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क्या आपके घर में भी हैं बुजुर्ग पेंशनर? तो आज ही सीखें मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का यह बेहद आसान तरीका

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: देश के करोड़ों पेंशनभोगियों को अपनी मासिक पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए हर साल नवंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है. इस प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सुगम और डिजिटल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आधुनिक तकनीकों का विस्तार किया है. अब बुजुर्ग पेंशनर्स को कड़ाके की ठंड, बीमारी या लंबी कतारों से बचते हुए बैंकों, डाकघरों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. पेंशनभोगी अब अपने स्मार्टफोन पर मौजूद 'जीवन प्रमाण' ऐप अथवा भारत सरकार के एकीकृत 'उमंग' (UMANG) ऐप के माध्यम से घर बैठे ही मात्र कुछ मिनटों में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जनरेट कर सकते हैं. यह सुविधा विशेष रूप से उन अति-वरिष्ठ, अस्वस्थ या दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो शारीरिक रूप से बाहर जाने में असमर्थ हैं. सरकार की इस 'फेस ऑथेंटिकेशन' तकनीक के कारण अब किसी भी बाहरी बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस की जरूरत नहीं रह गई है. आवश्यक पात्रता और दस्तावेज

डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनर के पास यह विवरण होने चाहिए: आधार कार्ड और आधार से लिंक एक सक्रिय मोबाइल नंबर.

पेंशनर का पीपीओ (PPO) नंबर.

पेंशन प्राप्त होने वाला बैंक खाता संख्या.

एक फ्रंट कैमरे वाला एंड्रॉयड स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी. विकल्प 1: 'जीवन प्रमाण' और 'Aadhaar FaceRD' ऐप के जरिए प्रक्रिया

यदि आप मुख्य जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है: