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TOP UP LOAN: अचानक पैसों की जरूरत? पर्सनल लोन भूल जाइए, इस आसान ट्रिक से बैंक देगा सस्ता लोन

हैदराबाद: बदलते दौर में अनपेक्षित खर्चों का आना एक आम बात हो गई है. घर का नवीनीकरण, बच्चों की उच्च शिक्षा, चिकित्सा आपातकाल या विवाह जैसे बड़े खर्चों के लिए अक्सर लोग तुरंत फंड की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं. ऐसे समय में अधिकांश उपभोक्ताओं का ध्यान सबसे पहले पर्सनल लोन की तरफ जाता है. हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपका पहले से कोई होम लोन चल रहा है, तो नया पर्सनल लोन लेना एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है. इसके बजाय, 'टॉप-अप लोन' एक अत्यधिक सुरक्षित, सस्ता और स्मार्ट वित्तीय विकल्प बनकर उभरा है.

क्या है टॉप-अप लोन?

सरल वित्तीय भाषा में, टॉप-अप लोन आपके मौजूदा लोन के ऊपर मिलने वाली एक अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा है. यदि आप अपने वर्तमान होम लोन की मासिक किस्तें (EMIs) नियमित रूप से चुका रहे हैं और आपका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, तो बैंक आपकी उसी बंधक संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर आपको अतिरिक्त लोन स्वीकृत कर देता है. इसके लिए आपको किसी नए ऋणदाता या वित्तीय संस्थान के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती.

ब्याज दरों का बड़ा अंतर

टॉप-अप लोन को चुनने का सबसे मुख्य कारण इसकी बेहद प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें हैं. वर्तमान वित्तीय बाजार में जहां एक असुरक्षित पर्सनल लोन की ब्याज दरें आमतौर पर 11.50% से शुरू होकर 18% या उससे भी अधिक तक जाती हैं, वहीं टॉप-अप होम लोन की दरें मात्र 8.75% से 9.75% के आसपास मिल जाती हैं. हालांकि, यह दर आपके मूल होम लोन की दर से लगभग 0.25% से 0.50% तक थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन पर्सनल लोन की तुलना में यह आपको ब्याज के रूप में लगने वाले लाखों रुपये की सीधी बचत कराती है.