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स्मार्टफोन बाजार में बड़ी गिरावट; 2025 के मुकाबले 26% कमी, बिके सिर्फ 3.58 करोड़ सेट

स्मार्टफोन बाजार में बड़ी गिरावट की वजह क्या? सैमसंग फिर भी टॉप सेलर कैसे? ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): India Smartphone Market: स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर है. क्योंकि, 2025 के मुकाबले इस साल 26% कम लोगों ने नया स्मार्टफोन खरीदा है. कंपनियों के गोदामों में फोन पड़े-पड़े धूल खा रहे हैं और बिक्री का आंकड़ा सिमट कर सिर्फ 3.58 करोड़ पर आ गया है. यानी हर 4 में से 1 ग्राहक ने नया फोन खरीदने का प्लान टाल दिया.

5G के बावजूद बाजार में ये बड़ी गिरावट कंपनियों की टेंशन बढ़ा रही है. खास बात ये है कि लोग अब 5G की जगह 4G फोन खरीदने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं. इसकी वजह स्मार्टफोन की बढ़ती कीमत है या महंगे रिचार्ज... आइए ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं.

वीवो में सबसे बड़ी गिरावट: ओम्डिया की रिपोर्ट के अनुसार, वीवो की शिपमेंट में सालाना 34% की सबसे भारी गिरावट देखने को मिली है. बार-बार बढ़ती कीमतों और शुरुआती एंट्री-लेवल सेगमेंट में कम मॉडल होने के चलते इसकी प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई.

दरअसल, चीनी स्मार्टफोन निर्माता जैसे Xiaomi, Realme, Poco पारंपरिक रूप से अपनी अधिकांश सेल अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और 'एक्सक्लूसिव ऑनलाइन लॉन्च' के जरिए करते हैं. लेकिन, चिप और कंपोनेंट्स की कमी के कारण इस बार कम एक्सक्लूसिव लॉन्च हुए.

भारतीयों ने चीनी स्मार्टफोन से किया किनारा: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी साल 2025 की तीसरी तिमाही के 75% से गिरकर साल 2026 की तीसरी तिमाही में 68% पर आ गई है.

स्मार्टफोन बाजार में बड़ी गिरावट की वजह क्या? सैमसंग फिर भी टॉप सेलर कैसे? (Photo Credit; Getty Images)

गिरावट के दौर में भी सैमसंग की सेल टॉप पर: इस गिरावट के दौर में भी सैमसंग कंपनी 67 लाख स्मार्टफोन बेचकर 19% बाजार हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रही. वीवो 64 लाख यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही. एप्पल ने 39 लाख यूनिट्स की शिपमेंट दर्ज की. इस बीच चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 75% से घटकर 68% पर आ गई है.

इस तिमाही में देशभर में कुल 3.58 करोड़ स्मार्टफोन ही बिके, जो 2016 के बाद सबसे कम है. पिछले साल 2025 की समान तिमाही के मुकाबले बिक्री में 26% की सालाना गिरावट आई है.

स्मार्टफोन बाजार में बड़ी गिरावट की वजह क्या? सैमसंग फिर भी टॉप सेलर कैसे? (Photo Credit; Getty Images)

दरअसल, रैम (DRAM) और स्टोरेज (NAND) जैसी मेमोरी चिप्स की वैश्विक किल्लत और बढ़ती कीमतों के कारण चीनी कंपनियों के लिए कम दाम में बेहतर फोन देना मुश्किल हो गया. यही कारण है कि शाओमी को कमजोर रैम/स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की वजह से नुकसान हुआ. जबकि ओप्पो को बढ़ती कीमतों और रीटेलर्स द्वारा स्टॉक न भरने के कारण 24% से 28% तक की शिपमेंट गिरावट का सामना करना पड़ा.

गिरावट के दौर में भी सैमसंग कैसे बढ़ता रहा: ओम्डिया की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने अपने प्रीमियम गैलेक्सी पोर्टफोलियो, बैंक कैशबैक, एक्सचेंज बोनस और लंबी अवधि के आसान ईएमआई (No-cost EMI) ऑफर्स के सहारे 19% मार्केट शेयर के साथ नंबर-1 का स्थान दोबारा हासिल कर लिया.

वहीं, एप्पल ने आईफोन 16 और बेस आईफोन 17 मॉडल की मजबूत मांग, त्योहारों से पहले रीटेलर्स द्वारा किए गए स्टॉक और आईफोन 18 प्रो सीरीज के लॉन्च के दम पर टॉप-5 में जगह बना ली. साथ ही चीनी ब्रांड Realme को इस सूची से बाहर कर दिया.

स्मार्टफोन बाजार में बड़ी गिरावट की वजह क्या? सैमसंग फिर भी टॉप सेलर कैसे? (Photo Credit; Getty Images)

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में ऐतिहासिक 26% की गिरावट की वजह क्या: भारत के स्मार्टफोन बाजार में साल 2026 की तीसरी तिमाही में 26% की ऐतिहासिक गिरावट के मुख्य कारणों में पुर्जों की बढ़ती लागत को माना जा रहा है. इसके अलावा ग्राहकों द्वारा फोन को लंबे समय तक चलाना, त्योहारी सीजन में देरी और ऑनलाइन चैनलों पर डिस्काउंट की कमी भी गिरावट की वजह में सबसे अहम हैं.

बढ़ते निर्माण खर्च और महंगे कंपोनेंट्स ने खुदरा कीमतों को प्रभावित किया है. जबकि ग्राहकों ने पुराने फोन को अधिक समय तक चलाना और प्रीमियम मॉडल की ओर रुख करना बेहतर समझा. दरअसल, मेमोरी चिप और अन्य जरूरी कंपोनेंट्स महंगे होने से स्मार्टफोन की निर्माण लागत और खुदरा कीमतें बढ़ गई हैं.

महंगे फोन और दीपावली के त्योहार में थोड़ी देरी होने की वजह से ग्राहकों और दुकानदारों ने नई खरीदारी टाल दी है. महंगे 5G उपकरणों के चलते कम कीमत वाले 4G स्मार्टफोन्स की मांग में हल्की बढ़त देखने को मिली है.

स्मार्टफोन बाजार में बड़ी गिरावट की वजह क्या? सैमसंग फिर भी टॉप सेलर कैसे? (Photo Credit; Getty Images)

5G छोड़कर 4G स्मार्टफोन अपना रहे लोग: ओम्डिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सस्ते और बजट सेगमेंट (₹10,000 से ₹15,000) में 5G के मुकाबले 4G स्मार्टफोन्स की मांग में बढ़त देखेने को मिली है. 2026 में 5G फोन की बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग वापस 4G फोन की तरफ रुख कर रहा है. दरअसल, कंपोनेंट्स महंगे होने के कारण कंपनियां कम बजट में अच्छे 5G फोन नहीं बना पा रही हैं.

ऐसे में ₹12,000 के बजट में एक 5G फोन लेने पर लोगों को कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी लाइफ से समझौता करना पड़ता है. लेकिन, उसी ₹12,000 के बजट में 4G फोन में ग्राहकों को ज्यादा रैम (RAM), बेहतर कैमरा और एमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं. इसके अलावा, टेलीकॉम कंपनियों की ओर से 5G डेटा प्लान्स की कीमतें बढ़ाने के कारण आम यूजर्स, जो सिर्फ बुनियादी काम (कॉलिंग, व्हाट्सएप, यूट्यूब) करते हैं, 4G नेटवर्क और 4G फोन को ही अधिक किफायती मान रहे हैं.

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