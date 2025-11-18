ETV Bharat / business

स्टॉक मार्केट की 6 दिनों की थमीं तेजी, लुढ़क गए सेंसेक्स और निफ्टी

सेंसेक्स 277.93 अंक गिरकर 84,673.02 पर और निफ्टी 103.40 अंक गिरकर 25,910.05 पर बंद हुआ.

STOCK CLOSING 18 NOVEMBER
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 4:28 PM IST

मुंबई: आज मंगलवार को शेयर बाजार डाउन रहा. सेंसेक्स 277.93 अंक गिरकर 84,673.02 पर, निफ्टी 103.40 अंक गिरकर 25,910.05 पर. उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूपीई 2 पैसे गिरकर 88.61 पर बंद हुआ.

शेयर बाजारों में 6 दिनों की तेजी थम गई. मुनाफावसूली के चलते निफ्टी 26,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ.

वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच आईटी, धातु और पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में मुनाफावसूली के चलते बेंचमार्क सेंसेक्स में छह दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया और निफ्टी लगभग 278 अंक गिरकर 26,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,673.02 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 392.59 अंक या 0.46 प्रतिशत गिरकर 84,558.36 पर बंद हुआ. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत गिरकर 25,910.05 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

STOCK CLOSING 18 NOVEMBER
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

STOCK CLOSING 18 NOVEMBER
शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

STOCK CLOSING 18 NOVEMBER
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इटरनल, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा पिछड़े. हालांकि, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और टाइटन के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "हाल ही में आई तेजी के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के कारण घरेलू शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई, जो कमजोर वैश्विक धारणा को दर्शाता है. दिसंबर में अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं, जिससे धारणा पर असर पड़ा है. मजबूत डॉलर के बीच आईटी, धातु और रियल्टी शेयरों में गिरावट आई है."

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक तेजी से नीचे बंद हुए.

यूरोपीय बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. सोमवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक दायरे में बंद हुए.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर "एक बार जब यह समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित हो जाएगा, तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 442.17 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी पिछले कारोबार में 1,465.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.40 प्रतिशत गिरकर 63.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

सोमवार को लगातार छठे दिन तेजी के साथ, सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत चढ़कर 84,950.95 पर बंद हुआ। निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ.

