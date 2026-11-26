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लोकल से ग्लोबल... छोटे-छोटे शहर बने एक्सपोर्ट हब, देशभर के 770 से अधिक जिलों के यूनिक प्रोडक्ट्स वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे

भारत के छोटे-छोटे शहर अपने यूनिक प्रोडक्ट्स से एक्सपोर्ट हब के रूप में उभर रहे हैं. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद(EB Prime Team). हाल के सालों में भारत के छोटे-छोटे शहरों से वहां से लोकल और खास प्रोडक्ट्स की विदेशों में मांग बढ़ी है. उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैले हजारों माइक्रो, स्माल, मीडियम इंटरप्राइजेज वैश्विक स्तर के एक्सपोर्टर बन रहे हैं और देश की आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं. इसका नतीजा रहा है कि भारत का दूसरे देशों काे निर्यात अब तक के उच्च स्तर तक पहुंच गया है.

पीआईबी(प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो) के आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में भारत का गुड्स एंड सर्विसेस का कुल एक्सपोर्ट 825.25 बिलियन डाॅलर(76.08 लाख करोड़ रुपए) रहा है और यह ऑल टाइम हाई है. यही नहीं, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025-26 में यही एक्सपोर्ट बढ़कर 863.11 बिलियन डाॅलर तक पहुंच जाएगा. पीआईबी की रिलीज कहती है कि दशकों तक निर्यात से जुड़ी गतिविधियां कुछ एक इंडस्ट्रियल कलस्टर और पोर्ट सिटीज में केंद्रित थीं.