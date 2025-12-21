SMC बिल 2025: सेबी की ताकत या निवेशकों का भरोसा, जानें क्या बदल रहा है
SMC बिल 2025 सेबी की जांच पर आठ साल की सीमा, 180 दिन का समयबद्ध ढांचा और लोकपाल व्यवस्था लाकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा.
Published : December 21, 2025 at 5:33 PM IST
हैदराबाद: शेयर बाजार से जुड़े नियमों में कई दशकों बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (SMC) बिल, 2025 लोकसभा में पेश किया है. इस विधेयक का मकसद पूंजी बाजार को ज्यादा पारदर्शी, समयबद्ध और निवेशक-अनुकूल बनाना है. साथ ही यह सेबी (SEBI) की शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है.
क्या है SMC Bill 2025?
SMC Bill 2025 तीन पुराने कानूनों—
- सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956
- SEBI एक्ट, 1992
- डिपॉजिटरीज एक्ट, 1996
को खत्म कर एक एकीकृत कानून लाने का प्रस्ताव करता है. सरकार का मानना है कि इससे नियम सरल होंगे और बाजार सहभागियों को कानूनी स्पष्टता मिलेगी.
जांच-पड़ताल पर 8 साल की सीमा
इस विधेयक का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सेबी किसी भी मामले में आठ साल से पुराने लेनदेन पर जांच या निरीक्षण का आदेश नहीं दे सकेगा. हालांकि, जिन मामलों का सिक्योरिटी मार्केट पर सिस्टमैटिक असर पड़ता है, उन पर यह सीमा लागू नहीं होगी. इससे कंपनियों और संस्थानों को पुराने मामलों से लंबे समय तक परेशान नहीं होना पड़ेगा.
सेबी को जांच के लिए सिर्फ 180 दिन
- SMC Bill के तहत सेबी को किसी भी जांच को 180 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा.
- अगर देरी होती है, तो इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे और समय बढ़ाने के लिए सेबी के पूर्णकालिक सदस्य की मंजूरी लेनी होगी.
- अंतरिम आदेशों की वैधता भी 180 दिनों तक सीमित रहेगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा.
लोकपाल व्यवस्था से निवेशकों को राहत
विधेयक में लोकपाल आधारित शिकायत निवारण तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव है. सेबी अपने एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोकपाल नियुक्त कर सकेगा. लोकपाल निवेशकों की शिकायतें प्राप्त करेगा, उनकी जांच करेगा और समाधान देगा. इससे निवेशकों को SCORES और ODR के अलावा एक मजबूत वैकल्पिक मंच मिलेगा.
क्या सच में घटेगी सेबी की ताकत?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल सेबी की ताकत को कम नहीं करता, बल्कि उसे ज्यादा जवाबदेह और समयबद्ध बनाता है. स्पष्ट सीमाएं तय होने से मनमाने लंबे मामलों पर रोक लगेगी, जिससे बाजार में भरोसा बढ़ेगा.
सेबी के फाइनैंशियल फ्रेमवर्क में बदलाव
विधेयक के अनुसार, सेबी को अपने वार्षिक सरप्लस का 25% रिजर्व फंड में रखना होगा. यह फंड केवल सेबी के खर्चों के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि बची राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी. अनुमान है कि सेबी का जनरल फंड फिलहाल 3,000–4,000 करोड़ रुपये का है.
यह भी पढ़ें- एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस महंगा, बैंक ने डेबिट कार्ड खर्च सीमा बढ़ाई