभी मुख्य इंडेक्स लाल निशान पर आ गए, और मिड- और स्मॉल-कैप में तेज करेक्शन देखने को मिले.

