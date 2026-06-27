क्या आपके घर में भी हैं बुजुर्ग पेंशनर? तो आज ही सीखें मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का यह बेहद आसान तरीका
बुजुर्ग पेंशनभोगी उमंग और जीवन प्रमाण ऐप की फेस तकनीक से बिना बैंक जाए, घर बैठे मोबाइल द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं.
Published : June 27, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद: देश के करोड़ों पेंशनभोगियों को अपनी मासिक पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए हर साल नवंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है. इस प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सुगम और डिजिटल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आधुनिक तकनीकों का विस्तार किया है. अब बुजुर्ग पेंशनर्स को कड़ाके की ठंड, बीमारी या लंबी कतारों से बचते हुए बैंकों, डाकघरों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. पेंशनभोगी अब अपने स्मार्टफोन पर मौजूद 'जीवन प्रमाण' ऐप अथवा भारत सरकार के एकीकृत 'उमंग' (UMANG) ऐप के माध्यम से घर बैठे ही मात्र कुछ मिनटों में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जनरेट कर सकते हैं.
यह सुविधा विशेष रूप से उन अति-वरिष्ठ, अस्वस्थ या दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो शारीरिक रूप से बाहर जाने में असमर्थ हैं. सरकार की इस 'फेस ऑथेंटिकेशन' तकनीक के कारण अब किसी भी बाहरी बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस की जरूरत नहीं रह गई है.
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आवश्यक पात्रता और दस्तावेज
डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनर के पास यह विवरण होने चाहिए:
- आधार कार्ड और आधार से लिंक एक सक्रिय मोबाइल नंबर.
- पेंशनर का पीपीओ (PPO) नंबर.
- पेंशन प्राप्त होने वाला बैंक खाता संख्या.
- एक फ्रंट कैमरे वाला एंड्रॉयड स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी.
विकल्प 1: 'जीवन प्रमाण' और 'Aadhaar FaceRD' ऐप के जरिए प्रक्रिया
यदि आप मुख्य जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:
ऐप्स इंस्टॉल करें: सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से 'Aadhaar FaceRD' ऐप (यह UIDAI का आधिकारिक बैकग्राउंड ऐप है) और 'Jeevan Pramaan' ऐप डाउनलोड करें.
ऑपरेटर पंजीकरण: जीवन प्रमाण ऐप खोलें. सर्वप्रथम पेंशनर या परिवार का कोई भी सदस्य ऑपरेटर के रूप में अपना आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर ओटीपी सत्यापित करे. इसके बाद कैमरे के सामने चेहरा लाकर पलकें झपकाएं जिससे डिवाइस रजिस्टर हो जाएगी.
पेंशनर विवरण प्रविष्टि: अब मुख्य स्क्रीन पर पेंशनभोगी का आधार और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफाई करें. इसके बाद पेंशनर का नाम, पीपीओ नंबर, पेंशन का प्रकार और बैंक खाते का विवरण ध्यानपूर्वक भरें.
फेस स्कैन और सबमिशन: विवरण सबमिट करने के बाद 'Scan' विकल्प पर क्लिक करें. पेंशनर सीधे कैमरे में देखें और अपनी आंखें झपकाएं. चेहरा सत्यापित होते ही स्क्रीन पर 'प्रमाण आईडी' जनरेट हो जाएगी और प्रमाण पत्र स्वतः जमा हो जाएगा.
विकल्प 2: 'उमंग' ऐप के जरिए बेहद आसान प्रक्रिया
भारत सरकार का 'ऑल-इन-वन' उमंग ऐप भी बिना किसी झंझट के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बेहतरीन सुविधा देता है.
- लॉगिन करें: गूगल प्ले स्टोर से UMANG App डाउनलोड करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या एमपिन (MPIN) के जरिए लॉगिन करें.
- सेवा का चयन: ऐप के मुख्य सर्च बार में जाकर 'Jeevan Pramaan' टाइप करें और सेवा पर क्लिक करें.
- विवरण और बायोमेट्रिक: यहां आपको 'Generate Life Certificate' का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके पेंशनभोगी का आधार नंबर और पीपीओ नंबर दर्ज करें.
- प्रमाणीकरण: उमंग ऐप भी चेहरे के मिलान के लिए मोबाइल के फ्रंट कैमरे का उपयोग करता है (इसके लिए भी मोबाइल में Aadhaar FaceRD ऐप होना आवश्यक है). पेंशनर का चेहरा सफलतापूर्वक स्कैन होते ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से प्रोसेस हो जाता है.
तुरंत डिजिटल रसीद और डाउनलोड
प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशनभोगी के मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है. पेंशनर्स अपनी प्राप्त प्रमाण आईडी का उपयोग करके जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट या उमंग ऐप के माध्यम से ही अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पीडीएफ (PDF) कॉपी डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.
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