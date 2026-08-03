ETV Bharat / business

यूपी-बिहार पर गुजरात से दोगुना कर्ज; तमिलनाड़ु सबसे ज्यादा, दिल्ली पर कम उधारी

झारखंड का कर्ज अनुपात घटा, कर्ज बढ़ा: झारखंड की वित्तीय स्थिति मिली-जुली तस्वीर पेश करती है. राज्य के कर्ज अनुपात में साल दर साल सुधार देखने को मिल रहा है. लेकिन, इसके बावजूद कर्ज का कुल बोझ लगातार बढ़ रहा है. वित्त वर्ष 2024–25 में बकाया कर्ज 84,779 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 2026–27 में इसके लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. जो बताता है कि राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग 35,000 रुपए होगा.

वैसे, बिहार का राजकोषीय घाटा तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ने का अनुमान है लेकिन, ग्रोथ रेट राज्य का बढ़ा है. 2025-26 में राजकोषीय घाटा जहां 327128 करोड़ रुपए था, वहीं 2026-27 में इसके 39111.80 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है. ग्रोथ रेट की बात करें तो यह 2024-25 में 13.1% थी जो 2025-26 में 14.9% हो गई.

बिहार पर 4.47 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज: कुल कर्जे की बात करें तो FY24-25 में 268613 करोड़ रुपए कर्ज था जो FY25-26 में 374133.50 करोड़ (3.74 लाख करोड़) रुपए पहुंच गया. यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 37.72% था. वहीं, FY26-27 में इसके 4,47,034 करोड़ (4.47 लाख करोड़) से अधिक पहुंचने का अनुमान है.

मुफ्त सुविधाओं पर बड़ी राशि हो रही खर्च: बिहार कल्याणकारी योजनाओं पर 13202.38 करोड़ रुपए राज्य खर्च करता है. इतना ही नहीं एक बड़ी राशि राज्य फ्री-बीज योजनाओं यानी मुफ्त सुविधाओं पर भी खर्च करता है. जैसे, मुफ्त बिजली पर लगभग 23,000 करोड़, महिला रोजगार पर 20,000 करोड़, पेंशन स्कीम पर करीब 16,000 करोड़ रुपए.

बिहार जितना कमाता, उतना खर्च करता: बिहार के कुल खर्च को देखें तो यह कमाई के आसपास ही रहता है. यानी राज्य कुल खर्च 347589.76 करोड़ (3.47 लाख करोड़) है. राज्य सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा (68216.95 करोड़), ग्रामीण विकास (23701.18 करोड़), स्वास्थ्य (21270.40 करोड़), पुलिस और कानून व्यवस्था (20132.87 करोड़) पर करता है. इसके अलावा बिजली पर 18737.06 करोड़ रुपए खर्च करता है.

राज्य की कुल आय 347752.61 करोड़ (3.47 लाख करोड़) रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है. राज्य के सबसे ज्यादा कमाई वाले सेक्टर की बात करें तो उनमें कॉमर्शियल टैक्स (50,000 करोड़), स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन (10,000 करोड़), ट्रांसपोर्ट टैक्स (5000 करोड़), भू-राजस्व (लगान) (800 करोड़), गैर-राजस्व टैक्स (9402.99 करोड़) शामिल हैं.

बिहार की कमाई 3.47 लाख करोड़ रुपए: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बिहार, जहां जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है. वहीं क्षेत्रफल में 12वां और बजट के आकार में 10वां सबसे बड़ा राज्य है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल बजट 347589.76 करोड़ (3.47 लाख करोड़) रुपए रखा गया है.

लगातार राजकोषीय घाटे और बढ़ते कर्ज के बोझ के साथ-साथ मुफ्त सुविधाओं का हिस्सा भी बढ़ रहा है, जिससे ऐसी नीतियों की लंबी अवधि की स्थिरता पर सवाल उठते हैं. हालांकि, मुफ्त सुविधाओं से कम समय के लिए सामाजिक खर्च और चुनावी फायदे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें मजबूत राजस्व जुटाने और लक्षित कल्याणकारी ढांचे का समर्थन न मिले, तो इनसे राजकोषीय स्थिरता के बिगड़ने का खतरा रहता है. अब आईए राज्यों की वित्त स्थिति को समझते हैं.

मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का राज्य के बजट पर असर: राज्यों के बजट और CAG की रिपोर्ट के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड आवंटन के ट्रेंड की स्टडी से पता चलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और सकारात्मक असर पड़ता है. यानी लोकलुभावन उपायों के कारण अक्सर इन क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ता है.

कर्ज को कैसे काबू में रख सकते हैं राज्य: कम कर्ज वाले राज्यों ने संतुलित बजट के नियमों, कर्ज चुकाने की क्षमता की सख्त योजना और खर्च पर कड़े नियंत्रण के जरिए इसे काबू में रखा. राज्य कानूनी ढांचे, वित्तीय नियमों और केंद्रीय बैंक के साथ साझेदारी के जरिए कर्ज को मैनेज करने के लिए पैसे का नियंत्रण करते हैं. वे उधार लेने की सीमा, बॉन्ड की नीलामी और कैश फ्लो मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके बजट को संतुलित करते हैं. राज्य उधार लेने, खर्च करने और घाटे पर सख्त संख्यात्मक सीमाएं तय करके वित्तीय नियमों के जरिए कर्ज को नियंत्रित करते हैं.

राज्यों के लिए कर्ज की लिमिट कितनी: 'फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट' (FRBM) कानून 2003 में बना था, जिसे जुलाई 2004 में लागू किया गया. इसके अनुसार राज्यों के कर्ज लेने की एक निश्चित सीमा होती है. यह सीमा मुख्य रूप से राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के आधार पर तय की जाती है. केंद्र सरकार और वित्त आयोग के नियमों के अनुसार राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा GSDP का 3% तय की गई है. हालांकि, बिजली क्षेत्र के सुधारों और शर्तों को पूरा करने पर राज्यों को GSDP के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति मिलती है.

पंजाब अपनी ज्यादातर कमाई, कर्ज चुकाने में खर्च कर रहा: पंजाब का कर्ज उसकी कुल GSDP का लगभग 46.9% तक पहुंचना बताता है कि राज्य अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खर्च कर देता है. इसके बाद पश्चिम बंगाल 40% और बिहार 37.3% के साथ आते हैं. ये राज्य अपनी जीडीपी के मुकाबले भारी कर्ज के दबाव में हैं. इसके विपरीत, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कारण उनका ऋण से जीएसडीपी अनुपात काफी कम है.

GSDP के अनुपात में अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार: जब राज्य की कुल आय यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की तुलना में कर्ज को मापा जाए तो कैग (CAG) और हालिया आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों का डेब्ट-टू-जीएसडीपी (Debt-to-GSDP) अनुपात सबसे ज्यादा है. सामान्य बड़े राज्यों में पंजाब 46.9% के साथ शीर्ष पर है, जबकि कुछ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश का 59.8% और नागालैंड का अनुपात 47% दर्ज किया गया है. दरअसल, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां सीमित आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं. जिसकी वजह से इनका अनुपात देश में सबसे ज्यादा है.

उस पर करीब 9.6 लाख करोड़ रुपए का बकाया कर्ज है. दूसरे नंबर पर 8.6 लाख करोड़ रुपए बकाया कर्ज के साथ उत्तर प्रदेश आता है. वहीं, 8.1 लाख करोड़ रुपए के बकाया कर्ज के साथ महाराष्ट्र देश में तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार राज्य है.

देश के किस राज्य पर सबसे ज्यादा कर्ज: भारत में सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्य को दो अलग-अलग आधारों पर देखा जाता है. पहला कुल बकाया कर्ज की रकम के आधार पर (In terms of Total Debt Volume) और दूसरा ऋण से जीएसडीपी अनुपात के आधार पर (In terms of Debt-to-GSDP Ratio). कुल बकाया कर्ज के मामले में तमिलनाडु देश का सबसे अधिक कर्जदार राज्य है.

इसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का रहता है. लेकिन, राज्यों का कर्ज एक अलग समस्या खड़ी कर देता है. ETV Bharat की इस सीरिज में हम आपको राज्यों के वित्तिय हालात के बारे में बताएंगे. जिसमें आपको, किस राज्य की इकोनॉमी कितनी बड़ी? राज्यों पर कर्ज की स्थिति क्या है? राज्यों की कमाई और खर्च कितना? जैसे सवालों के जवाब मिलेंगे.

हैदराबाद (समन्वय पाण्डेय): State Fiscal Health: भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की एक तेजी से बढ़ती हुई और मजबूत इकोनॉमी है. वर्तमान में नॉमिनल GDP यानी सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. जो तेजी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है. भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप पर लाने में राज्यों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रहती है.

हालांकि राज्य का राजकोषीय घाटा 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन' (FRBM) कानून के तहत तय सीमा के भीतर है. लेकिन, बढ़ता सार्वजनिक कर्ज, कल्याणकारी कार्यों पर बढ़ते खर्च ने सार्वजनिक वित्त की स्थिरता और राज्य की लंबी अवधि की विकास रणनीति को बिगाड़ दिया है.

झारखंड की इकोनॉमी 10.03% की दर से बढ़ने का अनुमान: वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.18% है. यह FRBM की 3% की सीमा के भीतर है. वित्त वर्ष 2026–27 में झारखंड की अर्थव्यवस्था के स्थिर (2011–12) कीमतों पर 6.90% और मौजूदा कीमतों पर 10.03% की दर से बढ़ने का अनुमान है.

झारखंड का खर्च, राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ा: 15 नवंबर 2000 को झारखंड के गठन के बाद से, राज्य का बजट काफी बढ़ा है. वित्त वर्ष 2001–02 में पेश किए गए पहले बजट की तुलना में पिछले 25 सालों में बजट का कुल आकार 16 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है. हालांकि, सरकारी राजस्व में केवल 12 गुना ही बढ़ोतरी हुई है, जिससे पता चलता है कि राजस्व की तुलना में खर्च तेज़ी से बढ़ा है. यह ट्रेंड उधार पर बढ़ती निर्भरता को दिखाता है.

आंकड़ों में देखिए उत्तराखंड की वित्तिय स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

झारखंड के बजट का ज्यादातर हिस्सा महिलाओं पर खर्च: वित्त वर्ष 2026–27 के 1,58,560 करोड़ रुपए के बजट में सरकार ने सबसे बड़ा हिस्सा 67,459.54 करोड़ रुपए सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया है. सभी योजनाओं में 'मइयां सम्मान योजना' (Maiya Samman Yojana) को सबसे ज्यादा आवंटन 14,065.57 करोड़ रुपए का मिला है. इस योजना के तहत लगभग 51 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए सीधे बैंक खातों में मिलती है. यह योजना सामाजिक क्षेत्र के आवंटन का लगभग 13.94% और राज्य के कुल बजट का 8.87% हिस्सा है.

हरियाणा पर कितना कर्ज: पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में हरियाणा का कुल बकाया कर्ज (एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स में) बढ़ा है. हालांकि, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के मुकाबले इसका अनुपात स्थिर रहा है. 2024-25 में कुल बकाया देनदारी का लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए थी और कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 32.8% था. 2025-26 में देनदारी लगभग 3.58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई.

जबकि, कर्ज-से-GSDP अनुपात थोड़ा घटकर 32.5% हो गया. वहीं, 2026-27 में राज्य के 2.23 लाख करोड़ (2,23,658.17 करोड़) रुपए के बजट को फंड करने के लिए कुल कर्ज के लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. 2026-27 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 15.18 लाख करोड़ (15,18,223 करोड़) रुपए रहने का अनुमान है. यह कर्ज GSDP का लगभग 25.75% होगा.

आंकड़ों में देखिए छत्तीसगढ़ की वित्तिय स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

हरियाणा का कुल कर्ज 40,148 करोड़ रुपए है, जिसमें से लगभग 30% खर्च उधार चुकाने (डेब्ट सर्विसिंग) में जाता है. विश्व बैंक से मिलने वाली बाहरी फंडिंग में 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट' के लिए 2,716 करोड़ रुपए और 'जल संरक्षित हरियाणा' वाटर सिक्योरिटी पहल के लिए 4,000 करोड़ रुपए का लोन शामिल है.

हरियाणा की कमाई कितनी: हरियाणा की कुल कमाई 2025-26 में 1,46,163.38 करोड़ रुपए रही. इसमें सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का रहा. राज्य की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का दबदबा रहता है और यह GSDP का लगभग 51-54% हिस्सा होता है. यह मुख्य रूप से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), IT-इनेबल्ड सर्विसेज (ITeS), फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और ट्रेड से चलता है.

