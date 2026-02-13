ETV Bharat / business

सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को मंजूरी दी

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read