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भारत में मोबाइल और एसएमएस बैंकिंग घोटाले 146% बढ़े, सिर्फ आईफोन पर ही 86% की तेजी

भारत में मोबाइल और एसएमएस बैंकिंग घोटाले 146% बढ़े; साइबर अपराधियों ने यूपीआई के जरिए साल 2025 में ₹22,496 करोड़ की ठगी की.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: भारत में एसएमएस और मोबाइल बैंकिंग घोटालों में 146% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. डिजिटल सुरक्षा फर्म 'बायोकैच' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधियों ने अब पारंपरिक वेब ब्राउज़र के बजाय सीधे लोगों के मोबाइल फोन और यूपीआई (UPI) नेटवर्क को अपना मुख्य निशाना बनाया है.

मोबाइल और आईफोन यूजर्स पर बड़ा हमला
रिपोर्ट के मुताबिक, कंप्यूटर वेब ब्राउज़र से होने वाली धोखाधड़ी में जहां 10% की कमी आई है, वहीं मोबाइल फ्रॉड सेशन में 67% का बड़ा उछाल देखा गया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुरक्षित माने जाने वाले आईफोन (iOS) उपकरणों पर धोखाधड़ी के मामलों में 86% की भारी तेजी आई है, जबकि एंड्रॉयड पर यह बढ़ोतरी 35% रही.

तेज़ हुई ठगी, बढ़ा वित्तीय नुकसान
साइबर ठग अब पहले से कहीं अधिक संगठित और तेज हो गए हैं. वे पीड़ितों को सोचने या संभलने का मौका दिए बिना बेहद कम समय में पैसे उड़ा रहे हैं:

  • शॉर्ट सेशन: जालसाजों का औसत फ्रॉड सेशन समय 32% तक घट गया है, यानी वे बहुत तेजी से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं.
  • बड़ी चपत: प्रति फ्रॉड सेशन चुराई जाने वाली औसत रकम में 1.7 गुना की वृद्धि हुई है. साथ ही कुल फ्रॉड प्रयासों की वैल्यू भी 35% बढ़ गई है.

₹22,000 करोड़ से अधिक की चपत
भारत में साइबर अपराध का पैमाना कितना बड़ा हो चुका है, इसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है:

  • साल 2025 में कुल ₹22,496 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गईं.
  • मुस्तैद सुरक्षा प्रणालियों ने संदिग्ध रजिस्ट्री के जरिए ₹9,055 करोड़ के फर्जी भुगतानों को रोकने में सफलता हासिल की.
  • इस अवैध पैसे को ठिकाने लगाने के लिए अपराधियों ने देश के केवल 700 बैंक शाखाओं में 8.5 लाख से अधिक 'म्यूल' खाते खोल रखे थे.

बचाव के लिए नई तकनीक
बायोकैच के विशेषज्ञों का कहना है कि लोग टेक्स्ट मैसेज को बैंक का असली अलर्ट मानकर तुरंत भरोसा कर लेते हैं. इस खतरे से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) बैंकों के साथ मिलकर 'बिहेवियरल इंटेलिजेंस' तकनीक अपना रहे हैं, जो यूजर के टाइप करने के तरीके और स्क्रीन टच पैटर्न से ही धोखेबाज़ों को पकड़ लेती है.

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