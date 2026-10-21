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रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी मस्क की नेटवर्थ, स्पेसएक्स ने Q3 में छापे $14.58 अरब, टेस्ला के साथ मर्जर को लेकर आई बड़ी खबर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. इसमें कंपनी का कुल राजस्व सालाना आधार पर 161 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 14.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. कंपनी के इस दमदार प्रदर्शन के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिजनेस की अभूतपूर्व ग्रोथ और डेटा-सेंटर कैपेसिटी की बढ़ती मांग है. शानदार नतीजों के बाद आफ्टर-आर्स ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा उछल गए, जिसका असर अमेरिकी बाजार के नैस्कैड फ्यूचर्स पर भी देखने को मिला.

AI बिजनेस बना सबसे बड़ा गेम-चेंजर

स्पेसएक्स का एआई यूनिट—जिसे अब 'सुपर इंटेलिजेंस' ब्रांड नाम दिया गया है—वह कंपनी के लिए सबसे बड़ा मुनफा कमाने वाला जरिया बनकर उभरा है. इस एआई यूनिट ने अकेले तीसरी तिमाही में 7.56 अरब डॉलर का राजस्व कमाया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा है.

यह बिजनेस अब गूगल, एंथ्रोपिक और रिफ्लेक्शन एआई जैसे बड़े एआई डेवलपर्स को कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा-सेंटर क्षमता की सप्लाई करने वाला एक बड़ा माध्यम बन चुका है. मुनाफे की बात करें तो एआई बिजनेस के तहत xAI ने इस तिमाही में 431 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 1.7 अरब डॉलर का भारी घाटा हुआ था. वहीं कंपनी की कुल शुद्ध आय (नेट इनकम) 4.4 अरब डॉलर रही है, जो पिछले साल के 1.1 अरब डॉलर के नुकसान के मुकाबले बहुत बड़ी रिकवरी है. स्टारलिंक की कमाई भी 69% बढ़ी

अंतरिक्ष से सैटेलाइट इंटरनेट देने वाला स्पेसएक्स का कनेक्टिविटी सेगमेंट यानी स्टारलिंक भी लगातार मजबूत हो रहा है. इस सेगमेंट का राजस्व पिछले साल के मुकाबले 69 फीसदी बढ़कर 5.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. वहीं इसके वैश्विक ग्राहकों की संख्या भी एक साल पहले के 1.2 करोड़ से बढ़कर अब 1.36 करोड़ हो गई है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है.