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राज्यों का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2027 में घटकर 3.4% रहने का अनुमान: ICICI बैंक रिपोर्ट

नई दिल्ली: बेहतर कर संग्रह और राजस्व प्राप्तियों में मजबूत सुधार के चलते वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में भारतीय राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा कम होकर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. आईसीआईसीआई बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में राज्यों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है. राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) और स्टांप ड्यूटी संग्रह में बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में वित्तीय सुदृढ़ीकरण को बल मिलने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में जहां प्राप्तियां धीमी थीं, वहीं इस साल नॉमिनल जीडीपी में तेजी आने से टैक्स कलेक्शन में बड़ा सुधार होने की संभावना है. इससे पहले, वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में कमजोर टैक्स कलेक्शन और अधिक खर्च के कारण राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़कर GSDP का 3.6 प्रतिशत हो गया था. हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष में मजबूत राजस्व जुटाने के प्रयासों से राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले से काफी बेहतर हो रही है.

राजस्व और कर संग्रह के मुख्य आंकड़े

देश के 24 राज्यों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, अप्रैल-मई 2026 के दौरान कुल प्राप्तियों में सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इस वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में 18 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी रही. इस अवधि में राज्यों का अपना कर राजस्व सालाना आधार पर 16.4 प्रतिशत बढ़ा. वित्तीय मोर्चे पर इस मजबूती को दो मुख्य क्षेत्रों से सहारा मिला: