ETV Bharat / business

तीन दिनों की गिरावट थमी, सेंसेक्स 319 अंक चढ़ा; आईटी शेयर झूमे

शेयर बाजारों में तीन दिनों की गिरावट थमी. ( ETV Bharat )

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 319.07 अंक या 0.38 प्रतिशत चढ़कर 83,535.35 पर बंद हुआ. दिन के कारोबार में सूचकांक 538.21 अंक या 0.64 प्रतिशत बढ़कर 83,754.49 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. एनएसई निफ्टी 82.05 अंक या 0.32 प्रतिशत बढ़कर 25,574.35 पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान, यह 161.15 अंक या 0.63 प्रतिशत चढ़कर 25,653.45 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.

मुंबई: आईटी और वित्तीय शेयरों में खरीदारी और वैश्विक समकक्षों में तेजी के चलते लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद सोमवार को बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी लौटी.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

सेंसेक्स की कंपनियों में इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल, टाइटन, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.

ट्रेंट लिमिटेड, इटरनल, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एनटीपीसी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "अमेरिकी सरकार के बंद के संभावित समाधान और अनुकूल दूसरी तिमाही के आय सत्र के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों की नए सिरे से खरीदारी ने बाजार में सकारात्मक धारणा को बल दिया.

अमेरिका के 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि संघीय सरकार के फिर से खुलने के साथ इक्विटी के प्रति जोखिम धारणा में सुधार को दर्शाती है."

घरेलू स्तर पर, मज़बूत होते व्यापक आर्थिक संकेतकों से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही के लिए आय अनुमानों में वृद्धि की उम्मीद है. नायर ने कहा कि इससे मौजूदा मूल्यांकन को बल मिलता है और अतिरिक्त तरलता आने की संभावना है.

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.02 प्रतिशत, हांगकांग का हैंग सेंग 1.55 प्रतिशत, जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.33 प्रतिशत और शंघाई का कंपोजिट सूचकांक 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ.

यूरोप के बाजार अधिकतर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार काफी बढ़त के साथ बंद हुए थे.

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 4,581.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,674.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर एफआईआई को पछाड़ दिया.

शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 94.73 अंक गिरकर 83,216.28 पर बंद हुआ. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 17.40 अंक गिरकर 25,492.30 पर बंद हुआ.