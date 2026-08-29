ETV Bharat / business

'मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' —शिकागो में वित्त मंत्री सीतारमण का वैश्विक निवेशकों को खुला न्योता

शिकागो: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित एक उच्च स्तरीय बिजनेस राउंडटेबल बैठक में वैश्विक निवेशकों को भारत आने का खुला न्योता दिया है. इस बैठक का मुख्य संदेश था: “भारत में निर्माण करें — भारत और पूरी दुनिया के लिए” वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक कंपनियां भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार न समझें, बल्कि इसे एक ऐसे मजबूत मंच के रूप में देखें जहां से पूरी दुनिया के लिए सामान और तकनीक का निर्यात किया जा सके.

यह महत्वपूर्ण बैठक भारत के महावाणिज्य दूतावास और यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के सहयोग से आयोजित की गई थी.

भारत की नई आर्थिक पहचान: केवल बाजार नहीं, ग्लोबल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले एक दशक में भारत में हुए निरंतर आर्थिक सुधारों, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे के विकास ने व्यापार के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है. अब वैश्विक कंपनियां जब अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए नए ठिकानों की तलाश कर रही हैं, तो भारत उन्हें स्थिरता, विशाल पैमाना और विकास का सबसे भरोसेमंद विकल्प देता है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की ताकत किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा, विनिर्माण क्षमता और आधुनिक तकनीक का एक अनूठा संगम है.