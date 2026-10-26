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AI की दुनिया में संकट? मस्क की चेतावनी— 200 से ज़्यादा कंपनियां होने जा रही हैं बंद

एलोन मस्क, सीईओ, स्पेसएक्स ( ani )

नई दिल्ली: टेक जगत के दिग्गज और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया को लेकर चेतावनी दी है. मस्क का कहना है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर की 200 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड एआई क्लाउड कंपनियां भारी मंदी, बिजनेस फेलियर और आपसी विलय का सामना कर सकती हैं.

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में कर्ज के बाजारों ने ऐसी कंपनियों के लिए दरवाजे लगभग पूरी तरह बंद कर दिए हैं, जिनकी कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स हैं. यानी बैंकों और बड़े लेंडर्स ने अब उन कंपनियों को भारी-भरकम कर्ज देना बंद कर दिया है जिनके पास एआई बिजनेस के बाहर कमाई का कोई दूसरा ठोस जरिया नहीं है.

स्पेसएक्स को कैसे मिला 40 अरब डॉलर का कर्ज?

इस कड़े माहौल के बीच मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स का उदाहरण देते हुए एक बड़ा फर्क समझाया. मस्क ने बताया कि जहां एक तरफ छोटी एआई कंपनियों को पैसा नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्पेसएक्स ने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदने के लिए बाजार से रिकॉर्ड 40 अरब डॉलर का कर्ज आसानी से जुटा लिया है. ये वही पावरफुल चिप्स हैं जिनका इस्तेमाल बड़े-बड़े एआई सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है. मस्क ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा, "स्पेसएक्स ने जीपीयू के लिए 40 अरब डॉलर का कर्ज सफलतापूर्वक हासिल किया है. ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग 'इन्वेस्टमेंट ग्रेड' (बेहद सुरक्षित और मजबूत) है. इसके अलावा हमारे पास स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस और रॉकेट लॉन्चिंग से होने वाली भारी और सुरक्षित कमाई है."