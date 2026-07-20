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सरकारी सुधारों और निजी स्टार्टअप्स का कमाल; स्काईरूट के विक्रम-1 के साथ भारत ने रखा अंतरिक्ष के नए युग में कदम

हैदराबाद: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दहलीज को पार कर लिया है. हैदराबाद स्थित डीप-टेक स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट 'विक्रम-1' (Vikram-1) की सफल लॉन्चिंग और अग्निकुल कॉस्मॉस के स्वदेशी प्रयासों ने देश के दूसरे अंतरिक्ष रेवोल्यूशन का शंखनाद कर दिया है. 'मिशन आगमन' के तहत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले इस 22 मीटर लंबे रॉकेट ने अपने पहले ही प्रयास में कई उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का लोहा मनवाया है.

यह ऐतिहासिक प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी मील का पत्थर नहीं है, बल्कि यह इस बात का साफ संकेत है कि भारत में अब एक जीवंत और आत्मनिर्भर प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम पूरी तरह तैयार हो चुका है. यह नया दौर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की छह दशकों की शानदार विरासत को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उसे एक असीमित आर्थिक, व्यावसायिक और रणनीतिक ताकत में बदल रहा है. इस अभूतपूर्व सफलता के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों (जैसे अमेरिका और चीन) की एलीट लीग में शामिल हो गया है जिनके पास निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल लॉन्चिंग की स्वतंत्र क्षमता है.

2020 के नीतिगत सुधार: बंद दरवाजों से खुले आसमान तक का सफर

भारत का पहला अंतरिक्ष रेवोल्यूशन पूरी तरह इसरो (ISRO) के नेतृत्व में हुआ था. भारी तकनीकी और वित्तीय बाधाओं के बावजूद, इसरो ने भारत को दुनिया की सबसे सम्मानित अंतरिक्ष महाशक्तियों की कतार में ला खड़ा किया. लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन और चंद्रयान-मंगलयान जैसे ग्रहों के अन्वेषण में इसरो ने जो महारत हासिल की, वह आज भी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है.

लेक‍िन भारत की अंतरिक्ष यात्रा का यह अगला पड़ाव केवल एक ही सरकारी संस्था तक सीमित नहीं रह सकता था. अब चुनौती सिर्फ अंतरिक्ष में पहुँचने की नहीं थी, बल्कि अपनी वैज्ञानिक क्षमता को देश की आर्थिक ताकत, उच्च-मूल्य विनिर्माण और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में बदलने की थी.

साल 2020 से पहले तक भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था और सिर्फ इसरो को ही रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति थी. निजी कंपनियां केवल पुर्जे बनाने वाले वेंडर तक सीमित थीं. लेकिन 2020 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स, IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) के गठन और नई भारतीय अंतरिक्ष नीति ने इस बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया.

इन सुधारों के तहत निजी कंपनियों को इसरो की विश्वस्तरीय लैब्स, लॉन्च पैड्स और तकनीकी बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की कानूनी अनुमति मिली. इसके साथ ही सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की राह साफ कर दी. रिफॉर्म्स का असर इस कदर जादुई रहा कि जहाँ 2020 से पहले देश में इक्का-दुक्का स्टार्टअप थे, वहीं आज 400 से अधिक सक्रिय स्पेस-टेक स्टार्टअप्स की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है.

कितने का है बिजनेस बाजार

केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्रालय द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत का स्पेस बिजनेस लगभग $8.4 बिलियन से $9 बिलियन (करीब ₹70,000 करोड़ से ₹75,000 करोड़) का है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2% से 3% है.

भारत सरकार के डिकेडल विजन और विभिन्न औद्योगिक रिपोर्टों के अनुसार, साल 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन (लगभग ₹3.6 लाख करोड़) तक पहुँचने का अनुमान है. इस तेज़ी से भारत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 8% से अधिक हो जाएगी. स्काईरूट एरोस्पेस आज $1.1 बिलियन से अधिक की वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला स्पेस-टेक यूनिकॉर्न बन चुका है, जिसने दुनिया भर के बड़े निवेशकों (जैसे सिंगापुर के GIC) का ध्यान भारत की ओर खींचा है.