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राज्यों का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2027 में घटकर 3.4% रहने का अनुमान: ICICI बैंक रिपोर्ट

टैक्स कलेक्शन और SGST में भारी सुधार से वित्त वर्ष 2027 में राज्यों का राजकोषीय घाटा घटकर GSDP का 3.4% रहने का अनुमान है.

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सांकेतिक फोटो (ICICI X Handle)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 4:51 PM IST

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नई दिल्ली: बेहतर कर संग्रह और राजस्व प्राप्तियों में मजबूत सुधार के चलते वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में भारतीय राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा कम होकर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. आईसीआईसीआई बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में राज्यों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है. राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) और स्टांप ड्यूटी संग्रह में बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में वित्तीय सुदृढ़ीकरण को बल मिलने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में जहां प्राप्तियां धीमी थीं, वहीं इस साल नॉमिनल जीडीपी में तेजी आने से टैक्स कलेक्शन में बड़ा सुधार होने की संभावना है. इससे पहले, वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में कमजोर टैक्स कलेक्शन और अधिक खर्च के कारण राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़कर GSDP का 3.6 प्रतिशत हो गया था. हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष में मजबूत राजस्व जुटाने के प्रयासों से राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले से काफी बेहतर हो रही है.

राजस्व और कर संग्रह के मुख्य आंकड़े
देश के 24 राज्यों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, अप्रैल-मई 2026 के दौरान कुल प्राप्तियों में सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इस वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में 18 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी रही. इस अवधि में राज्यों का अपना कर राजस्व सालाना आधार पर 16.4 प्रतिशत बढ़ा. वित्तीय मोर्चे पर इस मजबूती को दो मुख्य क्षेत्रों से सहारा मिला:

  • SGST संग्रह: इसमें सालाना आधार पर 22 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया, जो बाजार में निरंतर मजबूत उपभोक्ता मांग और आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है.
  • स्टांप ड्यूटी संग्रह: इसमें सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश के रियल एस्टेट और आवास क्षेत्र में मजबूत मांग और लचीलेपन का प्रमाण है.

इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड में 36 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखी गई. हालांकि, रिपोर्ट का अनुमान है कि शेष वित्त वर्ष के दौरान यह गति सामान्य स्तर पर आ जाएगी. फीस, रॉयल्टी और डिविडेंड के बेहतर संग्रह के कारण गैर-कर राजस्व की स्थिति भी मजबूत बनी हुई है.

व्यय का रुख और भविष्य का दृष्टिकोण
वित्त वर्ष 2027 के पहले दो महीनों में राज्यों का कुल खर्च सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़ा है. हालांकि, शुरुआती दौर में पूंजीगत व्यय थोड़ा धीमा रहा क्योंकि राज्यों ने वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रतिबद्ध खर्चों को प्राथमिकता दी. रिपोर्ट के अनुसार, पूंजीगत व्यय में यह मंदी पूरी तरह अस्थायी है. जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष आगे बढ़ेगा, राज्य सरकारें बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर अपना खर्च तेजी से बढ़ाएंगी, जिससे मध्यम अवधि में आर्थिक विकास और संपत्ति निर्माण को गति मिलेगी.

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