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SpaceX IPO की बंपर प्राइसिंग, 970 अरब डॉलर हुई एलन मस्क की दौलत, ट्रिलेनियर बनने के करीब

नई दिल्ली: दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी 'स्पेसएक्स' ने अपने बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ (IPO) की कीमत तय कर दी है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद एलन मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर लगभग 970 अरब डॉलर (करीब 81 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई है. इस रिकॉर्ड उछाल के साथ मस्क अब दुनिया के पहले ट्रिलेनियर (1000 अरब डॉलर के मालिक) बनने के बेहद नजदीक आ गए हैं.

135 डॉलर तय हुई एक शेयर की कीमत

सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्पेसएक्स ने अपने आईपीओ के लिए प्रति शेयर की कीमत 135 डॉलर (लगभग 11,300 रुपये) निर्धारित की है. इस पब्लिक ऑफरिंग के जरिए कंपनी ने बाजार से करीब 75 अरब डॉलर जुटाए हैं, जिसे कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है. इस कीमत के आधार पर अब पूरी स्पेसएक्स कंपनी की कुल वैल्यू (मूल्य) लगभग 1.77 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. कंपनी के शेयर जल्द ही अमेरिकी शेयर बाजार 'नैस्डैक' पर 'SPCX' कोड के नाम से ट्रेड करते नजर आएंगे.

मस्क की संपत्ति में भारी उछाल

इस आईपीओ की प्राइसिंग से एलन मस्क की निजी दौलत में एक झटके में करीब 275 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. आधिकारिक नियामक दस्तावेजों के अनुसार, मस्क के पास स्पेसएक्स के कुल 6.42 अरब शेयर मौजूद हैं. इसमें 84.94 करोड़ क्लास-ए शेयर और 5.57 अरब क्लास-बी शेयर शामिल हैं. मौजूदा तय कीमत के हिसाब से सिर्फ स्पेसएक्स कंपनी में ही मस्क के शेयरों की कुल वैल्यू 688 अरब डॉलर हो गई है.