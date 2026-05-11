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मोदी सरकार की इस स्कीम में 5000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी, 11 साल में 9 करोड़ लोग जुड़े

इन स्कीमों ने न केवल लोगों को सुरक्षा दी है, बल्कि देश में बचत और वित्तीय अनुशासन की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है.

social security schemes 11 years
सांकेतिक फोटो. (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 5:43 PM IST

7 Min Read
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भारत सरकार की तीन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) ने 11 साल का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद से, तीनों "जन सुरक्षा" स्कीम का मकसद समाज के पिछड़े और कमजोर तबके को सस्ती फाइनेंशियल सुरक्षा देना रहा है. इन तीनों स्कीमों के बारे में विस्तार से जानें...

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत किसी भी वजह से मौत होने पर हर दिन 2 रुपये से कम खर्च पर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देती है. यह स्कीम एक साल का कवरेज देती है जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है. इसे LIC और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां मैनेज करती हैं, जो बैंकों और पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर काम करती हैं.

प्रमुख विशेषताऐं

• एक साल का कवर, हर साल रिन्यू किया जा सकता है

• हिस्सा लेने वाले बैंकों और पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उपलब्ध

पात्रता की शर्तें

• 18 से 50 साल के बैंक/पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स के लिए खुला

• एनरोल करने के लिए ऑटो-डेबिट की मंज़ूरी ज़रूरी है

• हर अकाउंट के लिए एक एनरोलमेंट की इजाज़त है

नामांकन अवधि

• 1 जून से 31 मई तक कवरेज

• एनरोलमेंट के लिए फॉर्म भरना और ऑटो-डेबिट चुनना ज़रूरी है

प्रीमियम संरचना

• सालाना प्रीमियम 436 रुपये प्रति सदस्य है, ऑटो-डेबिट हो जाएगा

• महीने के आधार पर देर से एनरोलमेंट के लिए प्रो-राटा प्रीमियम

फ़ायदे

• मौत होने पर 2 लाख रुपये मिलेंगे

• एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन का लियन पीरियड लागू होगा

उपलब्धियां

• 29.04.2026 तक, अप्रैल 2026 तक 27.43 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट

• 10,75,625 क्लेम के लिए कुल Rs. 21,512.50 करोड़ क्लेम का पेमेंट किया गया.

• खास तौर पर 12.72 करोड़ महिलाओं का एनरोलमेंट और PMJDY अकाउंट होल्डर्स से 8.09 करोड़ का एनरोलमेंट हुआ.

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) को दुर्घटना में मौत या विकलांगता के लिए 18-70 साल के लोगों को 2 लाख रुपये तक का कवर देने के लिए बनाया गया है, जिसका प्रीमियम हर महीने 2 रुपये से कम है.

प्रमुख विशेषताऐं

• PMSBY एक साल का रिन्यूएबल इंश्योरेंस कवर है.

• इसे पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और दूसरी मंज़ूर इंश्योरेंस कंपनियां चलाती हैं.

• इसमें शामिल बैंक और पोस्ट ऑफिस इसे लागू करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को चुनते हैं.

पात्रता की शर्तें

• 18 से 70 साल के बैंक/पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स के लिए खुला है.

• एनरोलमेंट और ऑटो-डेबिट के लिए सहमति जरूरी है.

• एक से ज़्यादा अकाउंट होने पर स्कीम में सिर्फ़ एक ही एनरोलमेंट हो सकता है.

नामांकन अवधि• कवर 1 जून से 31 मई तक है, जिसमें ऑटो-डेबिट ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.
प्रीमियम संरचना• हर मेंबर के लिए हर साल 20 रुपये का खर्च ऑटो-डेबिट से कट जाएगा.
फ़ायदे

• मौत या हाथ-पैर/आंख पूरी तरह चले जाने पर, 2 लाख रुपये.

• एक हाथ-पैर/आंख चले जाने पर, 1 लाख रुपये.

उपलब्धियां

• अप्रैल 2026 तक 58.09 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट और Rs. 3,667.52 करोड़ के क्लेम.

• इसमें 27.45 करोड़ महिला एनरोलमेंट और PMJDY अकाउंट होल्डर्स के 19.30 करोड़ शामिल हैं.

3. अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (APY) का मकसद सभी भारतीयों, खासकर गरीब और असंगठित काम करने वालों को एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम देना है. यह भविष्य की जरूरतों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है और इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) मैनेज करती है.

पात्रता
  • APY 18 से 40 साल की उम्र के सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए खुला है, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं और चुने गए पेंशन अमाउंट के आधार पर कंट्रीब्यूशन अलग-अलग होता है.
फ़ायदे
  • सब्सक्राइबर को स्कीम में शामिल होने के बाद उनके किए गए कंट्रीब्यूशन के आधार पर 60 साल की उम्र के बाद Rs. 1000 या Rs. 2000 या Rs. 3000 या Rs. 4000 या Rs. 5000 की गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी.
योजना के लाभों का वितरण
  • मंथली पेंशन सब्सक्राइबर को मिलती है, और उसके बाद उसके जीवनसाथी को और उनकी मौत के बाद, सब्सक्राइबर की 60 साल की उम्र में जमा हुई पेंशन रकम, सब्सक्राइबर के नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी.
  • सब्सक्राइबर की समय से पहले मौत (60 साल की उम्र से पहले मौत) होने पर, सब्सक्राइबर का जीवनसाथी, सब्सक्राइबर के APY अकाउंट में बाकी वेस्टिंग पीरियड के लिए, तब तक कंट्रीब्यूशन जारी रख सकता है, जब तक कि ओरिजिनल सब्सक्राइबर की उम्र 60 साल न हो जाए.
भुगतान आवृत्ति
  • सब्सक्राइबर APY में मंथली/क्वार्टरली/हाफ-ईयरली बेसिस पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं.
योजना से निकासी
  • सब्सक्राइबर कुछ शर्तों के साथ अपनी मर्ज़ी से APY से बाहर निकल सकते हैं, जिसमें सरकारी को-कंट्रीब्यूशन और उस पर रिटर्न/ब्याज काट लिया जाएगा.
योजना की प्रगति और उपलब्धियां
  • 30.04.2026 तक, 9.04 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एनरोल किया.
  • कुल एनरोलमेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 49% है.


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबे समय तक फाइनेंशियल मदद देने के लिए इन स्कीमों की तारीफ की. 11वीं सालगिरह पर बात करते हुए, उन्होंने कहा कि अकेले PMJJBY ने 10.7 लाख से ज़्यादा परिवारों को एक जरूरी सेफ्टी नेट दिया है, जिन्हें उनके सबसे मुश्किल समय में क्लेम सेटलमेंट मिला.

सीतारमण ने कहा, "जन सुरक्षा स्कीमों की सोच लोगों को ज़िंदगी की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए बनाई गई थी. बैंक और इंश्योरेंस फील्ड के अधिकारियों समेत सभी स्टेकहोल्डर्स की दिल से तारीफ है, जिनकी कोशिशों से ये स्कीमें बहुत सफल हुई हैं."

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, पंकज चौधरी ने इस सफलता में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर ज़ोर दिया. उन्होंने एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने का क्रेडिट जन सुरक्षा पोर्टल को दिया, जिससे लोग बिना बैंक ब्रांच जाए साइन अप कर सकते हैं. चौधरी ने आगे कहा, "क्लेम प्रोसेस को डिजिटाइज करने से तेजी से सेटलमेंट हुए हैं, जिससे दुखी परिवारों को जरूरत के समय समय पर मदद मिल पाई है."

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी डेटा से पता चलता है कि एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट दोनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है.

योजना के नामकुल रजिस्ट्रेशनक्लेम सेटल किए गए / बेनिफिट्स का पेमेंट किया गया
पीएमजेजेबीवाई (जीवन बीमा)27.43 Crore₹21,512.50 Crore (10.7 लाख परिवार)
पीएमएसबीवाई (दुर्घटना बीमा)58.09 Crore₹3,667.52 Crore (1.84 लाख परिवार)
अटल पेंशन योजना (पेंशन योजना)9.04 CroreN/A

महिलाएं आगे बढ़ रही हैं

अटल पेंशन योजना (APY) में एक खास ट्रेंड महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी है, जो अब कुल 9.04 करोड़ एनरोलमेंट में से लगभग 49% हैं. यह स्कीम 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की गारंटीड मिनिमम पेंशन देती रहती है, जिससे लाखों लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक टिकाऊ भविष्य मिलता है.

जैसे-जैसे ये स्कीम अपने 12वें साल में हैं, सरकार डिजिटल इंटरफेस को और आसान बनाने और भारत के हर घर तक सोशल सिक्योरिटी का जाल फैलाने के लिए कमिटेड है.

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