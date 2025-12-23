ETV Bharat / business

कौन हैं भारतीय मूल के आनंद वरदराजन, जिन्हें स्टारबक्स ने नियुक्त किया नया CTO

भारतीय-अमेरिकी आनंद वरदराजन 19 जनवरी से स्टारबक्स के CTO होंगे. वे अमेजन में 19 साल के अनुभव के साथ टेक और ऑपरेशंस सुधारेंगे.

सांकेतिक फोटो (Canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स ने अपने टेक्नोलॉजी नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है. भारतीय मूल के आनंद वरदराजन को कंपनी का नया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) नियुक्त किया गया है. वे 19 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगे और सीधे सीईओ ब्रायन निकोल को रिपोर्ट करेंगे. आनंद को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी दी गई है.

पूर्व CTO की जगह ले रहे आनंद वरदराजन
वरदराजन इस पद पर डेब हाल लेफेवर की जगह लेंगे, जो सितंबर 2025 में रिटायर हो चुकी हैं. स्टारबक्स का मानना है कि यह नियुक्ति सिर्फ पद भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कंपनी की ‘स्टोर-बाय-स्टोर सुधार रणनीति’ को तेज करने का कदम है. इस रणनीति के तहत टेक्नोलॉजी के जरिए स्टोर संचालन, ऑर्डर प्रोसेस और लेबर एफिशिएंसी में सुधार किया जाएगा.

अमेजन और टेक इंडस्ट्री में 19 साल का अनुभव
आनंद वरदराजन टेक इंडस्ट्री के अनुभवी नाम हैं. उन्होंने करीब 19 साल तक अमेजन में काम किया और बड़े पैमाने पर कस्टमर-सेंट्रिक प्लेटफॉर्म तैयार किए. हाल के वर्षों में वे अमेजन के वर्ल्डवाइड ग्रॉसरी स्टोर्स बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इससे पहले उन्होंने ओरेकल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया और कई स्टार्टअप्स से जुड़े.

टेक्नोलॉजी से स्टोर्स और ऑपरेशंस में सुधार
स्टारबक्स टेक्नोलॉजी के जरिए अपने स्टोर ऑपरेशंस को तेज और स्मार्ट बनाना चाहता है. कंपनी के अनुसार, आनंद वरदराजन की नियुक्ति से ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने, मोबाइल ऑर्डरिंग को सुधारने और स्टोर से लेकर सप्लाई चेन तक की प्रक्रिया को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

सैलरी और पैकेज की जानकारी
स्टारबक्स ने आनंद वरदराजन के वेतन पैकेज का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, अमेरिकी बड़ी कंपनियों में CTO और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट स्तर के पदों के लिए आमतौर पर मल्टी-मिलियन डॉलर का पैकेज दिया जाता है, जिसमें बेस सैलरी के साथ स्टॉक ऑप्शन और बोनस भी शामिल होते हैं.

भारत के शीर्ष भारतीय CEOs के साथ तुलना
अनंद वरदराजन की नियुक्ति उन्हें उन भारतीय मूल के वैश्विक CEOs के समूह में शामिल करती है, जिन्होंने विश्व स्तरीय कंपनियों का नेतृत्व किया है. इनमें शामिल हैं

  • सत्या नडेला – Microsoft के CEO, क्लाउड और AI में अग्रणी.
  • सुंदर पिचाई – Google और Alphabet के CEO, AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी में नेतृत्व.
  • शांतनु नारायण – Adobe के CEO, सॉफ्टवेयर और क्रिएटिव टूल्स में नवाचार.
  • अर्विंद कृष्ण – IBM के CEO, क्लाउड और AI में रणनीतिक नेतृत्व.
  • लीना नायर – Chanel की CEO, वैश्विक नेतृत्व और ब्रांड विकास में अग्रणी.

संपादक की पसंद

