रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी मस्क की नेटवर्थ, स्पेसएक्स ने Q3 में छापे $14.58 अरब, टेस्ला के साथ मर्जर को लेकर आई बड़ी खबर
तीसरी तिमाही में स्पेसएक्स का रेवेन्यू 161% बढ़कर $14.58 अरब हुआ. एलन मस्क ने 2028 तक $1 ट्रिलियन राजस्व का लक्ष्य रखा.
Published : October 21, 2026 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. इसमें कंपनी का कुल राजस्व सालाना आधार पर 161 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 14.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. कंपनी के इस दमदार प्रदर्शन के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिजनेस की अभूतपूर्व ग्रोथ और डेटा-सेंटर कैपेसिटी की बढ़ती मांग है. शानदार नतीजों के बाद आफ्टर-आर्स ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा उछल गए, जिसका असर अमेरिकी बाजार के नैस्कैड फ्यूचर्स पर भी देखने को मिला.
AI बिजनेस बना सबसे बड़ा गेम-चेंजर
स्पेसएक्स का एआई यूनिट—जिसे अब 'सुपर इंटेलिजेंस' ब्रांड नाम दिया गया है—वह कंपनी के लिए सबसे बड़ा मुनफा कमाने वाला जरिया बनकर उभरा है. इस एआई यूनिट ने अकेले तीसरी तिमाही में 7.56 अरब डॉलर का राजस्व कमाया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा है.
यह बिजनेस अब गूगल, एंथ्रोपिक और रिफ्लेक्शन एआई जैसे बड़े एआई डेवलपर्स को कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा-सेंटर क्षमता की सप्लाई करने वाला एक बड़ा माध्यम बन चुका है. मुनाफे की बात करें तो एआई बिजनेस के तहत xAI ने इस तिमाही में 431 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 1.7 अरब डॉलर का भारी घाटा हुआ था. वहीं कंपनी की कुल शुद्ध आय (नेट इनकम) 4.4 अरब डॉलर रही है, जो पिछले साल के 1.1 अरब डॉलर के नुकसान के मुकाबले बहुत बड़ी रिकवरी है.
स्टारलिंक की कमाई भी 69% बढ़ी
अंतरिक्ष से सैटेलाइट इंटरनेट देने वाला स्पेसएक्स का कनेक्टिविटी सेगमेंट यानी स्टारलिंक भी लगातार मजबूत हो रहा है. इस सेगमेंट का राजस्व पिछले साल के मुकाबले 69 फीसदी बढ़कर 5.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. वहीं इसके वैश्विक ग्राहकों की संख्या भी एक साल पहले के 1.2 करोड़ से बढ़कर अब 1.36 करोड़ हो गई है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है.
भविष्य का प्लान: इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश
कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ब्रेट जॉनसन ने बताया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्पेसएक्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर खर्च कर रही है. कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर तीन गुना बढ़कर 19.6 अरब डॉलर हो गया है. चौथी तिमाही में इसके 35 अरब से 40 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है. साथ ही कंपनी ने साल 2027 की पहली तिमाही के लिए 33 अरब से 37 अरब डॉलर के राजस्व का टारगेट रखा है, जो विश्लेषकों के 22.2 अरब डॉलर के अनुमान से काफी ज्यादा है.
टेस्ला और स्पेसएक्स के विलय पर विचार
अर्निंग्स कॉल के दौरान मस्क ने एक और बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि स्पेसएक्स और उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का मर्जर एक बेहतरीन विचार साबित हो सकता है. इस प्रस्ताव का तकनीकी और कानूनी मूल्यांकन करने के लिए दोनों कंपनियों के बोर्ड द्वारा विशेष स्वतंत्र कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है.
मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "सुनने में यह भले ही क्रेजी लगे, लेकिन 2028 तक स्पेसएक्स का रेवेन्यू 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचना अब असंभव नहीं है." मस्क को उम्मीद है कि आने वाले समय में एआई-संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगी.
As crazy as this sounds, $1T in SpaceX revenue in 2028 is no longer impossible https://t.co/jF3Wue95nL— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2026
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