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दक्षिण कोरिया से निवेश आकर्षित करने के लिए भारत में बना नया विभाग, एक्सपर्ट ने बताया क्या होगा फायदा

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग और पीएम मोदी ( AFP )

By Nirmala Ganapathy 6 Min Read

नई दिल्ली : दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्रालय ने भारत के साथ औद्योगिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष विभाग बनाया है. यह दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा करने के प्रयासों को दर्शाता है.सैमसंग और हुंडई जैसी दक्षिण कोरियाई कंपनियां भारत में पहले से ही स्थापित ब्रांड हैं. इसके अलावा, कोरियाई संगीत, टीवी शो, खान-पान और ब्यूटी ब्रांडों की लोकप्रियता के जरिए भी कोरिया का सांस्कृतिक प्रभाव (सॉफ्ट पावर) भारत में साफ दिखाई देता है.

भारत में दक्षिण कोरिया की इस लोकप्रियता के बावजूद, दोनों पक्ष व्यापार और निवेश को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.कोरियाई मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच औद्योगिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह नया विभाग बनाया गया है. जानकारों का मानना ​​है कि इसका मकसद भारत में दक्षिण कोरियाई निवेश की एक नई लहर को प्रोत्साहित करना है. इसकी झलक भारत में एक 'कोरियाई एन्क्लेव' या औद्योगिक टाउनशिप बनाने के प्रस्ताव में मिलती है. इसमें 'प्लग-एंड-प्ले' इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिससे कोरिया के छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए भारत में काम शुरू करना आसान हो जाएगा.इस टाउनशिप के बारे में अप्रैल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी. यह आठ वर्षों में किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी.

कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की भारत और दक्षिण एशिया टीम के प्रमुख, क्युंगहून किम ने ईटीवी भारत को बताया कि मंत्रालय के भीतर इस नए विभाग का गठन "भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के प्रति कोरिया की गहरी प्रतिबद्धता" को दिखाता है. उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 के शिखर सम्मेलन में, दोनों देश एक औद्योगिक सहयोग समिति बनाने पर सहमत हुए. साथ ही, 2010 में हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अपग्रेड करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने और रणनीतिक उद्योगों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी. उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह नया विभाग दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि इन समझौतों और पहलों को वास्तव में जमीन पर उतारा जा सके. यह नई पहल ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों पक्ष अपने आर्थिक संबंधों का दायरा बढ़ाना चाहते हैं. 2025 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25.6 अरब डॉलर का था, और इसे 2030 तक दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 54 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. पिछले एक दशक में व्यापार में लगभग सात अरब डॉलर की वृद्धि हुई है. भारत से दक्षिण कोरिया को होने वाले निर्यात में नेफ्था जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, दवाएं, एल्युमीनियम और स्टील शामिल हैं. वहीं, दक्षिण कोरिया भारत को इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करता है.निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है. हुंडई मोटर ग्रुप ने 2026 से 2032 के बीच भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में 15.5 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना की घोषणा की है.फिर भी, व्यापार का विस्तार करना व्यापक संबंधों को गहरा करने की एक बड़ी कोशिश का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि दोनों देश अपने व्यापारिक और सुरक्षा संबंधों में विविधता लाना चाहते हैं. दोनों देश अपने कारोबारी रिश्तों को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उभरती हुई तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं.भारत की कोशिश है कि वह अपने यहां निवेश आकर्षित करे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिल सके. भारत अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि वह किसी एक देश पर निर्भर न रहे.