औद्योगिक सेक्टर हरियाणा की रीढ़: मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का GSDP में लगभग 28% का योगदान रहता है. यह सेक्टर राज्य की औद्योगिक रीढ़ है. मानेसर और फरीदाबाद में मौजूद मुख्य हब की मदद से हरियाणा भारत की 50% से ज्यादा कारें और ट्रैक्टर बनाता है. राज्य के एग्रीकल्चर सेक्टर का GSDP में लगभग 18% का योगदान रहता है. इसके चलते राज्य भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा योगदान देता है और देश के बासमती चावल एक्सपोर्ट का 60% हिस्सा यहीं से आता है.

आंकड़ों में देखिए गुजरात की वित्तिय स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स राज्य में लाता विदेशी निवेश: ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग राज्य का एक बहुत फायदेमंद सेक्टर के तौर पर उभरा है. ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश (FDI) आता है. 'मेक इन हरियाणा 2026 पॉलिसी' जैसी राज्य की पहल इस सेक्टर में और ज्यादा कमाई बढ़ाने पर ध्यान देती है. इसके अलावा राज्य के हालिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देने के साथ, एग्रो-प्रोसेसिंग और फूड टेक्नोलॉजी को वैल्यू एडिशन और ग्रामीण एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्राथमिकता दी जा रही है.

हरियाणा राज्य का खर्च: हरियाणा की कमाई के मुकाबले खर्च काफी ज्यादा है. कमाई जहां 1.46 लाख करोड़ है तो खर्च 1.87 लाख करोड़ (1,87,556.49 करोड़) रुपए है. हरियाणा सबसे ज्यादा खर्च एजुकेशन और स्पोर्ट्स पर करता है. जो 23,604 करोड़ रुपए के लगभग होता है. वहीं, सोशल जस्टिस और वेलफेयर पर 17,251 करोड़ और हेल्थ व फैमिली वेलफेयर पर 14,007 करोड़ रुपए खर्च करता है.

हरियाणा फ्री-बीज पर खर्च करता बड़ी रकम: हरियाणा सोशल वेलफेयर स्कीम या मुफ्त सुविधाओं वाली योजनाओं पर काफी खर्च करता है. इसका सबसे बड़ा हिस्सा लाडो लक्ष्मी योजना पर खर्च होता है, जो महिलाओं के लिए है. इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल 5,000 करोड़ रुपए था. इसके तहत योग्य महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है. राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा हर महीने दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे बुढ़ापा, विधवा और विकलांगता पेंशन पर भी खर्च होता है.

आंकड़ों में देखिए राजस्थान की वित्तिय स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिक्षा और खेल के लिए भारी सब्सिडी: हरियाणा ने बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 14,007.28 करोड़ और शिक्षा व खेल के लिए 23,603.69 करोड़ रुपए रखे हैं, जिससे इन सार्वजनिक सेवाओं पर भारी सब्सिडी दी जा रही है. हरियाणा के 2026-27 के बजट में, कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त सुविधाओं पर होने वाला खर्च राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.4% रहने का अनुमान है.

SGST कलेक्शन हरियाणा का रिकॉर्ड: हरियाणा की सबसे बड़ी फाइनेंशियल उपलब्धि इसकी शानदार प्रति व्यक्ति आय (per capita income) है. भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.34% हिस्सा होने के बावजूद, यह राष्ट्रीय GDP में लगभग 3.7% का योगदान देता है. इसके साथ ही प्रमुख भारतीय राज्यों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख रुपए से अधिक बनाए रखता है. हरियाणा ने मई 2026 में 4,456 करोड़ रुपए का नेट स्टेट GST (SGST) कलेक्शन हासिल किया, जिसमें साल-दर-साल 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस मामले में यह सभी भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर है.

दिल्ली पर कितना कर्ज: दिल्ली सरकार के बजट विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में राजकोषीय घाटा 22,289 करोड़ रुपए था. जो वर्ष 2026-27 के लिए 16,966 करोड़ लक्षित किया गया है. इसके अलावा कर्ज का लक्ष्य 15,326 करोड़ रखा गया है. बजट में दिल्ली जल बोर्ड जैसे निकायों पर भी भारी कर्ज का जिक्र है, जो वर्ष 2022 तक ब्याज सहित काफी अधिक, लगभग 66,595 करोड़ था.

