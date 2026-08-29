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'मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' —शिकागो में वित्त मंत्री सीतारमण का वैश्विक निवेशकों को खुला न्योता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिकागो में वैश्विक निवेशकों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक और वित्तीय निवेश कर दुनिया के लिए निर्माण का न्योता दिया.

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अमेरिका के शिकागो में आयोजित बिजनेस राउंडटेबल बैठक (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 11:17 AM IST

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शिकागो: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित एक उच्च स्तरीय बिजनेस राउंडटेबल बैठक में वैश्विक निवेशकों को भारत आने का खुला न्योता दिया है. इस बैठक का मुख्य संदेश था: “भारत में निर्माण करें — भारत और पूरी दुनिया के लिए” वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक कंपनियां भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार न समझें, बल्कि इसे एक ऐसे मजबूत मंच के रूप में देखें जहां से पूरी दुनिया के लिए सामान और तकनीक का निर्यात किया जा सके.

यह महत्वपूर्ण बैठक भारत के महावाणिज्य दूतावास और यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के सहयोग से आयोजित की गई थी.

भारत की नई आर्थिक पहचान: केवल बाजार नहीं, ग्लोबल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले एक दशक में भारत में हुए निरंतर आर्थिक सुधारों, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे के विकास ने व्यापार के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है. अब वैश्विक कंपनियां जब अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए नए ठिकानों की तलाश कर रही हैं, तो भारत उन्हें स्थिरता, विशाल पैमाना और विकास का सबसे भरोसेमंद विकल्प देता है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की ताकत किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा, विनिर्माण क्षमता और आधुनिक तकनीक का एक अनूठा संगम है.

इन 5 बड़े क्षेत्रों में हैं निवेश के सबसे शानदार मौके
बैठक में मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर चर्चा की गई जो भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे.

  • एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर: भारत अब केवल मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान की असेंबलिंग तक सीमित नहीं है. अब ध्यान गहरे पुर्जे बनाने, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उत्पाद विकास पर है. भारत के 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) अब वैश्विक नवाचार के बड़े केंद्र बन चुके हैं.
  • आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत में हो रहा बुनियादी ढांचे का विकास—जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए विशेष ट्रैक, रेलवे का आधुनिकीकरण और हाई-स्पीड रेल—वैश्विक निवेशकों के लिए बड़े अवसर खोल रहा है. इसके लिए 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड' (NIIF) एक बेहतरीन कमर्शियल प्लेटफॉर्म है.
  • रक्षा और ड्रोन तकनीक: 'आत्मनिर्भर भारत' और iDEX जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से भारत रक्षा उत्पादन, ड्रोन्स और ऑटोमैटिक सिस्टम के घरेलू निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
  • गिफ्ट सिटी (GIFT City) - वित्तीय गेटवे: गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निवेश का नया केंद्र बनकर उभरी है. जून 2026 तक इसमें 1,250 से अधिक संस्थाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं. यह बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट, रीइंश्योरेंस और एयरक्राफ्ट/शिप लीजिंग जैसी वैश्विक सेवाओं के लिए भारत का मुख्य द्वार है.
  • कृषि और फूड प्रोसेसिंग: बढ़ती आमदनी और बदलते खान-पान की आदतों के कारण फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और ऑटोमेशन के क्षेत्र में भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए व्यापार की अपार संभावनाएं हैं.

डिजिटल इंडिया की वैश्विक सफलता
वित्त मंत्री ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे—Aadhaar, UPI, DigiLocker और ONDC की सफलता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत कम समय में पूरी आबादी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर दिखाया है, जिससे अब नए और उच्च मूल्य वाले बिजनेस (जैसे फिनटेक और एनालिटिक्स) के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका के छह दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे उत्तरी कैरोलिना में जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगी.

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