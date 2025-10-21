ETV Bharat / business

विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स में दिखी हरियाली, सपाट हुए बंद

विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स सपाट हुए बंद. ( ANI )

संवत 2082 की शुरुआत के साथ, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक कारोबार के लिए खुले रहे.

निफ्टी पीएसयू बैंक और रियल्टी को छोड़कर, सभी क्षेत्रीय सूचकांक हरे निशान में बंद हुए. इनमें निफ्टी मीडिया, मेटल और फार्मा सबसे ज़्यादा लाभ में रहे.

निफ्टी के शेयरों में सबसे ज़्यादा लाभ में रहने वाले शेयरों में सिप्ला, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इंफोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल थे. वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थकेयर और एशियन पेंट्स नुकसान में रहे.

सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन व्यापक बाजारों में बढ़त देखी गई. बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.3 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक 1 प्रतिशत बढ़ा. मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के अंत में, निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 पर रहा. वहीं सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ.

मुंबई: मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए और निफ्टी 25,868.60 पर बंद हुए.

एएनआई के साथ बातचीत में विशेषज्ञों ने बताया कि उच्च अस्थिरता और मामूली एकल अंकों के रिटर्न वाले एक साल के बाद, बाजार समेकन के दौर से बाहर निकल कर धीरे-धीरे लेकिन निरंतर तेजी के दौर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं.

बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि पिछली दिवाली (संवत 2081) से लेकर इस दिवाली तक की अवधि भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ अनिश्चितता और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा अब तक लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर की आक्रामक निकासी, और उच्च बाजार मूल्यांकन जैसी बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उथल-पुथल भरी रही. हालांकि, बग्गा ने आगे कहा कि संवत 2082 के लिए संभावनाएं बेहतर हैं.

उन्होंने कहा, "नया संवत वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मजबूत और स्थिर प्रदर्शन की ओर अग्रसर है. इसमें मुख्य रूप से घरेलू बुनियादी बातों द्वारा धीरे-धीरे लेकिन निरंतर वृद्धि होगी. हमारा अनुमान है कि अगली दिवाली तक निफ्टी 30,000 के स्तर पर पहुंच जाएगा. बीएसई सेंसेक्स के 95,000 के स्तर को छूने की उम्मीद है."

मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में आमतौर पर इस एक शुभ घड़ी में इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ), और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) सहित सभी बाजार खंड शामिल होते हैं.

हालांकि, मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. इस विश्वास के साथ कि इस शुभ समय में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलता है.

आमतौर पर, एक्सचेंजों में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि हर जगह ढेरों ऑर्डर दिए जाते हैं. पिछले साल, बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स ने निर्धारित एक घंटे की अवधि के दौरान निवेशकों की किस्मत चमकाने के लिए काफ़ी उछाल दिखाया था.

घरेलू पूंजी बाजारों के लिए पिछला साल काफी घटनापूर्ण रहा. इसमें भारी अस्थिरता देखी गई. इसके परिणामस्वरूप निफ्टी का प्रदर्शन स्थिर रहा. इसके साथ ही पूरे कारोबारी वर्ष के दौरान यह 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास रहा.

यह मुख्य रूप से भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ युद्ध और प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सत्ता परिवर्तन जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित था. हालांकि, घरेलू मोर्चे पर, मैक्रोइकॉनॉमिक्स में केवल सुधार हुआ. कम मुद्रास्फीति (3 प्रतिशत से कम), नियंत्रित राजकोषीय घाटा, 7 प्रतिशत की मज़बूत जीडीपी वृद्धि दर और नीचे की ओर झुकी ब्याज दर चक्र (वर्ष 2025 में 100 आधार अंक नीचे), और आरबीआई का पर्याप्त प्रणालीगत तरलता पर ध्यान केंद्रित रहा.

पिछले वर्ष बाजार का प्रदर्शन भी धीमा रहा. हालांकि कॉर्पोरेट आय में समेकन के कारण, हालांकि आधार ऊंचा था. हालांकि, वित्त वर्ष 2026 की आय स्थिर रही, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की आय वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत वार्षिक रही. वहीं पूरे वर्ष की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत वार्षिक रहने का अनुमान है.

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के दिनों में मुख्य आकर्षण जीएसटी 2.0 सुधार रहे. यह एक सकारात्मक आश्चर्य के रूप में सामने आए और संभावित रूप से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही से कॉर्पोरेट आय में वृद्धि कर सकते हैं.

जीएसटी दर में कटौती और संभावित अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप, चालू त्योहारी सीजन में उपभोक्ता श्रेणियों में वास्तविक मांग में वृद्धि, निकट भविष्य में प्रमुख कारक है.

वहीं कॉर्पोरेट आय वित्त वर्ष 2025-27 के दौरान 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एक बाज़ार नोट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 से आय में दोहरे अंकों की वृद्धि फिर से शुरू हो जाएगी. इससे आगे चलकर बेहतर इक्विटी रिटर्न सुनिश्चित होगा. हमारा एक साल का आगे का निफ्टी लक्ष्य 27,000 के स्तर (वित्त वर्ष 27ई पर 22 गुना पीई) पर रखा गया है."

बाजारों के प्रति आशावादी, नोट में आगे कहा गया है कि आयकर और जीएसटी दरों में कटौती के माध्यम से उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक क्रय शक्ति, साथ ही नीतिगत सुधारों के माध्यम से विनिर्माण जीडीपी को बढ़ाने पर सरकार का निरंतर ध्यान, एक बेहतर दृष्टिकोण दर्शाता है.