1.1 ट्रिलियन डॉलर की बेशुमार दौलत के साथ एलन मस्क बने दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर'; स्पेसएक्स IPO ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

1.1 ट्रिलियन डॉलर की बेशुमार दौलत के साथ एलन मस्क बने दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर'; स्पेसएक्स IPO ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
स्पेसएक्स के शेयर $135 से बढ़कर $166.90 तक पहुंचे। 23% की बंपर तेजी के कारण कंपनी की कुल वैल्यूएशन 2.1 ट्रिलियन डॉलर पार हुई.
Published : June 13, 2026 at 10:39 AM IST
न्यूयॉर्क: मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने एक नया इतिहास रच दिया है. उनकी रॉकेट बनाने वाली कंपनी 'स्पेसएक्स' (SpaceX) अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है. बाजार में कदम रखते ही कंपनी के शेयरों में भारी उछाल आया, जिससे एलन मस्क दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' (लाख करोड़पति) बन गए हैं. मशहूर बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार, मस्क की कुल संपत्ति अब बढ़कर लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 92 लाख करोड़ रुपये) हो गई है.
शेयरों में 23% की भारी तेजी
स्पेसएक्स के एक शेयर की कीमत शुरुआती तौर पर 135 डॉलर तय की गई थी. लेकिन जैसे ही बाजार खुला, निवेशकों में शेयर खरीदने की होड़ मच गई. शेयर 11% की बढ़त के साथ 150 डॉलर पर खुले और देखते ही देखते 166.90 डॉलर तक पहुंच गए. दिन के अंत में यह शेयर करीब 23% की बढ़त के साथ बंद हुए. इस तेजी के कारण स्पेसएक्स कंपनी की कुल कीमत 2.1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 175 लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच गई है.
Rocketmaker SpaceX began trading on the Nasdaq Friday, boosting Elon Musk’s fortune to an estimated $1.1 trillion.— Forbes (@Forbes) June 12, 2026
The idea of anyone becoming a trillionaire seemed unfathomable even just a couple years ago.
Here's a closer look at Musk's race to the top:… pic.twitter.com/Frtg5RNzOx
बना दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ
इस आईपीओ के जरिए स्पेसएक्स ने बाजार से करीब 75 बिलियन डॉलर (6.2 लाख करोड़ रुपये) जुटाए हैं. इसके साथ ही मस्क की कंपनी ने साल 2019 में सऊदी अरब की तेल कंपनी 'सऊदी अरामको' द्वारा बनाए गए सबसे बड़े आईपीओ के वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मस्क ने खुद टेक्सास स्थित अपनी 'स्टारबेस' फैसिलिटी से वीडियो कॉल के जरिए शेयर बाजार की घंटी बजाकर इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत की.
घाटे के बावजूद निवेशकों को भरोसा
दिलचस्प बात यह है कि स्पेसएक्स को पिछले कुछ समय में भारी नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत से लेकर मार्च 2026 तक कंपनी को 8.7 बिलियन डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ है. इसके बावजूद निवेशकों को मस्क के आइडिया पर पूरा भरोसा है. हालांकि, रेटिंग एजेंसी 'मॉर्निंगस्टार' के विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी की कीमत जरूरत से ज्यादा आंकी गई है. उनके अनुसार, अंतरिक्ष की तकनीक में जोखिम बहुत ज्यादा है, इसलिए स्पेसएक्स की सही कीमत 780 बिलियन डॉलर के आसपास होनी चाहिए.
क्या है मस्क का अगला प्लान?
एलन मस्क ने बताया कि कंपनी के शेयर बेचने का मुख्य उद्देश्य उनके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना है. मस्क का सपना इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना है. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य जीवन को दूसरे ग्रहों पर ले जाना है. हम सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं, बल्कि आम इंसानों को भी चांद और मंगल ग्रह पर ले जाना चाहते हैं." इस पैसे का इस्तेमाल अंतरिक्ष में इंटरनेट के लिए 'स्टारलिंक' सैटेलाइट्स का दायरा बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में ओपनएआई (OpenAI) जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए किया जाएगा.
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