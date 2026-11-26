लोकल से ग्लोबल... छोटे-छोटे शहर बने एक्सपोर्ट हब, देशभर के 770 से अधिक जिलों के यूनिक प्रोडक्ट्स वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे
आर्थिक ग्रोथ इंजन बन रहे दूर-दराज के रूरल डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का कुल निर्यात ऑल टाइम हाई पर पहुंचा
Published : November 26, 2026 at 5:46 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team). हाल के सालों में भारत के छोटे-छोटे शहरों से वहां से लोकल और खास प्रोडक्ट्स की विदेशों में मांग बढ़ी है. उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैले हजारों माइक्रो, स्माल, मीडियम इंटरप्राइजेज वैश्विक स्तर के एक्सपोर्टर बन रहे हैं और देश की आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं. इसका नतीजा रहा है कि भारत का दूसरे देशों काे निर्यात अब तक के उच्च स्तर तक पहुंच गया है.
पीआईबी(प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो) के आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में भारत का गुड्स एंड सर्विसेस का कुल एक्सपोर्ट 825.25 बिलियन डाॅलर(76.08 लाख करोड़ रुपए) रहा है और यह ऑल टाइम हाई है. यही नहीं, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025-26 में यही एक्सपोर्ट बढ़कर 863.11 बिलियन डाॅलर तक पहुंच जाएगा. पीआईबी की रिलीज कहती है कि दशकों तक निर्यात से जुड़ी गतिविधियां कुछ एक इंडस्ट्रियल कलस्टर और पोर्ट सिटीज में केंद्रित थीं.
लेकिन अब छोटे टाउन, रूरल डिस्ट्रिक्ट, दूर-दराज के इलाके भारत के लिए नए ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप उभरे हैं. देश की इकोनाॅमिक डेवलपमेंट के लिए ये शहर नए ग्रोथ इंजन साबित हो रहे हैं. पीआईबी के मुताबिक सरकारी प्रयासों व सरकारी स्कीम ने इस बदलाव को हवा देने का काम किया है. जिलों पर आधारित निर्यात रणनीति से डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब(डीईएच) के रूप में डेवलप किया गया ताकि वहां के यूनिक उत्पाद दुनिया के मार्केट में अपनी पहुंच बना सकें. उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़े और डिस्ट्रिक्ट आधारित इकोनाॅमिक ग्रोथ हासिल की जा पाए.
डीईएच में जनवरी तक देशभर में 770 से अधिक जिले कवर किए गए: पीआईबी के मुताबिक 'डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब्स' स्कीम के तहत जनवरी, 2026 तक देशभर में 770 से अधिक जिले कवर किए जा चुके हैं. इस पहल का मेन मकसद एकदम से जमीनी स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट और रोजगार के अवसर पैदा करने को बढ़ावा देना है.ओडीओपी योजना को भी इसके साथ जोड़ा गया है.
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