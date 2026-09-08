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भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का रास्ता साफ! सरकारी पैनल ने नियमों को दी मंजूरी

हैदराबाद : भारत के टेलीकॉम और स्पेस सेक्टर में एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत, देश में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अंतर-मंत्रालयी सचिवों के समूह ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर दी गई सिफारिशों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.

टेलीकॉम विभाग के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से यह खबर दी गई है. इस मंजूरी के बाद अब फाइल को केंद्रीय कैबिनेट की आगामी बैठक में अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. कैबिनेट की मोहर लगते ही देश में प्रशासनिक आधार पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की फीस और आवंटन की नीति कानूनी रूप से लागू हो जाएगी.

मुख्य बिंदु और रणनीतिक प्रभाव

प्रशासनिक आवंटन पर सहमति: नए नियमों के तहत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए कोई नीलामी नहीं होगी. सरकार वैश्विक मानकों के अनुसार कंपनियों को तय फीस पर सीधे प्रशासनिक तौर पर स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी.

एलन मस्क की बड़ी जीत: बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटन का यह फैसला स्टारलिंक (Starlink) के लिए एक बड़ी जीत है. मस्क लंबे समय से भारत में इसी मॉडल की वकालत कर रहे थे, जबकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी घरेलू कंपनियां स्पेक्ट्रम की नीलामी कराने की मांग कर रही थीं.