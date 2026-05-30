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Spicejet पर ₹124.65 करोड़ का जीएसटी जुर्माना, मंडराया रजिस्ट्रेशन रद्द होने का संकट

सांकेतिकत फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग ने लगातार कई महीनों तक टैक्स रिटर्न दाखिल न करने के आरोप में एयरलाइन को ₹124.65 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है. इसके साथ ही, बार-बार नियमों की अनदेखी करने पर कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक, स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वैधानिक रिटर्न दाखिल न करने पर उसका रजिस्ट्रेशन क्यों न रद्द किया जाए. यह सख्त कार्रवाई केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत किए गए एक अनंतिम मूल्यांकन के बाद की गई है. महीनेवार बकाया टैक्स का विवरण

विभाग द्वारा जारी किए गए मूल्यांकन के अनुसार, स्पाइसजेट पर पिछले पांच महीनों का भारी टैक्स बकाया है: