SMC बिल 2025: सेबी की ताकत या निवेशकों का भरोसा, जानें क्या बदल रहा है

हैदराबाद: शेयर बाजार से जुड़े नियमों में कई दशकों बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (SMC) बिल, 2025 लोकसभा में पेश किया है. इस विधेयक का मकसद पूंजी बाजार को ज्यादा पारदर्शी, समयबद्ध और निवेशक-अनुकूल बनाना है. साथ ही यह सेबी (SEBI) की शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है. क्या है SMC Bill 2025?

SMC Bill 2025 तीन पुराने कानूनों— सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956

SEBI एक्ट, 1992

डिपॉजिटरीज एक्ट, 1996 को खत्म कर एक एकीकृत कानून लाने का प्रस्ताव करता है. सरकार का मानना है कि इससे नियम सरल होंगे और बाजार सहभागियों को कानूनी स्पष्टता मिलेगी. जांच-पड़ताल पर 8 साल की सीमा

इस विधेयक का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सेबी किसी भी मामले में आठ साल से पुराने लेनदेन पर जांच या निरीक्षण का आदेश नहीं दे सकेगा. हालांकि, जिन मामलों का सिक्योरिटी मार्केट पर सिस्टमैटिक असर पड़ता है, उन पर यह सीमा लागू नहीं होगी. इससे कंपनियों और संस्थानों को पुराने मामलों से लंबे समय तक परेशान नहीं होना पड़ेगा.