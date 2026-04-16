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स्नैपचैट की मूल कंपनी 'स्नैप इंक' में बड़ी छंटनी, 1,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

स्नैपचैट ने 1,000 कर्मचारियों (16%) की छंटनी की घोषणा की. मुनाफा बढ़ाने और AI तकनीक अपनाने के लिए कंपनी यह बड़ा कदम उठा रही है.

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स्नैप इंक ने किया 16% वैश्विक कार्यबल की छंटनी का एलान (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 1:58 PM IST

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न्यूयॉर्क: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी स्नैप इंक ने बुधवार को अपने वैश्विक कार्यबल में लगभग 16% की कटौती करने की बड़ी घोषणा की है. इस फैसले के तहत कंपनी करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी कि इस छंटनी प्रक्रिया पर सेवरेंस पे और अन्य संबंधित खर्चों के रूप में लगभग 95 मिलियन डॉलर से 130 मिलियन डॉलर (करीब 800 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये) का खर्च आने का अनुमान है.

AI और कार्यक्षमता पर जोर
स्नैप के सीईओ इवान स्पीगल ने कर्मचारियों को भेजे एक ज्ञापन में स्पष्ट किया कि यह कदम कंपनी को अधिक सुव्यवस्थित बनाने और संसाधनों को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की ओर मोड़ने के लिए उठाया गया है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में तेजी से हो रहे विकास ने टीम की गति बढ़ाने और दोहराव वाले कार्यों को कम करने में मदद की है. रिपोर्ट के अनुसार, स्नैप का 65% से अधिक नया कोड अब AI टूल्स की मदद से तैयार किया जा रहा है. छंटनी के अलावा, कंपनी ने 300 से अधिक खाली पदों को भी खत्म करने का फैसला किया है.

निवेशकों का दबाव और वित्तीय लक्ष्य
इस भारी छंटनी के पीछे 'इरेनिक कैपिटल मैनेजमेंट' जैसे सक्रिय निवेशकों का दबाव भी माना जा रहा है, जो कंपनी से खर्च कम करने और लाभप्रदता पर ध्यान देने की मांग कर रहे थे. स्नैप को उम्मीद है कि इस पुनर्गठन से 2026 की दूसरी छमाही तक सालाना 500 मिलियन डॉलर से अधिक की बचत होगी. साल 2025 में स्नैप का शुद्ध घाटा कम होकर 460 मिलियन डॉलर रहा था, जबकि उसका राजस्व 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था.

छंटनी का इतिहास
स्नैप के लिए यह छंटनी नई बात नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में कंपनी कई बार कर्मचारियों की संख्या घटा चुकी है:

  • 2024: 10% कार्यबल (करीब 530 कर्मचारी) की कटौती की गई.
  • 2023: लगभग 3% स्टाफ निकाला गया.
  • 2022: कंपनी ने अपने 20% कार्यबल (करीब 1,300 कर्मचारी) को बाहर का रास्ता दिखाया था.

प्रभावित कर्मचारियों को सहायता
कंपनी ने घोषणा की है कि बाहर जाने वाले अमेरिकी कर्मचारियों को चार महीने का वेतन, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और इक्विटी वेस्टिंग की सुविधा दी जाएगी. अमेरिका से बाहर के कर्मचारियों को स्थानीय नियमों के अनुसार समान सहायता प्रदान की जाएगी.

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