आंकड़ों में देखिए पंजाब की वित्तिय स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

फ्रीबीज और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च: दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर खर्च करती है. 2025-26 में कुल 1,00,000 करोड़ के बजट में से 59,300 करोड़ केवल दिल्ली सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे.

सरकार का खर्च मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सब्सिडी (जैसे बिजली, पानी और बस यात्रा) और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित रहता है. पिछले पांच वर्षों का कुल योग बजट दस्तावेजों में अलग-अलग वर्षों के आवंटन के रूप में दर्ज होता है, लेकिन हालिया रुझान यह दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार के कुल व्यय का एक बहुत बड़ा अनुपात राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के अंतर्गत आता है, जिसमें सामाजिक कल्याण की अधिकांश योजनाएं शामिल होती हैं.

कर्नाटक पर कितना कर्ज: कर्नाटक राज्य पर कुल कर्ज 8,24,389 करोड़ रुपए है. जो GSDP के प्रतिशत के रूप में 24.94% है. यह कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम (KFRA) द्वारा तय 25% की कानूनी सीमा के भीतर है. 2026-27 के लिए कुल आंतरिक कर्ज/उधार का अनुमान 1,32,000 करोड़ रुपए लगाया गया है. इसमें से 6,810 करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र सरकार से, 1,22,340 करोड़ रुपए का कर्ज खुले बाजार से और LIC, NSSF, NCDC और RIDF से 2,850 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है.

कर्नाटक में 3 साल से बढ़ रहा: पिछले 3 वित्तीय वर्षों से कर्नाटक का कर्ज काफी बढ़ रहा है. साल 2023-24 में राज्य का कर्ज 85,818 करोड़ रुपS था. 2024-25 में यह लगभग 1,05,246 करोड़ रुपS था. 2025-26 में 1,16,000 करोड़ रुपS था और 2026-27 में कर्ज का अनुमान बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो गया है. इसके सापेक्ष कर्नाटक का कुल राज्य बजट 2026-27 के लिए 4,48,004 करोड़ रुपए रखा गया है. जबकि, कुल कमाई का अनुमान 3,15,050 करोड़ रुपए है.

कर्नाटक की आय के साधन: कर्नाटक की आय मुख्य रूप से अपने टैक्स और गैर-टैक्स राजस्व से होती है. टैक्स राजस्व में कॉमर्शियल टैक्स, राज्य उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी), स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस, मोटर वाहन टैक्स और अन्य टैक्स शामिल हैं. जबकि, गैर-टैक्स राजस्व माइनिंग और रॉयल्टी से आता है. 2026-27 के बजट में कॉमर्शियल टैक्स के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए, राज्य उत्पाद शुल्क 45,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस 29,000 करोड़ रुपए और मोटर वाहन टैक्स 15,500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है. गैर-टैक्स राजस्व का अनुमान 16,000 करोड़ रुपए है.

कर्नाटक का खर्च कितना: कर्नाटक के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, ब्याज का भुगतान, सब्सिडी में जाता है. 2026-27 के लिए कुल राजस्व खर्च 3,38,007 करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च 74,682 करोड़ रुपए है. लोन चुकाने के लिए 35,316 करोड़ रुपए हैं. इसके बाद 5 गारंटियों गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि पर खर्च होता है. तीसरा बड़ा खर्च पूंजीगत खर्च (विकास कार्य) है.

फ्रीबीज पर कर्नाटक का खर्च: 2026-27 के दौरान राज्य सरकार ने 5 गारंटियों के लिए 51,286 करोड़ रुपए रखे हैं. इसमें गृह लक्ष्मी पर 28,608 करोड़ रुपए, गृह ज्योति पर 10,578 करोड़ रुपए, अन्न भाग्य पर 6,200 करोड़ रुपए, शक्ति पर 5,300 करोड़ रुपए, युवा निधि पर 913 करोड़ रुपए रखे गए हैं. सामाजिक कल्याण पेंशन पर खर्च का अनुमान 11,871 करोड़ रुपए है. कर्नाटक का मुफ्त योजनाओं पर खर्च उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 2% से 2.5% है. इन योजनाओं के शुरू होने के बाद से राज्य का गारंटी पर खर्च 97,800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है.

पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी (PDMA) मैनेज करता कैश मैनेजमेंट: एक खास स्वतंत्र एजेंसी जो केंद्र सरकार की आंतरिक और बाहरी देनदारियों को समग्र रूप से मैनेज करती है और बदले में फीस लेकर ऐसे मामलों पर सलाह देती है. दरअसल, PDMA सरकार के लिए इन्वेस्टमेंट या मर्चेंट बैंकर है. PDMA सरकारी सिक्योरिटीज के जारी होने और ट्रेडिंग को मैनेज करती है. केंद्र सरकार की आकस्मिक देनदारियों पर सलाह देती है और उन्हें मैनेज करती है. केंद्र सरकार के लिए कैश मैनेजमेंट का काम करती है, जिसमें शॉर्ट-टर्म सिक्योरिटीज जारी करना और भुनाना तथा कैश मैनेजमेंट पर सलाह देना शामिल है.

राज्यों को कौन-कौन सी संस्थाएं देती हैं कर्ज: भारत का संविधान सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच (कार्यकारी शाखा) को भारत के कंसोलिडेटेड फंड (समेकित निधि) की सिक्योरिटी पर उधार लेने की शक्ति देता है. रिजर्व बैंक, सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) के एजेंट के तौर पर उधार लेने के प्रोग्राम को लागू करता है. रिजर्व बैंक, कर्ज मैनेजमेंट के लिए जरूरी कानूनी शक्तियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 21 से प्राप्त करता है. जहां केंद्र सरकार के पब्लिक कर्ज का मैनेजमेंट रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है. वहीं रिजर्व बैंक अलग-अलग राज्य सरकारों के पब्लिक कर्ज का मैनेजमेंट समझौते के तहत करता है.

हिमाचल प्रदेश पर कितना कर्ज: हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में 1.08 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है. जबकि, डेब्ट टू जीएसडीपी 41 फीसदी के करीब है. वर्ष 2005-06 में हिमाचल प्रदेश पर 18 हजार करोड़ रुपए के करीब कर्ज था. लेकिन, दो दशक में ये कर्ज 5 गुना से अधिक हो गया है. हिमाचल सरकार स्टेट जीडीपी के तीन फीसदी तक साल में लोन लिमिट की हकदार है. ये लिमिट 16वें फाइनेंस कमीशन ने तय की है. हिमाचल प्रदेश सरकार की खुद के संसाधनों से सालाना कमाई यानी रेवेन्यू 18 हजार करोड़ रुपए है. इसके अलावा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से हर साल 13,950 करोड़ रुपए मिलते हैं.

हिमाचल प्रदेश की आय और खर्च में बड़ा गैप: हिमाचल सरकार का वेतन, पेंशन व अन्य खर्चों का आंकड़ा सालाना 48 हजार करोड़ रुपए बैठता है. कर्ज के ब्याज व मूल को चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपए सालाना की जरूरत होती है. हिसाब लगाएं तो राज्य का अपना सालाना रेवेन्यू 18 हजार करोड़, केंद्रीय करों से आय 13,910 करोड़ रुपए, 10 हजार करोड़ रुपए के करीब सालाना लोन, ये सब मिलकर 42 हजार करोड़ रुपए के करीब बनता है. यानी 6 हजार करोड़ रुपए का बड़ा गैप है.

हिमाचल प्रदेश का बजट कितना: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 2026-27 के बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपए है. रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी खत्म होने का असर बजट पर पड़ा और हिमाचल सरकार के बजट का आकार पिछले बजट से 3,586 करोड़ रुपए कम रहा. सौ रुपए मानक रखें तो 2026-27 के बजट में से 27 रुपए वेतन पर, पेंशन पर 21 रुपए, कर्ज के ब्याज की अदायगी पर 13 रुपए, कर्ज की अदायगी पर 9 रुपए, विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं की ग्रांट पर 10 रुपए खर्च है. विकास के लिए मात्र 20 रुपए बचते हैं.

ये भी पढ़ें: मिनिमम बैलेंस-डेबिट कार्ड चार्ज से बैंकों ने एक साल में कमाए 14,650 करोड़; जानिए कैसे बचाएं रुपए