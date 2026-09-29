PPF, सुकन्या और सीनियर सिटीजन स्कीम के लिए कल बड़ा दिन, सरकार लेगी अहम फैसला
पीपीएफ, सुकन्या और सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दरों पर कल सरकार लेगी बड़ा फैसला, जानिए क्या आपकी कमाई बढ़ेगी या घटेगी?
Published : September 29, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: अगर आपने अपनी गाढ़ी कमाई को पोस्ट ऑफिस या बैंकों की छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर 2026) के लिए केंद्र सरकार 30 सितंबर 2026 को ब्याज दरों की समीक्षा करने जा रही है. नियमों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय हर तीन महीने में इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करता है और नई दरों की घोषणा करता है.
इस बार देश भर के करोड़ों नौकरीपेशा लोग, महिलाएं और बुजुर्ग निवेशक असमंजस में हैं कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले सरकार ब्याज दरें बढ़ाएगी, घटाएगी या इन्हें स्थिर रखेगी.
क्या हैं इस बार के समीकरण? क्या मिलेगी खुशखबरी?
बाजार के जानकारों और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:
- आरबीआई के फैसले और स्थिर रेपो रेट: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी पिछली कुछ मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. जब केंद्रीय बैंक की नीतियां स्थिर होती हैं और खुदरा मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है, तो सरकार आमतौर पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं करती है. इसलिए, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भी ब्याज दरें स्थिर रहने की सबसे ज्यादा संभावना है.
- पीपीएफ (PPF) पर टिकी सबकी नजरें: देश के मध्यम वर्ग के बीच सबसे लोकप्रिय पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर पिछले लंबे समय से 7.1% पर टिकी हुई है. हालांकि श्यामला गोपीनाथ समिति के फॉर्मूले के अनुसार, सरकारी बॉन्ड यील्ड के आधार पर पीपीएफ की दर 7.5% से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि पीपीएफ को मिलने वाला 'Triple E' (EEE) टैक्स बेनेफिट (निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों पूरी तरह टैक्स-फ्री) इसे पहले से ही बेहद आकर्षक बनाता है. अगर दिवाली से ठीक पहले सरकार इसे बढ़ाती है, तो यह निवेशकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट होगा.
बेटियां और बुजुर्ग रहेंगे सुरक्षित, नहीं होगी कटौती!
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना (8.2%) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (8.2%) पर पहले से ही बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के मुकाबले काफी शानदार ब्याज मिल रहा है. चूंकि ये दोनों योजनाएं क्रमशः बेटियों के उज्जवल भविष्य और बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हैं, इसलिए त्योहारी सीजन को देखते हुए इनमें कटौती की संभावना न के बराबर है.
निवेश करने से पहले देखें वर्तमान ब्याज दरों की पूरी लिस्ट
|योजना का नाम
|वर्तमान ब्याज दर
|मुख्य विशेषता
|सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
|8.2%
|सालाना कंपाउंडिंग (बेटियों के लिए सर्वश्रेष्ठ)
|सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
|8.2%
|हर 3 महीने में ब्याज का भुगतान
|नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
|7.7%
|5 साल का लॉक-इन, सालाना कंपाउंडिंग
|5-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)
|7.5%
|धारा 80C के तहत टैक्स में छूट
|किसान विकास पत्र (KVP)
|7.5%
|115 महीनों (9 साल 7 महीने) में पैसा डबल
|पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)
|7.4%
|हर महीने निश्चित आय की गारंटी
|पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
|7.1%
|100% टैक्स-फ्री रिटर्न (15 साल लॉक-इन)
|पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट
|4.0%
|साधारण बचत खाता
निवेशकों के लिए काम की सलाह: अभी रोक कर रखें अपना फैसला
वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष (FY 2026-27) की दूसरी छमाही शुरू होने वाली है. टैक्स सेविंग और सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करने वाले लोगों को 30 सितंबर की शाम को आने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए. अगर आप अक्टूबर में कोई नई एफडी (FD) या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं, तो 30 सितंबर के फैसले के बाद ही कदम बढ़ाएं, ताकि आपको अपनी पूंजी पर अधिकतम और सटीक रिटर्न मिल सके.
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