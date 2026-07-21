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टाटानगर से मुंबई और वाराणसी के लिए चलेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें कब से शुरू होगा सफर

लंबी दूरी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. टाटानगर को जल्द ही मुंबई और वाराणसी के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें मिल सकती हैं.

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स्टेशन पर खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस (file photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 1:24 PM IST

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हैदराबाद: टाटानगर रेलवे स्टेशन जल्द ही पूर्वी भारत का एक प्रमुख रेल हब बनने जा रहा है. रेल यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और तेज बनाने के लिए इस औद्योगिक शहर को दो नई अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है. दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने इन दोनों ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को एक व्यापक और विस्तृत प्रस्ताव भेजा है.

मुंबई और वाराणसी का सफर होगा आसान
रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल के शालिमार से देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच चलाई जाएगी. यह ट्रेन सीधे टाटानगर और चक्रधरपुर होकर गुजरेगी, जिससे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्रियों को सीधा और तेज कनेक्शन मिलेगा. वहीं दूसरी बहुप्रतीक्षित ट्रेन टाटानगर-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस होगी. यह ट्रेन झारखंड के इस औद्योगिक शहर को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक नगरी वाराणसी से सीधे जोड़ेगी. इस रूट के शुरू होने से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

₹283 करोड़ से दूर होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
टाटानगर-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पहले साल 2024 में ही शुरू करने की योजना थी, लेकिन टाटा स्टेशन पर हाई-स्पीड ट्रेनों के रखरखाव (मेंटेनेंस) के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण इस प्रोजेक्ट में देरी हुई. वर्तमान में टाटानगर स्टेशन पर केवल एक वाशिंग लाइन है, जिसका उपयोग मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों की सफाई और सर्विसिंग के लिए किया जाता है. स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव की इस चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे टाटानगर में 283 करोड़ रुपये की लागत से एक नया, अत्याधुनिक कोचिंग डिपो बनाने जा रहा है. इस डिपो के निर्माण और स्टेशन के पुनर्विकास का काम पूरा होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और यहां से कई नई ट्रेनें संचालित की जा सकेंगी.

5 वंदे भारत ट्रेनों का हब बनेगा टाटानगर
इन दो नई स्लीपर ट्रेनों के शुरू होने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क केंद्रों में गिना जाएगा. वर्तमान में टाटानगर से पटना और ब्रह्मपुर के लिए वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. इसके अलावा, रांची-हावड़ा और राउरकेला-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस भी हफ्ते में छह दिन इसी स्टेशन से होकर गुजरती हैं. इन दो नई स्लीपर श्रेणियों के जुड़ने से टाटा स्टेशन से जुड़ने वाली वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या पांच हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, इन ट्रेनों के संचालन की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें- वाराणसी के लिए नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा, लखनऊ में भी रुकेगी, जानें रूट और टाइमिंग

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