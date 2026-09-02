ETV Bharat / business

भारत बनेगा वर्ल्ड बैंक का रणनीतिक पार्टनर, वित्त मंत्री ने अजय बंगा से की अहम बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ( ians )

वाशिंगटन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एशविले में आयोजित जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (FMCBG) की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की. इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत और विश्व बैंक के बीच रिश्तों को एक नई दिशा देने पर सहमति बनी. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अब भारत और विश्व बैंक का रिश्ता केवल 'कर्ज लेने और देने' तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक रणनीतिक साझेदारी में बदलेगा, जहां दोनों मिलकर तकनीकी नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देंगे. बैठक की बड़ी बातें और मुख्य फैसले

स्थानीय बाजारों और शहरों का विकास: बैठक में भारत के कॉर्पोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूनिसिपल (नगर निगम) बॉन्ड बाजारों को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई. 'बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी' (MIGA) की मदद से अब शहरों के विकास के लिए निजी पूंजी जुटाना आसान होगा. छोटे उद्योगों (MSME) को राहत: वित्त मंत्री ने 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक' (SIDBI) के जरिए छोटे और मझोले उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा रिकॉर्ड समय में दी गई आर्थिक मदद की सराहना की. इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है.