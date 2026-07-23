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भारत में मोबाइल और एसएमएस बैंकिंग घोटाले 146% बढ़े, सिर्फ आईफोन पर ही 86% की तेजी

हैदराबाद: भारत में एसएमएस और मोबाइल बैंकिंग घोटालों में 146% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. डिजिटल सुरक्षा फर्म 'बायोकैच' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधियों ने अब पारंपरिक वेब ब्राउज़र के बजाय सीधे लोगों के मोबाइल फोन और यूपीआई (UPI) नेटवर्क को अपना मुख्य निशाना बनाया है.

मोबाइल और आईफोन यूजर्स पर बड़ा हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, कंप्यूटर वेब ब्राउज़र से होने वाली धोखाधड़ी में जहां 10% की कमी आई है, वहीं मोबाइल फ्रॉड सेशन में 67% का बड़ा उछाल देखा गया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुरक्षित माने जाने वाले आईफोन (iOS) उपकरणों पर धोखाधड़ी के मामलों में 86% की भारी तेजी आई है, जबकि एंड्रॉयड पर यह बढ़ोतरी 35% रही.

तेज़ हुई ठगी, बढ़ा वित्तीय नुकसान

साइबर ठग अब पहले से कहीं अधिक संगठित और तेज हो गए हैं. वे पीड़ितों को सोचने या संभलने का मौका दिए बिना बेहद कम समय में पैसे उड़ा रहे हैं: