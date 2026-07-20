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सरकारी सुधारों और निजी स्टार्टअप्स का कमाल; स्काईरूट के विक्रम-1 के साथ भारत ने रखा अंतरिक्ष के नए युग में कदम

विक्रम-1 की सफल उड़ान से भारत में निजी अंतरिक्ष क्रांति शुरू हुई, जिससे 2033 तक स्पेस इकॉनमी $44 बिलियन पहुंचने का रास्ता साफ हुआ.

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Skyroot का Vikram-1 (फोटो - X/@SkyrootA)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 3:34 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 3:47 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दहलीज को पार कर लिया है. हैदराबाद स्थित डीप-टेक स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट 'विक्रम-1' (Vikram-1) की सफल लॉन्चिंग और अग्निकुल कॉस्मॉस के स्वदेशी प्रयासों ने देश के दूसरे अंतरिक्ष रेवोल्यूशन का शंखनाद कर दिया है. 'मिशन आगमन' के तहत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले इस 22 मीटर लंबे रॉकेट ने अपने पहले ही प्रयास में कई उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का लोहा मनवाया है.

यह ऐतिहासिक प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी मील का पत्थर नहीं है, बल्कि यह इस बात का साफ संकेत है कि भारत में अब एक जीवंत और आत्मनिर्भर प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम पूरी तरह तैयार हो चुका है. यह नया दौर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की छह दशकों की शानदार विरासत को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उसे एक असीमित आर्थिक, व्यावसायिक और रणनीतिक ताकत में बदल रहा है. इस अभूतपूर्व सफलता के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों (जैसे अमेरिका और चीन) की एलीट लीग में शामिल हो गया है जिनके पास निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल लॉन्चिंग की स्वतंत्र क्षमता है.

2020 के नीतिगत सुधार: बंद दरवाजों से खुले आसमान तक का सफर
भारत का पहला अंतरिक्ष रेवोल्यूशन पूरी तरह इसरो (ISRO) के नेतृत्व में हुआ था. भारी तकनीकी और वित्तीय बाधाओं के बावजूद, इसरो ने भारत को दुनिया की सबसे सम्मानित अंतरिक्ष महाशक्तियों की कतार में ला खड़ा किया. लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन और चंद्रयान-मंगलयान जैसे ग्रहों के अन्वेषण में इसरो ने जो महारत हासिल की, वह आज भी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है.

लेक‍िन भारत की अंतरिक्ष यात्रा का यह अगला पड़ाव केवल एक ही सरकारी संस्था तक सीमित नहीं रह सकता था. अब चुनौती सिर्फ अंतरिक्ष में पहुँचने की नहीं थी, बल्कि अपनी वैज्ञानिक क्षमता को देश की आर्थिक ताकत, उच्च-मूल्य विनिर्माण और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में बदलने की थी.

साल 2020 से पहले तक भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था और सिर्फ इसरो को ही रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति थी. निजी कंपनियां केवल पुर्जे बनाने वाले वेंडर तक सीमित थीं. लेकिन 2020 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स, IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) के गठन और नई भारतीय अंतरिक्ष नीति ने इस बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया.

इन सुधारों के तहत निजी कंपनियों को इसरो की विश्वस्तरीय लैब्स, लॉन्च पैड्स और तकनीकी बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की कानूनी अनुमति मिली. इसके साथ ही सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की राह साफ कर दी. रिफॉर्म्स का असर इस कदर जादुई रहा कि जहाँ 2020 से पहले देश में इक्का-दुक्का स्टार्टअप थे, वहीं आज 400 से अधिक सक्रिय स्पेस-टेक स्टार्टअप्स की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है.

कितने का है बिजनेस बाजार
केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्रालय द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत का स्पेस बिजनेस लगभग $8.4 बिलियन से $9 बिलियन (करीब ₹70,000 करोड़ से ₹75,000 करोड़) का है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2% से 3% है.

भारत सरकार के डिकेडल विजन और विभिन्न औद्योगिक रिपोर्टों के अनुसार, साल 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन (लगभग ₹3.6 लाख करोड़) तक पहुँचने का अनुमान है. इस तेज़ी से भारत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 8% से अधिक हो जाएगी. स्काईरूट एरोस्पेस आज $1.1 बिलियन से अधिक की वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला स्पेस-टेक यूनिकॉर्न बन चुका है, जिसने दुनिया भर के बड़े निवेशकों (जैसे सिंगापुर के GIC) का ध्यान भारत की ओर खींचा है.

वैश्विक चुनौतियां और रणनीतिक सबक

दुनिया भर के हालिया भू-राजनीतिक घटनाक्रम बताते हैं कि अंतरिक्ष अब केवल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का मुख्य डिजिटल हाईवे है:

  • चीन का मॉडल: चीन ने अपने कड़े राजनीतिक संकल्प और भारी निवेश के दम पर सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और सेना को एक सूत्र में पिरोकर एक विशाल स्पेस इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें 'तियांगोंग' अंतरिक्ष स्टेशन और 'बेइदौ' नेविगेशन प्रणाली शामिल है.
  • अमेरिका का मॉडल: अमेरिका की ताकत आज केवल नासा नहीं, बल्कि उसकी निजी कंपनियां जैसे SpaceX हैं, जिन्होंने लॉन्चिंग की लागत को बेहद कम करके पूरी दुनिया के कमर्शियल बाजार पर कब्जा कर लिया है.

भारत ठीक इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. आज स्काईरूट और अग्निकुल कॉस्मॉस जैसे स्टार्टअप्स केवल रॉकेट ही नहीं बना रहे, बल्कि री-यूजेबिलिटी और 3D-प्रिंटेड इंजन जैसी आधुनिक तकनीकों में सीधे तौर पर वैश्विक दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं.

स्पेस अब विज्ञान नहीं, 'क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर' है
इस दूसरे अंतरिक्ष रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अंतरिक्ष पर होने वाले निवेश को अब सिर्फ 'विज्ञान पर खर्च' के रूप में नहीं देखा जा सकता. यह देश का क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है—ठीक वैसे ही जैसे हमारे हाईवे, एक्सप्रेसवे, बंदरगाह और पावर ग्रिड हैं. अंतरिक्ष से मिलने वाली सेवाएं सीधे तौर पर देश की उत्पादकता और सुरक्षा को तय कर रही हैं.

  1. नेविगेशन और संप्रभुता (NavIC): भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NavIC (isro.gov.in) देश की रणनीतिक स्वायत्तता की रीढ़ है. सटीक और भरोसेमंद टाइमिंग सेवाएं आज हमारे बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड, स्टॉक एक्सचेंज और टेलीकॉम नेटवर्क को सुरक्षित चलाती हैं. इस संप्रभु क्षमता को अब हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और ग्लोबल साउथ के मित्र देशों तक भी बढ़ाना है.
  2. पृथ्वी निगरानी और आम नागरिक का जीवन (Earth Observation): कृषि, पर्यावरण प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा के लिए स्पेस से मिलने वाला उपग्रह डेटा अब देश के सुशासन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है. Pixxel जैसी भारतीय कंपनियां हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों के जरिए पृथ्वी की ऐसी तस्वीरें जुटा रही हैं जिससे फसलों की सेहत, मिट्टी की नमी, जंगलों की आग और समुद्र में तेल रिसाव का सटीक और समय रहते अनुमान लगाया जा रहा है. इससे देश के किसानों की सुरक्षा और आपदाओं में लाखों लोगों की जान बचाना संभव हो रहा है.
  3. सैटकॉम और कनेक्टिविटी: पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क जहां नहीं पहुंच सकते (जैसे दूरदराज के सीमावर्ती इलाके या द्वीप), वहां हमारी स्वदेशी लो-अर्थ-ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट कनेक्टिविटी देश को सुरक्षित और डिजिटल रूप से जोड़े रखेगी.

भारत के लिए यह स्पेस बिजनेस कैसे फायदेमंद है?
अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों का आना और इसे बुनियादी ढांचा मानना भारत को बहुआयामी लाभ दे रहा है, IN-SPACe द्वारा जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट 'Decadal Vision and Strategy for Indian Space Economy' और ISRO के अनुसार

  • भारी मात्रा में रोजगार का सृजन: वर्तमान में इस सेक्टर में 45,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं. 2033 तक $44 बिलियन का लक्ष्य पूरा होने पर लाखों हाई-टेक नौकरियां (जैसे एयरोस्पेस इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और एडवांस तकनीशियन) पैदा होंगी.
  • 'मेक इन इंडिया' और उच्च-मूल्य निर्यात: भारत दुनिया में सबसे किफायती दरों पर सैटेलाइट लॉन्चिंग और पार्ट्स बनाने के लिए जाना जाता है. 2033 तक भारत केवल अपने उपग्रह नहीं भेजेगा, बल्कि $11 बिलियन (करीब ₹90,000 करोड़) मूल्य की अंतरिक्ष सेवाओं और कलपुर्जों का दुनिया भर में निर्यात करेगा.
  • इसरो (ISRO) का बोझ कम होना: व्यावसायिक और कमर्शियल उपग्रहों को लॉन्च करने की जिम्मेदारी निजी हाथों में जाने से इसरो अपना पूरा ध्यान और पैसा गहरे अंतरिक्ष अनुसंधानों—जैसे गगनयान (मानव मिशन), चंद्रयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर केंद्रित कर पाएगा.

वैश्विक दिग्गजों को टक्कर दे रहे भारत के अन्य नए सितारे
स्काईरूट की इस अभूतपूर्व सफलता ने भारत के अन्य स्पेस स्टार्टअप्स के लिए एक 'कैटेलिस्ट' का काम किया है.

  • अग्निकुल कॉस्मॉस: यह स्टार्टअप री-यूजेबिलिटी के क्षेत्र में बड़ा धमाका करने जा रहा है. अपने आगामी 'मिशन 02' के तहत यह रॉकेट बूस्टर को समुद्र से सुरक्षित वापस लाने की तकनीक पर काम कर रहा है, जो भारत को सीधे स्पेसएक्स की लीग में खड़ा कर देगा.
  • बेलाट्रिक्स एरोस्पेस: यह उपग्रहों के लिए पर्यावरण के अनुकूल 'इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन' और 'ग्रीन फ्यूल थ्रस्टर्स' (स्पेस टैक्सी) विकसित कर रहा है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को बिना प्रदूषण फैलाए लंबे समय तक टिकाए रखेंगे.
  • ध्रुव स्पेस और गैलेक्सआई : ये कंपनियां एंड-टू-एंड उपग्रह निर्माण और एडवांस्ड इमेजिंग सॉल्यूशंस के जरिए वैश्विक कमर्शियल बाजार पर कब्जा जमा रही हैं।

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Last Updated : July 20, 2026 at 3:47 PM IST

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