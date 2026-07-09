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SIP vs RD: 5 साल के निवेश पर ₹1.95 लाख का सीधा फायदा, जानें आपके लिए क्या है सही विकल्प

अगर आप हर महीने ₹20,000 निवेश करते हैं, तो 5 साल में आपके लिए म्यूचुअल फंड SIP बेहतर रहेगी या बैंक/पोस्ट ऑफिस की RD. जानें

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 1:34 PM IST

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हैदराबाद: अगर आप भी अपनी मंथली सैलरी का एक छोटा हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है. शेयर बाजार के जोखिमों से परे, निवेश के ऐसे कई सुरक्षित और हाइब्रिड रास्ते हैं जहां आप हर महीने छोटी राशि जमा करके लाखों-करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं.

अक्सर निवेशक इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उन्हें अपना पैसा कहां लगाना चाहिए. कई बार सही जानकारी न होने के कारण वे ऐसी जगह निवेश कर बैठते हैं जहां समान राशि पर कम रिटर्न मिलता है. इसलिए, निवेश की शुरुआत करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके पैसे पर सबसे ज्यादा मुनाफा कहां मिलेगा. आइए जानते हैं कि अगर आप हर महीने ₹20,000 निवेश करते हैं, तो 5 साल में आपके लिए म्यूचुअल फंड SIP (Systematic Investment Plan) बेहतर रहेगी या बैंक/पोस्ट ऑफिस की RD (Recurring Deposit).

क्या हैं SIP और RD?
SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का एक अनुशासित तरीका है. इसके तहत आपके बैंक खाते से हर महीने एक निश्चित राशि (जैसे ₹500, ₹2000 या ₹20,000) ऑटो-डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में जमा होती है. इसमें लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के कारण बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन यह पूरी तरह बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है.

दूसरी तरफ, RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट बैंक और पोस्ट ऑफिस की एक बेहद लोकप्रिय बचत योजना है. इसमें आप हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं और गारंटीड ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर फिक्स्ड अमाउंट पाते हैं. इसमें बाजार के गिरने का कोई असर नहीं होता और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

5 साल का पूरा कैलकुलेशन: कौन बनाएगा बड़ा फंड?
यदि आप अगले 5 सालों तक हर महीने ₹20,000 का निरंतर निवेश करते हैं, तो आपका कुल मूलधन ₹12,00,000 (12 लाख रुपये) जमा होगा. तीनों विकल्पों का गणित इस प्रकार है:

म्यूचुअल फंड SIP (अनुमानित 12% रिटर्न): यदि आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 5 साल बाद आपकी कुल मैच्योरिटी राशि ₹16,22,072 होगी. यानी आपको लगभग ₹4.22 लाख का मुनाफा होगा.

पोस्ट ऑफिस RD (6.7% ब्याज दर): पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय RD पर वर्तमान में 6.7% ब्याज मिल रहा है. इस दर से आपका कुल फंड ₹14,27,315 बनेगा.

SBI RD (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.05% ब्याज): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में सीनियर सिटीजंस को 5 साल की RD पर 7.05% ब्याज मिलता है. इस हिसाब से बुजुर्गों के लिए कुल मैच्योरिटी फंड ₹14,40,553 तैयार होगा.

किसे और कहां निवेश करना चाहिए?
कैलकुलेशन के लिहाज से SIP में RD की तुलना में लगभग ₹1.95 लाख का सीधा फायदा दिख रहा है. लेकिन ध्यान रहे, SIP मार्केट लिंक्ड है, इसलिए बाजार खराब होने पर रिटर्न थोड़ा कम या बाजार अच्छा होने पर 15% से ज्यादा भी हो सकता है. वहीं RD में फंड भले ही कम बने, लेकिन वहां सुरक्षा की 100% गारंटी है.

डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं; निवेश करने से पहले योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों और वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें.

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