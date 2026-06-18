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TOP UP LOAN: अचानक पैसों की जरूरत? पर्सनल लोन भूल जाइए, इस आसान ट्रिक से बैंक देगा सस्ता लोन

होम लोन ग्राहकों के लिए टॉप-अप लोन पर्सनल लोन से सस्ता और बेहतर विकल्प है, जिससे कम ब्याज पर तुरंत अतिरिक्त पैसा मिलता है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 5:23 PM IST

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हैदराबाद: बदलते दौर में अनपेक्षित खर्चों का आना एक आम बात हो गई है. घर का नवीनीकरण, बच्चों की उच्च शिक्षा, चिकित्सा आपातकाल या विवाह जैसे बड़े खर्चों के लिए अक्सर लोग तुरंत फंड की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं. ऐसे समय में अधिकांश उपभोक्ताओं का ध्यान सबसे पहले पर्सनल लोन की तरफ जाता है. हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपका पहले से कोई होम लोन चल रहा है, तो नया पर्सनल लोन लेना एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है. इसके बजाय, 'टॉप-अप लोन' एक अत्यधिक सुरक्षित, सस्ता और स्मार्ट वित्तीय विकल्प बनकर उभरा है.

क्या है टॉप-अप लोन?
सरल वित्तीय भाषा में, टॉप-अप लोन आपके मौजूदा लोन के ऊपर मिलने वाली एक अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा है. यदि आप अपने वर्तमान होम लोन की मासिक किस्तें (EMIs) नियमित रूप से चुका रहे हैं और आपका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, तो बैंक आपकी उसी बंधक संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर आपको अतिरिक्त लोन स्वीकृत कर देता है. इसके लिए आपको किसी नए ऋणदाता या वित्तीय संस्थान के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती.

ब्याज दरों का बड़ा अंतर
टॉप-अप लोन को चुनने का सबसे मुख्य कारण इसकी बेहद प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें हैं. वर्तमान वित्तीय बाजार में जहां एक असुरक्षित पर्सनल लोन की ब्याज दरें आमतौर पर 11.50% से शुरू होकर 18% या उससे भी अधिक तक जाती हैं, वहीं टॉप-अप होम लोन की दरें मात्र 8.75% से 9.75% के आसपास मिल जाती हैं. हालांकि, यह दर आपके मूल होम लोन की दर से लगभग 0.25% से 0.50% तक थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन पर्सनल लोन की तुलना में यह आपको ब्याज के रूप में लगने वाले लाखों रुपये की सीधी बचत कराती है.

लंबी पुनर्भुगतान अवधि और कम EMI
पर्सनल लोन की अधिकतम अवधि आमतौर पर 5 से 7 वर्ष तक ही सीमित होती है, जिसके कारण मासिक किस्त (EMI) का बोझ काफी बढ़ जाता है. इसके विपरीत, टॉप-अप लोन की अवधि आपके मौजूदा होम लोन की शेष अवधि (जो 10 से 15 वर्ष या उससे अधिक भी हो सकती है) से जोड़ दी जाती है. लंबी अवधि मिलने के कारण मासिक EMI का बोझ न्यूनतम हो जाता है, जिससे आपके मासिक घरेलू बजट और नकदी प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता.

उपयोग की स्वतंत्रता और टैक्स लाभ
इस लोन की एक और प्रमुख विशेषता इसके उपयोग की लचीलापन है. बैंक इस पैसे के अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं. उपभोक्ता इस राशि का उपयोग किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, यदि इस लोन का उपयोग घर के विस्तार या सुधार के लिए किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है.

न्यूनतम कागजी कार्रवाई और त्वरित संवितरण
एक नया लोन लेने की प्रक्रिया में नए सिरे से दस्तावेज जमा करना और संपत्ति का मूल्यांकन शामिल होता है, जिसमें काफी समय नष्ट होता है. लेकिन टॉप-अप लोन के मामले में, चूंकि बैंक के पास ग्राहक का केवाईसी (KYC), आय का विवरण और संपत्ति के मूल दस्तावेज पहले से ही सुरक्षित होते हैं, इसलिए पुन: प्रलेखन की प्रक्रिया बेहद संक्षिप्त होती है. अधिकांश बैंक अपने मौजूदा योग्य ग्राहकों को 'प्री-अप्रूव्ड डिजिटल टॉप-अप लोन' की सुविधा देते हैं, जिससे फंड कुछ ही घंटों में सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है.
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