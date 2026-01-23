ETV Bharat / business

सोनी ने टीवी बिजनेस को किया अलग, निर्माण के लिए TCL से की साझेदारी

नई पार्टनरशिप के तहत, भविष्य के टेलीविज़न में सोनी और ब्राविया ब्रांडिंग जारी रहेगी, भले ही अंदरूनी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी TCL की होगी। (इमेज क्रेडिट: सोनी)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 3:14 PM IST

नई दिल्ली: जापान की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Sony Group Corp ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह अपने होम एंटरटेनमेंट कारोबार का नियंत्रण अलग करेगी. इसके तहत सोनी अपने मशहूर ब्राविया टीवी ब्रांड सहित होम एंटरटेनमेंट यूनिट में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी TCL Electronics Holdings Limited को बेचेगी. यह कदम टीवी जैसे कम मुनाफे वाले कारोबार से दूरी बनाने की सोनी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

अप्रैल 2027 से शुरू होगा जॉइंट वेंचर
इस समझौते के तहत सोनी और TCL मिलकर एक संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) बनाएंगे, जिसके अप्रैल 2027 से परिचालन शुरू करने की उम्मीद है. यह जॉइंट वेंचर Sony और Bravia ब्रांड नाम के तहत टेलीविजन का निर्माण करेगा, हालांकि इन टीवी में TCL की डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

ब्रांड बना रहेगा, लागत घटेगी
सोनी ने कहा कि इस साझेदारी से वह वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत ब्रांड पहचान बनाए रख सकेगी, जबकि टीवी हार्डवेयर निर्माण से जुड़ी अधिक लागत और कम लाभ की समस्या से राहत मिलेगी. कंपनी का मानना है कि यह मॉडल ब्रांड वैल्यू और तकनीकी साझेदारी का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

प्लेस्टेशन और हाई-मार्जिन बिजनेस पर फोकस
सोनी, जो दुनिया भर में अपने प्लेस्टेशन कारोबार के लिए जानी जाती है, बीते कुछ वर्षों से पारंपरिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से हटकर अधिक मुनाफे वाले और तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. यह सौदा उसी रणनीति की एक कड़ी माना जा रहा है.

TCL को मिलेगा प्रीमियम सेगमेंट में फायदा
चीन की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शामिल TCL ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार किया है. अमेरिका में यह एक बड़े बजट टीवी ब्रांड के रूप में उभरी है. इसके अलावा कंपनी मोबाइल डिवाइस के लिए ब्लैकबेरी और अल्काटेल जैसे ब्रांड नामों का लाइसेंस भी ले चुकी है. CES 2026 टेक शो में TCL ने सैमसंग की जगह प्रमुख प्रदर्शनी स्थल हासिल कर खास ध्यान खींचा था.

दोनों कंपनियों के बयान
सोनी के प्रेसिडेंट और सीईओ किमियो माकी ने कहा, “TCL के साथ इस रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनाकर हम खुश हैं. दोनों कंपनियों की विशेषज्ञता को मिलाकर हम ग्राहकों को बेहतर और नई होम एंटरटेनमेंट अनुभव देने का लक्ष्य रखते हैं.”

वहीं TCL Electronics के चेयरमैन डू जुआन ने कहा कि सोनी के साथ यह साझेदारी दोनों कंपनियों की ताकत को जोड़ने और स्थायी विकास की मजबूत नींव रखने का अवसर है.

प्रीमियम टीवी बाजार में नई दिशा
इस साझेदारी के बाद भी बाजार में Sony और Bravia नाम के टीवी उपलब्ध रहेंगे, लेकिन तकनीकी तौर पर इनमें TCL की डिस्प्ले तकनीक होगी. विशेषज्ञों के अनुसार, यह सौदा प्रीमियम टीवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को नई दिशा दे सकता है.

संपादक की पसंद

